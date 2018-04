Siemens S 10 Active - telefon do pouště

Siemens uvedl malou obměnu svého modelu Siemens S10 - tato obměna se jmenuje Active a představuje v podstatě pogumovaný a zodolněný Siemens S10 tak, aby vydržel i trošku vody případně prachu. Siemens se tedy snaží tento telefon profilovat jako outdoor - tedy do terénu. K dokonalosti mu - přiznejme si - chybí jediné. V terénu schází povětšinou signál obou našich operátorů.

Nechť - hleďme. Prodloužená provozní doba na 120 hodin a talk-time na deseti hodinách zajistí až deset dní na příjmu v případě, že si na noc mobila vypínáte. To už jde. Jinak je mobil totožný s otcem - klasickým Siemensem S10 - co umí tento mobil, umí i Active.

Snad jen přísné zapuštění kláves pod úroveň krytu potěší lidi, kteří si omylem rádi stisknou klávesu. Také hluboko zapuštěná klávesa nahrávání zpříjemní život. Přibyly hodiny a datumovka na displeji - to je příjemné. Barevný displej zůstal.

Active přijde na trh někdy v květnu a cena by neměla být příliš vyšší, než u klasického Siemens S10. Tento telefon by si měl najít zájemce především mezi lidmi do třiceti let věku, pro něž byl Siemens S10 příliš nudným telefonem. Na palubní desce Pajera se bude vyjímat určitě hezky - zejména v okamžiku, když si můžete vybrat ze tří barev: šedé, zelené a červené v kombinaci s černou.