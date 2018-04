Siemens prodal divizi mobilů! Koupil ji tchajwanský Benq

Divizi mobilních telefonů Siemensu se dlouhodobě nedaří. Od začátku roku probíhají tiskem informace, že je tato divize na prodej, respektive, že se pro ní hledá partner. Tyto informace zveřejnil i samotný Siemens, který nakonec tuto divizi vyčlenil z celého koncernu jako samostatný právní subjekt. To se stalo v dubnu a nyní se pro tuto divizi našel kupec. Není jím Motorola, Acer, či jiná značka, jak se dříve spekulovalo, ale tchajwanská společnost Benq.

Odbory se mají na co těšit

Benq koupí divizi mobilních telefonů Siemensu za 350 milionů euro a Siemens v rámci obchodu získá i akcie společnosti Benq v hodnotě 50 milionů euro. Navíc se Siemens elegantně zbaví velkého problému, který při restrukturalizaci na něj čekal doma v Německu - odborů. Těm se vůbec nelíbilo plánované přesunutí výroby do Asie. Teď mohou být odboráři spokojeni, Benq se zaručil, že zachová veškerou výrobu po příští tři roky a to jak v Německu (Kamp-Lintfort), tak v Brazílii (Manaus), kde Siemens vlastní továrny na mobily. V provozu by měla zůstat i továrna v čínské Šanghaji, kterou Siemens provozuje s čínským partnerem.

Jestli je to Pyrrhovo vítězství odborářů uvidíme za tři roky, až budou jednat s tchajwanským zaměstnavatelem o další budoucnosti pracovních míst. Benq se zaručil dodržet podmínky současné kolektivní smlouvy, ale vyjednávání s asijskými manažery o jejím pokračování asi bude pro německé odboráře tvrdým oříškem.

Mobily Siemens – ještě pět let

Benq koupí divize mobilních telefonů Siemensu získal práva k obchodní značce a názvu pro příštích pět let. Pravděpodobně minimálně tak dlouho se ještě budeme setkávat na trhu s výrobky značky Siemens, pak asi definitivně zmizí. Zcela jasné to v této chvíli ovšem není. Siemens se stane i partnerem Benqu při vývoji telekomunikačních řešení, tisková zpráva ale podrobnosti této spolupráce neuvádí.

Celý obchod mezi Siemensem a společností Benq bude uzavřen do září, kdy Siemensu končí fiskální rok 2005. Úspěch obchodu ještě mohou narušit antimonopolní úřady a také jej musí schválit akcionáři Benqu. Obchod se týká jen mobilních telefonů Siemensu, nikoliv telefonů pro pevné linky, které spolu s mobily Siemens vyčlenil do samostatné divize mimo mateřský koncern letos v dubnu (podrobné informace o restrukturalizaci divize Communications najdete v tomto článku). O telefony pro pevné linky Benq zájem neměl.

Co bude dál?

V současné chvíli Siemens nezveřejnil žádné podrobné informace, jak to bude se současnými produkty jeho divize mobilních telefonů. Podle zákulisních informací je málo pravděpodobné, že by se v příštích měsících něco významného navenek stalo. To znamená, že současné modely na trhu zůstanou a minimálně letošní modelová řada bude uvedena (tedy minimálně ty modely, které již byly představené). Podle všeho se dostane i na další novinky, koncem červa by měl výrobce představit modely S75 a SL75. V delším časovém horizontu je ale velmi pravděpodobné, že Benq do vývoje mobilů se značkou Siemens zasáhne a vtiskne jim něco ze své kuchyně. V této chvíli o tom ale nemá cenu spekulovat.

Benq není žádné ořezávátko

Společnost Benq je poměrně mladá. Vznikla v roce 2002 oddělením divize CM od koncernu Acer. Benq od počátku své existence vyrábí především mobilní telefony a to jak pod vlastní značkou, tak jako poměrně významný výrobce OEM a ODM produktů pro jiné značky. Aktuálně by měl například vyrábět některé modely pro Nokii. V Evropě nejsou mobily značky Benq příliš známé, prodávají se především v Itálii a Benq dodává své produkty i operátorovi O2 pod jeho vlastním jménem.

Kam ten svět spěje…

… si teď mohou říkat zákazníci zvyklí na tradiční značky mobilních telefonů. K akvizicím v oboru mobilních telefonů docházelo vždy, ač je historie tohoto odvětví velmi mladá a nelze jí počítat ani na desetiletí. Siemens byl dřív velmi silný hráč. Pohltil německého konkurenta Bosch, který chvíli před tím pohltil v té době významnou dánskou společnost Dancall. Jako samostatné značky se neudržel ani Sony a Ericsson, jejich společné manželství se ale zdá poměrně úspěšné. Naopak s Alcatelem to jde s kopce. Loni se spojil s čínskou společností TCL, nedávno jí ale svou část podílu ve společném podniku prodal a tak je s touto značkou asi již amen. Teď je otázkou, jestli bude partnerství Benqu a Siemensu úspěšnější a kontinuita výrobků delší. Alcatel z mnoha trhů už loni zmizel, i když ne úplně. O významném hráči se již ale rozhodně mluvit nedá.

Siemens posílí, Benq atakuje stupně vítězů

Spojením Benqu a Siemensu vznikne jeden z nejvýznamnějších výrobců mobilů na světě. V současné chvíli je Siemens světová pětka s podílem na celosvětovém trhu přes 5 procent. Benq má pak na tomto trhu podíl asi 2 procenta. Dohromady předstihnou oba výrobci čtvrté LG a navrátí tak Siemensu pozici, na které se nacházel ještě loni na podzim.