Siemens P35 ve světové premiéře (preview)

Všechna čest sólokaprům - zase jednou se nám vydařil. Zcela premiérově vám můžeme v předstihu představit nejnovější hit německé společnosti Siemens, model Siemens P 35. Ten hodlá společnost představit ve světové premiéře až koncem února na veletrhu CeBIT. Čtenáři Mobil serveru se s ním mohou seznámit v předstihu. Všechny následující informace jsou tedy klasicky bez záruky.

Už první pohled napovídá, že nepůjde o nejdražší telefon v nabídce Siemensu. Opravdu, telefon by měl nahradit model C25, dnes nejlacinější telefon z dílny Siemensu - jenže to ve své nejnižší verzi, celkem budou existovat tři verze. Díky dobrým vztahům Siemense s Českým Mobilem i RadioMobilem lze počítat s tím, že telefon se rychle dostane za dotovaných cen i k nám.

Nízká cena se ale na telefonu příliš neprojevuje ve funkcích. Kromě podpory "rychlopsací" technologie T9 bude mít telefon i WAP ve verzi 1.1. Tím se zřejmě definitivně pohřbívají naděje současných majitelů telefonů Siemens S25 na možnost update firmware jejich telefonů na WAP, jak firma kdysi slibovala.

Telefon také bude mít vestavěné vibrační vyzvánění a editor melodií - to ostatně již mají i dnešní Siemensy. Siemens P 35 nebude mít infraport (dle verze, viz dále), datové přenosy by měly být možné pomocí kabelu. Telefon je samozřejmě dualband.

Potěší vás váha okolo 110 gramů a dosavadní příznivci značky Siemens budou dojista rádi ze zachování ovládání tak, jako je tomu dnes u Siemensu S25 včetně kalendáře a dalších drobností, jako jsou hry. Jediným rozdílem bude absence barevného displeje, ten Siemens na svých lacinějších telefonech nepodporuje. A pozor - Siemens údajně chystá tři verze tohoto telefonu - Style (nejlevnější, na snímku), Extreme (podobné jako S10 Active - tedy vodotěsný, páduvzdorný, prostě do terénu) a Pro (obdoba S25 - infra, vytáčení hlasem).

Stojí za zaznamenání, že Siemens pod dojmem úspěchu Siemens S25 upustil od přestavby Siemens SL 10 na Siemens SL25, která by nepochybně dopadla podobným fiaskem, jako pokus vpasovat Siemens SL10 mezi nejfajnovější telefonní elitu.

K modelu P35 se přineseme více informací ihned poté, co jej Siemens oficiálně představí, tedy nejpozději během CeBITu. Telefon zatím vypadá velmi slibně a na trhu by se měl objevit ještě v první polovině letošního roku. Ve stejnou dobu hodlá své laciné telefonky s WAPem ale vypustit i Alcatel a Sagem, o něco dříve se do lacinějších telefonů s WAPem hodlá pustit i Motorola. Kdo z koho? Let´s see you at CeBIT :)