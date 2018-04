Siemens MT50 - první kontakt, nové fotografie

Minulý týden jsme vám přinesli první informace o mobilním telefonu Siemens MT50, který je sourozencem modelu M50, představeným na letošním CeBITu. MT50 je speciální verze modelu M50, určená jen k prodeji u operátorů skupiny T-Mobile, to znamená, že v České republice jej budete moci zakoupit u Paegasu. MT50 by měl být na trhu dostupný o něco dříve než univerzální sourozenec M50 a v případě předplacené sady by mohl být i o něco málo levnější.

V minulých dnech se nám podařilo na pár hodin získat do redakce jeden z prvních funkčních vzorků tohoto telefonu, takže dnes vám můžeme nabídnout exkluzivní fotografie tohoto sympatického low-endu s velmi slušnou výbavou. Testovaný vzorek ještě neměl finální verzi firmwaru, takže by bylo nekorektní hodnotit funkce a obsluhu přístroje. Zevnějšek však již byl v konečné podobě, tak jak se s ním zanedlouho setkáte na pultech prodejen. Siemens MT50 je také zajímavý tím, že jeho design pochází ze studie M45 (neoficiální označení), která jako první novinka Siemensu pronikla letos v únoru na světlo světa. Oproti "M45" nemá MT50 inverzní displej a i barevné řešení přístroje je poněkud odlišné. Celkové proporce a rozmístění kláves však jasně vychází právě ze studie "M45" a oproti univerzálnímu modelu M50 najdeme několik odlišností.

Nejdůležitějším rozdílem mezi MT50 a M50 je vzhled obou přístrojů. M50 má výraznější barevná provedení v kombinaci stříbrné a modré či oranžové barvy, když v té druhé je vyvedena prostřední řada tlačítek, oblast okolo displeje, a ladit by mělo i jeho podsvícení. MT50 je více nenápadný, telefon je vyveden v kombinaci hodně tmavé modré a béžovostříbrné barvy. Povrchová úprava telefonu se vyznačuje lesklým efektem, který napodobuje dvouvrstvý metalický lak, když horní vrstva je výrazně lesklá a průhledná. Někomu by béžovostříbrná část telefonu mohla připomínat kladívkovou barvu na kov. Zajímavé řešení, které velmi dobře maskuje plasty, z kterých je telefon vyroben. Založení baterie je stejné, jako v dalších novějších modelech Siemensu. Kryty telefonu jsou výměnné, takže si vzhled MT50 budete moci přizpůsobit svému vkusu. Musíme pochválit klávesnici telefonu, která je výrazně lépe provedena než u modelu C45, a to platí především o kontextových klávesách.

Pomineme-li vzhled, liší se M50 a MT50 ještě v jedné drobnosti. M50 umožňuje pod prostřední sloupec tlačítek přidat rychlou volbu k některým položkám telefonu, jako je přímý přístup na WEB nebo třeba do menu her. Jinak jsou oba telefony naprosto identické, to znamená že u obou najdete velmi rozsáhlou výbavu zahrnující GPRS (4+1 timeslot), podporu Java aplikací, EMS, vibrační vyzvánění, editor obrázků a mnoho dalších funkcí, které zatím rozhodně nejsou v low-endové kategorii běžné. Předpokládaná cena Siemensu MT50 by se mohla pohybovat někde nad hranicí 7 000 Kč, když model M50 by měl stát obdobnou sumu peněz, v případě nedotovaného přístroje samozřejmě o trochu více. M50 by měl být dostupný na trhu zhruba na začátku prázdnin a MT50 by to měl stihnout o pár týdnů dříve. Zákazníci Paegasu se tedy dočkají o něco dříve než zájemci o tento přístroj s kartou jiného operátora. V každém případě se jak M50, tak MT50 může směle pustit do boje s konkurencí. Papírové předpoklady k tomu mají a za svůj vzhled se také stydět nemusí, což ovšem můžete posoudit sami na fotografiích.