Siemens na CeBITu: M55 a SL55 budou tvrdit muziku

Jeden z největších stánků na letošním CeBITu patřil rozhodně Siemensu. Největší německý výrobce mobilů se v pavilonu 26 přetahoval o prvenství ve velikosti stánku s dalším tamějším gigantem - společností Deutsche Telekom. Žádný z jiných producentů mobilních telefonů se Siemensu co do velikosti stánku rovnat nemohl. Rozhodně se ale má Siemens od svých konkurentů co učit, pokud jde o přehlednost stánku a dostupnost prezentovaných mobilů. Ale abychom mu nekřivdili: musíme uznat, že takový nával jako na stánku Siemensu jsme snad nikde jinde v době, kdy se na stánku nekonala soutěž, zřejmě neviděli.

Návštěvníci expozicie Siemensu byli samozřejmě natěšení na žhavé novinky SX1 a Xelibri. Každému ale bylo jasné, že ani jeden z těchto mobilů si nejspíše nepořídí, a proto se po pokochání nad Xelibri vraceli návštěvníci k praktickým modelům SL55 a M55. Ty spolu s již prodávaným S55 budou jistě tvořit velkou část Siemensů, které budou prodány v nejbližší době, a to i přes to, že nejde o vyloženě levné mobily. Němci jsou ale patrioti a mít doma alespoň jeden z posledních Siemensů u nich patří k dobrému vychování (zvláště když si to mohou dovolit...).

Siemens M55 - hit pro mladé

V Siemensu už pochopili, že mobily by se měly odlišovat především designem a předpokládaným použitím (a z toho se musí odvíjet funkce), nikoliv přímo funkcemi samotnými, jako tomu bylo ještě v nedávné minulosti. Siemens M55 tak plně zapadá do funkční řady x55 a při prvním pohledu do menu nenajdete moc rozdílů oproti manažerskému S55. I když možná si hned všimnete lepšího barevného displeje u M55, který umí 4096 barev oproti 256 u S55.

Označení L55 si nevšímejte, opravdu se jedná o M55. Podobně byl jinak označený i prototyp S55.

Siemens M55 je mobil určený pro mládež. Siemens kladl důraz na zajímavé polyfonní vyzvánění, atraktivní vzhled a lahůdku v podobě blikajících boků. Nechybí samozřejmě ani hry (jsou v Javě, další si můžete dohrát), které by ani přes přítomnost manažerských funkcí (e-mail, organizér) neměly nikoho nechat na pochybách, že tento mobil není určený kancelářským krysám. I když vzhledem k funkcím a podpoře dalších technologií (více zde) rozhodně bude vyhovovat i většině současných majitelů libovolného jiného mobilu.

V minulosti se spekulovalo, že M55 (v té době ještě s označením L55) bude outdoorový mobil. M55 je sice rozhodně odolnější než S55, ale to jenom díky plastovějšímu povrchu, po pádu na zem asi skončí oba mobily stejně. Rozhodně M55 nelze označit za mobil do terénu. Zato se určitě bude hodit pro zábavu, zvláště když jej vybavíte přídavným fotoaparátem.

Siemens SL55

Jestli vám snad Siemens S55 připadá málo stylový, příliš konzervativní nebo jednoduše velký, potom je Siemens SL55 modelem přesně pro vás. Jediné, co by vám s SL55 mohlo oproti S55 chybět, je Bluetooth. Zato ale určitě oceníte lepší displej a opravdu kompaktní rozměry (více technických parametrů najdete v tomto článku).

Když se objevily poprvé na internetu fotografie SL55, ihned se strhla diskuse na téma Nokia 7650 versus Siemens SL55. Bohužel, jediné, co mají oba mobily společné, je vysouvací klávesnice. Siemens SL55 je ale stylový mobil a spoustu funkcí nabízí jenom proto, že je postavený na stejné hardwarové a softwarové platformě jako manažerský Siemens S55. Nokia 7650 je chytrý mobil s operačním systémem; rozhodně nejde o malý stylový mobil. I tak se ale ve spoustě typických využití SL55 s Nokií 7650 srovnávat dá a bylo by chybou se při výběru nového mobilu nad tímto porovnáním nezamyslet.

Nokia 7650 je sice výrazně větší než SL55, ale je také funkčně lepší. Skutečným konkurentem 7650 je spíše SX1.