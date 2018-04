Siemens MT50 - letošní první nový Siemens na českém trhu

Dlouhodobé spekulace ohledně nových low-endových telefonů Siemens konečně získávají reálnou podobu. Zatím jediným oficiálně představeným telefonem Siemensu je model M50, který výrobce ukázal na letošním CeBITu. Kdo očekával již dříve ohlašovaný model M45, byl zklamán, nic jiného než M50 zatím Siemens oficiálně nepotvrdil. Podle našich informací se M45 vyrábět nebude, alespoň nikoliv v té podobě a s tímto označením, jak jej bylo možné na některých obrázcích na internetu vidět. Vzhledově velmi podobný přístroj, ale bez inverzního displeje, uvede na trh za nedlouho konsorcium T-Mobile, a to pod označením MT50. Aby bylo jasno, nejedná se o úplně nový přístroj, ale vzhledově lehce pozměněný model M50, určený pouze pro prodej u operátorů patřících do skupiny T-Mobile. Zákazníci Paegasu se mohou těšit, ostatní si budou muset počkat až na obecný model M50.

Takto by měl vypadat Siemens MT50, speciálně určený pro skupinu T-Mobile; v ČR bude v nabídce Paegasu.

MT50 má s modelem M50 naprosto stejnou výbavu, tedy GPRS (4+1 timeslot), podporu Java aplikací, EMS, vibrace a další výbavu, o které si můžete přečíst v tomto článku o nabídce Siemensu na veletrhu CeBIT. Rozdíly mezi MT50 a M50 jsou dva. Ten významnější je ve vzhledu, když právě model MT50 je velmi podobný fotografiím modelu M45, který se do výroby nedostane. Těžko posoudit, jestli je pohlednější běžná verze M50, která by se měla prodávat v kombinaci šedivé a oranžové barvy (včetně oranžového podsvícení displeje) a možná i v kombinaci šedivé a modré barvy - opět s modrým podsvícením displeje, nebo model MT50. MT50 by pak měl mít standardně šedočerný kabátek, ale není vyloučeno, že budou existovat i jiné barevné verze. Dodejme, že jak u MT50, tak u M50 bude možné kryty telefonu měnit, a to pomocí technologie CLIPit, podobně jako u stávajícího modelu C45. Druhým rozdílem mezi MT50 a M50 je absence takzvaných magických kláves „2“,“5“ a „8“ u modelu MT50. Ne že by telefon tato tlačítka neměl, ale narozdíl od modelu M50 jim nebude možné přiřadit rychlý přístup k některým funkcím telefonu, jako jsou hry či WAPové portály. Pro většinu zákazníků to není příliš podstatný rozdíl.

Porovnání vzhledu Siemensu MT50 a dříve zveřejněného modelu M45, který se do výroby nedostane. Podobnost obou modelů je zřejmá.

Jak již bylo uvedeno, MT50 bude určen k prodeji jen v síti operátorů patřících do skupiny T-Mobile, v případě České republiky tedy jen u Paegasu. Do volného prodeje se MT50 nedostane, takže zákazníci toužící po tomto telefonu a nevlastnící kartu Paegasu či jiného operátora ze skupiny T-Mobile si budou muset chvíli počkat. Ve volném prodeji a v nabídce ostatních operátorů bude k dispozici až model M50. Ten by se měl začít prodávat v průběhu července; naopak model MT50 bude v prodeji o několik týdnů dříve. Podle našich zatím oficiálně nepotvrzených informací by MT50 měl stát v rozmezí 7 až 8 000 Kč, s největší pravděpodobností v předplacené sadě. S ohledem na výbavu telefonu by se mohlo jednat o velice zajímavou nabídku, která by mohla přilákat velký počet zákazníků. Siemens M50 by pak měl mít podobnou cenovou relaci, v případě nedotovaného a neblokovaného telefonu samozřejmě spíš na její horní hraně.

Běžná verze Siemensu M50, který bude dostupný pro všechny operátory nebo jako nedotovaný - ve volném prodeji.