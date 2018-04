Siemens pro budoucnost: papírový displej, nebo třeba MMS z pevné linky

Vedle nových mobilních telefonů (SX1, A55, SL55 a M55) se na letošním CeBITu pochlubil Siemens i několika zajímavými projekty pro bližší, či vzdálenější budoucnost. Některé z nich představují inovace na poli mobilních telefonů, ale hned několik jich Siemens směřuje pro pevné linky. Možná už zanedlouho budeme posílat a přijímat MMS zprávy i na pevném telefonu, nebo si necháme přečíst příchozí SMS zprávu.

Telefon jako myš

Začít můžeme u zajímavého telefonu, který má velmi netradiční ovládání. Místo kláves, nebo joysticku tento přístroj snímá integrovanou kamerou obraz, kde budete mít v ruce například tužku. Obraz na displeji spojí s nabídkou menu telefonu a vy tak ovládáte přístroj propiskou úplně mimo telefon. Toto řešení by mělo podle výrobce přijít vhod zejména u miniaturních manažerských telefonů, u kterých se tak ušetří místo pro velký displej za zbytečnou klávesnici. Těžko říci, nakolik bude toto řešení v praxi pohodlné, ale jedna z možností dalšího vývoje mobilů to jistě je.

Místo displeje papír

I druhý prototyp se zabývá problematikou velikosti displejů u stále se zmenšujících telefonů. Tentokrát na to šel Siemens jinak a jako jedno z možných řešení zvolil vytahovací displej tloušťky papíru, který je v pohotovostním režimu v telefonu schován jako papírový svitek. Řešení, které je o mnoho futurističtější než v prvním případě, by se mělo hodit především pro přehledné čtení e-mailů, nebo pro elektronické mapy. Popravdě řečeno, na „EPYRUS“, jak se tento výtvor jmenuje, si budeme muset ještě pěkných pár let počkat. Vice se o této technologii dočtete na Technetu.

Nedotýkat se!

Displej je asi přesně tou součástí telefonu, u které se čeká v nejbližší době překotný vývoj. Dokazuje to i třetí futuristický mobil, který se hodlá vypořádat s problémem miniaturizace. V tomto případě se na první pohled ničeho překvapivého nedočkáte, snad jen, že tomuto prototypu chybí klávesnice. Stačí se ale přiblížit prstem k displeji a již vám bude jasné, jak se tento přístroj ovládá. Jmenuje se 3D touchscreen a displeje se není nutné dotýkat, naopak účelem je volit vhodnou vzdálenost prstu od něj. Přežijí klávesnice rok 2005? Uvidíme, teď se ale podíváme na poněkud bližší budoucnost.

MMS i na pevné lince

Velmi blízkou budoucností by měla být možnost posílat a přijímat multimediální (MMS) zprávy i z domácího bezdrátového telefonu a pevné linky. Podle Siemensu ta doba není příliš vzdálená - již dnes je možné posílat a přijímat doma i SMS zprávy, což podporuje množství telefonů, včetně nejnovějších Gigasetů od Siemensu. Pro MMS na pevné lince již bylo vytvořeno speciální MMS forum, která má jako zakládající člen "na svědomí" Deutsche Telekom. Forum se jmenuje F-MMS, tedy fixed line MMS. Siemens v tomto segmentu trhu vidí budoucnost a slibuje překotný vývoj. Zatím však není jasné, jestli budou mít domácí „bezdráťáky“ integrovaný fotoaparát, či barevný displej. Bez této výbavy by ale celá snaha asi neměla šanci na úspěch.

Nečtěte, poslouchejte!

I poslední zajímavá inovace směřuje k pevným linkám. Tentokrát se ale podíváme na hlasové možnosti telefonů blízké budoucnosti. Siemens si představuje domácí bezdrátový telefon jako přístroj, který vám bez problémů přečte došlou SMS zprávu, či e-mail. Proč obtěžovat oči pohledem na malý displej, když bude stačit zmačknout tlačítko a telefon vám příchozí textovou zprávu sám přečte? Hlas prý bude velmi realistický a také příjemný. Možná si budeme moci vybrat i mezi virtuální hlasatelkou a hlasatelem, ovšem dříve než za rok se zřejmě nedočkáme.