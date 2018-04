Siemens S10 a SIM Toolkit

Před několika dny jsem vyměnil svůj telefon SIEMENS S4 POWER za novější model S10, vybavený SIM toolkitem. Této výměny vůbec nelituji, protože S10 má několik příjemných novinek, které mi na S4 scházely. Zejména je to seznam přijatých volání a samostatné nastavení vyzvánění pro textové zprávy (kdo má nebo měl S4 ví, že tam je zvukové oznámení příchozí textové zprávy označeno jako „servisní tóny„, stejně jako např. zvuková signalizace prvního přihlášení do sítě, a zapnout nebo vypnout jdou pouze všechny najednou). Také dva telefonní seznamy (jeden pro normální čísla a druhý pro VIP) jsou příjemné.

Co mně opravdu velmi překvapilo, je provozní doba. Manuál říká, že „plně nabitý akumulátor poskytuje až 100 hodin v pohotovostním stavu nebo přibližně 10 hodin nepřetržitého provozu„. Samozřejmě jsem neodolal a ihned jsem se pustil do ověření tohoto tvrzení v praxi. Výsledkem mého testu bylo 100,33 hodin provozu (od 10.2. 10:00 do 14.2. 14:20), z čehož bylo 1,25 hodiny hovoru, mnoho poslaných a přijatých SMS a nějaká ta doba strávená různým nastavováním a zkoumáním menu a vlastností (v té době pochopitelně stále svítilo podsvícení displeje). Po zkušenosti s S4, která šla obvykle po dvou dnech provozu kukat i přes slibovaných 70 hodin provozu je to paráda…

Abych jenom nepěl samou chválu, musím říct, že S10 má některé „drobnosti„, které by se možná daly vyřešit lépe. Nejvíce mi asi vadí, že příchozí textové zprávy, které se nemají uložit do SIM karty (např. potvrzení o doručení či nedoručení zprávy), pouze poskakují (ani se nedá říct „rolují„) po displeji pod logem Paegas v jedné jediné řádce! Vždyť to degraduje komfortní pětiřádkový grafický displej na úroveň, kterou si nezaslouží. Kromě toho každá další takováto přijatá zpráva tu předchozí nenávratně vymaže aniž byste třeba měli čas ji celou přečíst. Oč lepší řešení bylo na S4, kde byli tyto zprávy zobrazovány standardně jako ostatní, pouze s tím rozdílem, že se po jejich přečtení neobjevil dotaz na smazání a rovnou se vymazaly.

Novou vlastností v současné době prodávaných telefonů SIEMENS S10 je podpora pro SIM toolkit. Aby však bylo možné rozšířenou nabídku v menu používat, musí tuto službu samozřejmě podporovat i samotná SIM karta. Výměna staré SIM karty za novou pro mě znamenala další překvapení. Musel jsem sice znovu napsat celý telefonní seznam, ale místo původních 100 pozic na kartě jich teď mám 125 a dalších 20 chráněných PIN2 proti přepsání. Kromě toho lze dalších 50 čísel zapsat přímo do paměti telefonu, takže celkem je k dispozici seznam pro 195 telefonních čísel. Zde ovšem záleží na tom, kdy jste si svoji SIM kartu kupovali - Paegas vydával různé varianty nejen normálních, ale i SIM toolkitových karet, ale stav se nyní u SIM Tolkitových karet ustálil na 125 místech.

Jistě všichni Paegasisti znáte službu SMS Paegas Info. Díky SIM toolkitu je nyní možné získávat informace přímou volbou z menu, bez nutnosti znát potřebná klíčová slova. Je to velmi pohodlné a můžu to všem doporučit. Ale pozor! Pokud chcete pomocí položky v menu poslat např. e-mail nebo fax, připravte se na to, že vlastní zpráva je omezená na délku pouhých 30 znaků! Přitom pokud sestavíte SMS „ručně„, můžete využít jeho celou délku až do 160-ti znaků, což znamená minimálně 115 znaků pro zprávu. To je skoro čtyřnásobek! Díky tomu omezení délky je praktické využití komfortního zadávání pomocí menu téměř vyloučené. Po tomto nemilém zjištění jsem se ihned obrátil na Oddělení péče o zákazníky. Tam mi jedna příjemná slečna poradila, ať jdu do nějaké prodejny Radiomobilu, že mi zkontrolují SIM kartu a s problémem mi poradí. V prodejně na Letné si kartu odnesli, pravděpodobně jí otestovali a řekli mi, že je v pořádku. S tím jsem se nesmířil a stále jsem požadoval opravu dle mého názoru chybného naprogramování SIM karty. Bylo mi tedy přislíbeno, že celou záležitost prověří a druhý den mi zavolají a sdělí, co zjistili. Druhý den mi opravdu pán z prodejny zavolal a tvrdil, že nastavení je v pořádku, že omezení délky zpráv je nutné vzhledem k omezené paměti na kartě. Prodloužení této délky by prý bylo možné pouze při radikálním omezení počtu pozic na telefonní čísla, nebo počtu uchovatelných SMS zpráv. Pikantní - a prakticky to znehodnocuje hezkou službu.

Závěrem bych rád řekl, že celý telefon SIEMENS S10 s aplikovaným SIM toolkitem je docela slušný nákupní tip, ačkoliv už nejde o žádného drobečka. Jedná se ale stále o telefon spíše vyšší třídy, který ovšem za dotovanou cenu cca 2000,- Kč přináší velmi dobrý poměr cena/výkon.