Siemens S 10 (recenze)

O pochybné privilegium mít barevný displej se nerozpoutávala válka tak zuřivá, jako o privilegium nejprťavějšího mobilního telefonu. Zatímco se tedy StarTAC pobíjel s Ericssonem GF 788 a odolával nájezdu Genia od Philipsů, vyfoukl všem toto privilegium Siemens. Jeho displej je sice pochybně barevný, rozhodně by potřeboval onen tekutý Vanish k rozzáření barev (podle sdělení firmy se ovšem Vanish na elektroniku nedoporučuje) - ale privilegium a prvenství to je. Zatímco ovšem Armstrong na Měsíci hovořil o velkém kroku pro lidstvo, my si toto tvrzení u mobilního telefonu můžemě směle odpustit. Povětšině lidí po další rok-dva bude bezpochyby stačit černobílý displej mobilního telefonu - už proto, že proudový odběr barevných dispejů a ohled ke kapacitě baterek nedovolí použít nějaký kvalitně zářící displej, ale pouhou matnou odvozeninu toho, co známe z TFT notebooků.

Jestli jste z tohoto úvodu pochopili, že barvy zavrhuji, pak jste na omylu - naopak, Siemens S 10 je umí využít k tomu, k čemu jsou uřčeny - k výraznému a názornému odlišení. Navíc barvičky pro Siemens nevyjdou nijak přehnaně draho - Siemens S 10 se řadí výkonem do vyšší kategorie a spadá tam i cenou - StarTAC má ale stále "fóra".

Jestliže na Siemensu S 10 je vidět, že vychází z tovární koncepce špalku s klávesnicí a displejem, s kterou žádnou díru do designerského nebe neuděláte, dere se na jazyk otázka, zda takové telefony hodlá Siemens dělat věčně. Asi se mu to vyplácí, vzhledem k tomu, že extravagantní Sony CMD-Z1 dosavadního továrního spřísežence Sony, nenalezlo takový úspěch na trhu, jako CM-DX 1000 a Sony se tak pokorně vrací od extravagance k osvědčenému špalkovitému návrhu pro svoji novou CM-DX 2000 (test CM-DX 2000 bude příští týden - dostali jsme speciální firemní betaverzi jako jediní v zemi na delší otestování).

Siemens nespí - extravagance možná nefrčí právě nyní, ale jednou možná... obchodník nikdy neříká nikdy. Jestli jste se na Invexu pozorně rozhlíželi ve stánku Siemensu, patrně vám neušel supermodel: Siemens SL 12 (to je zatím tovární kryptonyma - S 10 se také původně jmenovala S7 a S8). SL12 je takové vajíčko rozdělené podélným řezem - při hovoru jej prostě rozpůlíte a vysunete. Vršek vajíčka tvoří displej, po rozpůlení je dole klávesnice - fotky chystáme a myslíme si, že zase bude nad čím hloubat.

Dost už ale úvodů - pojďme se podívat na to, co pro nás Siemens připravil se svým tvrzením, že bez barvy pořádný obchod neuděláte.

Mobilní telefon jsme si pro jistotu zapůjčili ihned dvakrát - jednou od pražského GSMobil CZ a jednou od brněnského RCS. Testováno v síti Paegas i EuroTel GSM Global - jak jinak, pro jistotu (co kdyby něco nenabíjelo)...

Testovaný model nemá češtinu, s češtinou by byl test o něco později a čekat se nám nechtělo.

Váha a rozměry

Rozměry 149 x 49 x 26 mm činí telefon o trošičku širším, ale zase tenčím, než byl Siemens S4 power. Váha 186 gramů (190 se SIM kartou) jsou o podstatných 50 gramů méně, než předchůdce , je to ovšem stále více, než dnešní čelní jezdci peletonu nabízejí. Siemens S6 je sice s váhou podstatně níže, na druhou stranu ale také výdrží takřka nevyhovuje.

Telefon neměl přibalený žádný klip na nošení u opasku, na nošení v zadní kapsičce kalhot se také nehodí a pro nošení v kapsičce u košile už teprve ne. Je třeba si koupit kožené pouzdro, o nástrahách takového nákupu však viz dále u výdrže baterií.

Celkový vzhled

Jak již bylo řečeno, jde o špalek - byť tenčí. Anténa je pevná, nevysunovací, nad zde uvedené rozměry vystupuje tak o 27 mm. Lze si dokoupit anténu vysunovací, jde o další peníze navíc. Malá Plug-In sim karta se vsunuje do malého vagonku po pravém boku telefonu. Klávesnice je z příjemné "skleněné" pryže a má podle mne dobře vyváženou hranici stisku - do klávesnice není rozhodně třeba bušit tak zoufale, jako u Fizze blahé paměti.

Telefon má červené tlačítko po ukončení hovoru, zelné pro jeho zahájení, vyhrazené tlačítko pro přístup do telefonního seznamu a pro vstup do menu. Jsou tu také dva kolébkové přepínače pod displejem - ty lze buďto využívat pro pohyb v menu, nebo na ně lze kontextově vložit nějakou volbu. Jsou rovněž používány pro rychlou volbu dvou jmen, která pod ně lze pohodlně nadefinovat.

Na levém boku přístroje je tlačítko pro regulaci hlasitosti, lze se s ním ale pohybovat i v menu - odtud jog-dial CMD-Z1. Pod regulátorem hlasitosti je tlačítko nahrávání, nejvyšší úraz Siemense S10. Jestliže Siemensovi odpustím jeho starou slabinu, že tlačítko pro regulování hlasitosti přidělává tradičně dosti pofidérně tak, že se při dotyku značně klepe, odfláknutí nahrávacího tlačítka mě rozčiluje nepoměrně více. Tlačítko je hodně vystouplé a kdyby to byl revolver, označil bych jej za vlasovou spoušť. Stačí letmý dotyk a přehráváte či nahráváte. Lze si odpomoci tím, že zamykáte klávesnici delším stiskem # - přijmout hovor tak samozřejmě lze, jen je třeba si na zamykání klávesnice navyknout - tím se zablokuje i nahrávání.

Dole na telefonu je konektor s anténím vstupem, napájecím rozhraním a konektorem pro příslušenství.

Displej

Zatímco Siemens S3 com a Siemens S4 se mohly chlubit perfektně kontrastním a naprosto čistým displejem, u 33 x 28 mm Siemense S 10 to již není pravdou. Displej je, jak řečeno barevný, což se podepsalo na kvalitě - při pohledu z boku vidítě z pravidla jedinou barvu (nejčastěji červenou - ta je jako horní vrstva na LCD). O kvalitním kontrastu si lze nechat jenom zdát.

Proklamované barvičky na displeji je třeba naladit a to s velmi citlivým okem. Pokud je v menu nenaladíte dostatečně, máte jen velmi nevýrazný displej v černomodré. Vzhledem k tomu, že displej je zeleně podsvětlen stejně tak, jako klávesnice, jsou při podsvětlení nejlépe čitelné barvy zelená a modrá - červená je taková hodně zašlá. Více barev, než modrou, červenou a zelenou nečekejte. Já osobně bych se dobrodiní barevného displeje raději vzdal ve prospěch perfektního kontrastu Siemense S4, o němž si ostatní telefony mohly nechat jen zdát.

Pokud si s laděním vyhrajete, můžete se s barvičkami přiblížit skoro až k té barevné koláži, která je na bedýnce telefonu. Její pestrosti se mi ale v praxi nepodařilo dosáhnout, tu fotografii na bedýnce bych odhadl na povytáhnutí barev v Photoshopu.

Znaky se na displeji zmenšují, je-li jich mnoho, jsou-li už příliš malé, odrolovávají. Na displej se vejdou až 5 řádků SMS zprávy, u telefonního seznamu je s prostorem nakládáno ledabyleji a vetšina písmen je velkých.

Baterie a výdrž telefonu

Plně třívoltová technologie - deklarováno 100 hodin na příjmu (stand-by) a 10 hodin hovoru (talk-time).Baterie Li-Iont ze závodů Sony - 3,6V a 1,8Ah - s tím už byste mohli v nouzi nastartovat Trabanta! Zádrhel? Jak jsem řekl: vlasová spoušť nahrávání zvuku způsobila, že při nošení v pouzdře od Sony CM-DX 1000 (kam se telefon přehledně vejde) i při nošení v kapsičce u košile, telefon stále nahrával a nahrával, případně přehrával a přehrával. Že to trošičku lezlo power managementu do rozpočtu, netřeba dodávat. Většinou měly baterie dost už tak po dvou dnech nošení - nějakých 35 hodin stand-by a 40 minut hovoru. Výsledný efekt, že jsem v každém okamžiku monitoroval zvuky ve svém okolí, mi nebyl k ničemu.

Pokud telefon ležel nečině na stole a nikdo na něj nevolal, vydržel nakrásně nějakách 86 hodin - to také ale nenahrával. Pozor tedy na nahrávání - tlačítko pro jeho aktivaci bude na obtíž asi více lidem a jeho odstranění je také bohužel propadnutím záruky.

Výsledek: deklarovaná i skutečná výdrž je sice výborná, ale v praxi si musíte hodně dávat pozor, abyste neplýtvali bezúčelným nahráváním!

Akupack se vkládá pod kryt telefonu, takže vytvořit jinou kapacitu asi nebude příliš legrace - ani bych s tím nepočítal.

Nabíječka dodávána cestovní, doba nabíjení tak 100 minut.

Paměť a telefonní seznamy

telefon disponuje vlastní pamětí na 50 telefonních čísel a samozřejmě pozicemi na SIM kartě (odvislé od operátora). Je možno zjistit pouze celkovou kapacitu telefonu a SIM karty (S3com to uměl rozdělit).

Telefonní seznam je dostupný stiskem vyhrazené klávesy a dá se v něm relativně pohodlně listovat "kurzorovou klávesou" na boku přístroje - s tou se ovšem ne zcela nejlépe manipuluje a v rukavicích si nezavoláte. Proto u S10 existuje i možnost používat levého kolébkového přepínače pod displejem telefonu.

Seznam se vypisuje abecedně a poskytuje možnost zobrazení vlastního čísla. Stiskem klávesy 0-9, na níž jsou typicky tři písmena, se dostanete na první jméno v seznamu začínající prvním z písmen. Dalším stiskem téže klávesy přejdete na jméno začínající druhým písmenem a tak dále.

Kromě toho můžete určitá jména přidat do Red PhoneBook - Červeného telefonního seznamu. Pokud je jméno označeno jako Red PhoneBook, přidá se k němu vykřičník a pokud je toto číslo identifikováno jako příchozí, odlišně vyzvání (lze nadefonovat). Podle záměrů Siemense zde mají být nejčastěji používaná čísla, která jsou tak přehledněji uspořádána.

Čísla v paměťové pozici 1-9 lze vyvolat stisknutím čísla označujícího jejich pozici v paměti a zeleného sluchátka. Dvě další nejrychleji přístupná čísla mohou být nadefinována pdo dvě kolébkové tlačítka.

Padesát pozic je možno využít jako Fixed Dial list - omezení odchozích hovorů jen na tato čísla. Funkce spadá pod GSM Phase 2 a v říjnu 1997 ji podporovala jenom síť Paegas, nikoliv EuroTel GSM Global.

Telefonní seznam lze spravovat i přes speciální kabel DataLink z počítače PC - není součástí dodávky a na trhu má být o vánocích 1997.

Telefon má zvláštní seznam příchozích nezrealizovaných hovorů, příchozích zodpovězených a posledních volaných čísel - každý pro deset záznamů.

Psaní textu

Co tlačítko, to tři písmena a číslo - lze kontextovou klávesou přehazovat psaní velkých a malých písmen. Kurzor odskočí po určité chvíli sám.

Při psaní SMS zprávy se v dolním řádku objevuje nápověda všech dostpuných znaků pod stisknutou klávecou. Psaní je tak na mobilní telefon pohodlné a přijatelně rychlé.

Indikace na displeji

Nabíjení baterie je indikováno ikonou plnící se baterie, a to velmi dostatečně a graficky. Rovněž síla signálu je indikována nepřehlédnutelně i pro lidi se slabším zrakem. Samozřejmě je indikována došlá zpráva i promeškaný hovor, a to grafickým symbolem na liště pro kontextový popis dvou kolébkovým přepínačů - stiskem přepínače si ihned můžete zprávu pročíst.

Pro odlišení důležitosti různých hlášení se používají barvy.

Zvuková signalizace

Signalizace vybité baterie je samozřejmostí - nelze ji ovšem vypnout. Další jsou servisními zvuky jako například první přihlášení do sítě, příchod zprávy a akceptování hovoru sítí (tj. dovolání se). Mrzuté je, že nelze tyto zvuky nastavit zvlášť - například první přihlášení do sítě po zapnutí bych mít nemusel, zato signalizaci došlé SMS zprávy by vyhovovala i trochu hlasitější. Signalizace délky hovoru po jedné minutě.

Zvonění

K dispozici je 15 druhů zvonění - nastavit si je můžete extra pro normální hovory a jednak extra pro hovory přicházející z čísel zapsaných v Červeném telefonním seznamu. Samozřejmě je potřeba identifikace volajícího. Hlasitosti jsou téže individuálně nastavitelné, jsou čtyři stupně hlasitosti a crescendo - postupně zesilované vyzvánění. Nevýhoda - zcela absentuje vibrační vyzvánění - můžete si dokoupit slabší baterii 1Ah - ta vibrovat dokáže - ovšem může buďto vibrovat, nebo jenom vyzvánět, nikoliv vibrovat a po určité době vyzvánět.

I ndikace provolané doby

Lze zobrazit provolanou dobu hovoru po jeho skončení i celkově provolanou dobu. Telefon spoléhá na GSM fáze 2, kterou podporuje. Tím umožňuje zjistit přesnou cenu hovoru, ale to naši operátoři nezajišťují.

Je možno nastavit limit provolané částky, po jejímž překročení telefon žádá heslo. To u nás ovšem nefunguje - ale chystá se to v obouch sítích.

Blokování a zajištění telefonu i hovorů

Z bokování hovoru lze nastavit tyto:

Blokování všech odchozích volání, všech mezinárodních odchozích volání, všech mezinárodních odchozích volání mimo volání do mateřské sítě, blokování příchozích hovorů a blokování všech hovorů, blokování všech odchozích hovorů mimo čísel uvedených v seznamu Fixed dial - podporuje pouze Paegas, blokování všech odchozích hovorů mimo deseti posledně volaných čísel (redial list).

Příchozí hovory je možno blokovat všechny, blokovat hovory v roamingu nebo umožnit jenom příchozí hovory lidí, kteří jsou v telefonním seznamu - to ovšem záleží na identifikaci volajícího, a pokud ten není identifikován, hovor normálně vyzvání.

Kromě výše uvedených blokování lze kartu blokovat kódem PIN, jeho ověřování lze vypnout, stejně tak lze zakázat použití jiné SIM karty v tomto telefonu. Také existuje zvláštní Phonecode, jako vlastní heslo telefonu.

Lze zvolit mod zapůjčení telefonu, kdy nelze vyměnit SIM kartu ani smazat počítadlo hovorů. Další omezení je "Zmizelý telefon" - nelze použít jinou SIM kartu a volat na jiná čísla, než ty v telefonním seznamu. Další je PIN2 potřebný pro některé funkce.

Klávesnici lze zabezpečit proti nechtěnému stisknutí podržením křížku #.

Telekonference, SMS zprávy a Cell broadcast

Telekonferenční hovor je podporován, taktéž odesílání i příjem SMS zpráv - a to i přes DataLink kabel z PC, rovněž CB - ale ten není podporován operátory. Telefon nemá paměť na SMS zprávy, užívá karty. Prace se SMS je velmi přehledná, seznamy lze listovat po více položkách. číslo a příjemce SMS zprávy lze přidat ze seznamu prostým stisknutím tlačítka Phonebook.

Data a Fax

Ano, lze - přes seriové připojení kabelem DataLink. Siemens neuvedl, zda PCMCIA karta pro S4 je kompatibilní (mohla by, nemohu to vyzkoušet) a DataLink na trhu zatím není, ačkoliv by nás mohl velmi zajímat, protože umožňuje editovat i telefonní seznam z PC, posílat SMS zprávy (zkusili jste si někdy dokument ve Wordu odeslat jako SMS na vlasntí číslo? Já ano a mazal jsem to ještě nekolik hodin) a faxovat. Rychlost klasická - 9600 bps.

Příslušenství a doplňky

Vše zatím v plenkách - firma ohlašuje vytahovací anténu, halé handsfree á la James Bond, stolní nabíječku, zmíněný Data Link, CL nabíječku do auta a hands-free - jak plné, tak jednoduché. Vibrační baterie. Zřejmě se na trhu objeví i různě barevné kryty - housingy.

Ostatní funkce

Na digitální záznamník schopný pojmout až 20 vteřin zvuku jsem tu již nadával. Umí zaznamenat i více zpráv za sebou, ale musíte je nahrát za sebou v jedno kuse bez vyskočení do jiného menu. Pokud si přeci jenom do jiného menu vyskočíte, pak se při dalším nahrávání přemazávají již zaznamenané zprávy. Na trik, jak se tomu vyhnout, jsem nepřišel - patrně ani není. Osobně bych nahrávání zvuku (mimochodem velmi kvalitní) vyměnil za schopnost zobrazovat čas a datum k zmeškaným hovorům, případně za vibrační vyzvánění.

Autoanswer při handsfree.

Automatické vypnutí po vypnutí klíčků od zapalování.

Result?

Siemens S10 si najde bezesporu mnoho nadšených majitelů - barva je sympatická novinka, značka je zárukou kvality a telefon patří na špičku těch nejcitlivějších značek - chytá signál téměř všude a zvuk je velmi příjemně čistý, spojení není náchylné na rozpad. Asi bych jásal více, nebýt nepříjemných opomenutí s aktivací nahrávání zvuku, což mi značně komplikovalo život, také bych už rád viděl od Siemense něco více kreativního a malého.

Znalci ovšem střídmost spíše ocení, většině manažerů telefon padně přesně do ruky i do hands-free, S4 byla oblíbený manažerský telefon a S10 nemá důvod, proč se jím nestat.

Velmi příjemnou je výdrž, také existence češtiny je velké plus (já vždy vyjdu naprázdno kvůli svému spěchu) a ani váha není tak hrozná - i když bych přeci jenom přivítal nějakou obdobu minitelefonků i od Siemense, kde bych měl záruku solidní výdrže.

Jestli vás zajímá můj názor, jde o jeden z nejlepších telefonů na trhu. Pokud nepotřebujete hodinky na telefonu a jste ochotni si v případě potřeby doplatit za vibrační vyzvánění, popadněte nějakých 21 000 Kč a vydejte se na nákup. Dostanete robusní telefon s mnoha funkcemi a veskrze příjemným ovládáním.