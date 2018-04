Siemens ME75 - nevadí když spadne na zem

Siemens po modelu C75 připravil jeho odolnější variantu, která se liší v podstatě pouze jiným krytem. Siemens tuto strategii použil už u předchozí modelové řady x65 u modelů CX65 a M65. Nově Siemens nabízí jejich přímé nástupce - modely CX75 a M75. Siemens ME75 respektive C75 patří pod tuto dvojici nových modelů a ve své podstatě se jedná o jinak zabalenou starší řadu CX65/M65.

Nový model ME75 se od vyššího modelu M75 liší vedle chudší výbavy i mírou odolnosti. Ta je nižší, přesto by měl telefon odolat pádu, prachu a kontaktu s vodu (v dešti, ne pod sprchou). Vyšší model M75 má v tomto směru ambice vyšší, ale také to není mobil pro potápění, házení ze skály, nebo pro přejíždění autem. Oba telefony se tak hodí především pro použití v terénu, při práci na stavbách a v jiném prostředí, kde by běžný mobil rychle přišel k úhoně. Ultimativním odolným mobilem pro nejdrsnější zacházení není ani jeden z nich.

Vzhled - nejhezčí Siemens

Design Siemensu ME75 se opravdu povedl. Již model C75 je vzhledově velmi povedený telefon, odolná novinka přidává tmavý kryt (Siemens ME75 se vyrábí v barevných provedeních Atlas Grey, které je šedé, a zeleném Amazon Green), který dělá telefon ještě elegantnější. Vzhled telefonu zvýrazňuje pochromované funkční klávesy. Boky telefonu jsou vyrobeny z pružného materiálu, stejně jako pryžové záslepky systémového konektoru a čočky fotoaparátu.

Kryt baterie je po vzoru svých odolných sourozenců M65 a M75 jištěn plastovou pojistkou vyvedenou ve formě šroubu. Ke krytu baterie směřuje naše výtka, jelikož se velmi špatně z telefonu snímá. Díky větší baterii a s tím souvisejícím větším krytem je novinka i o něco větší, než původní model C75. Rozměry Siemensu ME75 jsou 105 x 46 x 18 milimetrů. Zajímavostí je, že i přes větší rozměry, má novinka ME75 stejný objem jako model C75, tedy 70 centimetrů krychlových. Hmotnost narostla oproti Siemensu C75 o 10 gramů na 95 gramů.

Baterie - skvělá výdrž

Narozdíl od Siemensu C75 má model ME75 baterii s větší kapacitou a na výdrži je to poznat. Li-Ion baterii s kapacitou 750 mAh nahradila baterie stejného typu s kapacitou 1 000 mAh, se kterou by měl telefon papírově vydržet až 450 hodin v pohotovostním režimu nebo 480 minut hovorového času. V našem testu vydržel Siemens ME75 při běžném používání na příjmu pět dnů, tedy zhruba o den více než jsme naměřili u Siemensu C75. Baterii z modelu C75 je možné v Siemensu ME75 použít, opačně je to také možné nelze však připevnit kryt baterie jelikož je baterie vyšší.

Displej - pěkná grafika

Displej Siemensu ME75 je známý z předešlé řady x65 a má rozlišení 132 x 176 obrazových bodů, je ale o něco menší, jeho úhlopříčka je 55 mm. Displej je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 65 000 barev. Zobrazovací možnosti displeje jsou na slušné úrovni, displej však má hrubý rastr a tak zejména při použití displeje jako hledáčku fotoaparátu není obraz perfektní. Na displej se při psaní a při čtení textové zprávy vejde devět řádků textu.

Displej je dobře čitelný i na přímém slunečním světle. Na pozadí displeje je možné uložit tapetu, logo místo názvu operátora a nechybějí barevná témata. Grafika hlavního menu je oproti ostatním modelům výrobce zdařilá, líbily se nám jednotlivé ikony, které po najetí kurzoru zežloutnou a zvětší se.

Ovládání - nepovedený joystick

Hlavním ovládacím prvkem Siemensu ME75 je čtyřsměrný joystick s potvrzovací funkcí. K němu máme však připomínku. Je příliš nízký a jeho oblá vrchní část znesnadňuje ovládání. Ten, použitý u modelu C75, se nám zdá lepší. Ovládání doplňují pouze dvě kontextové klávesy a tradiční klávesy pro přijmutí a ukončení hovoru. Na bocích telefonu již žádná další tlačítka nejsou. Hlavní menu Siemensu ME75 má tradiční rozložení 3 x 3 ikony, další podmenu jsou řádková textová. Kontextové nabídce na hlavním displeji je možné přiřadit vlastní funkce.

V menu telefonu se lze pohybovat specifickým způsobem typickým pro telefony Siemens, tedy potvrdit funkci stiskem joysticku vpravo a opustit nabídku stiskem vlevo. Dále je možné se také pohybovat pomocí klávesových zkratek logicky přiřazeným struktuře samotného menu. Hlasové ovládání, stejně jako hlasové vytáčení, chybí. Alfanumerická klávesnice má optimální velikost a tvar kláves a je kvalitně podsvícená. Odezva telefonu je dobrá. Spouštění některých funkcí, jako třeba fotoaparátu, by mohlo být rychlejší.

Telefonování - 1 000 kontaktů v adresáři

Siemens ME75 má telefonní seznam pro rovnou tisícovku vícepoložkových kontaktů. K jednomu kontaktu je možné přiřadit vedle jména a příjmení tři telefonní čísla, dvě faxová čísla, dvě e-mailové adresy, internetovou adresu, jméno zaměstnavatele, adresu a obrázek, který se objeví na displeji když dotyčný zavolá. Přiřadit je možné i datum narozenin, které slouží jako upozornění. Vlastní vyzvánění pro kontakt, stejně jako u ostatních modelů výrobce, přiřadit nelze. Kontakty je však možné řadit do skupin volajících, kterých je sedm plus skupina přijatých kontaktů, a u nich je možné zvolit specifickou vyzváněcí melodii. Skupiny volajících je také možné libovolně pojmenovat a přiřadit jim vlastní ikonku. Vyzvánění je polyfonní čtyřicetihlasé ve formátech MIDI a WAV. Použité vyzváněcí melodie předinstalované v telefonu by však mohly mít decentnější aranžmá.

Výhrady nemáme ke kvalitě reproduktoru a ani k hlasitosti a kvalitě hlasitého odposlechu, mikrofon by však mohl být kvalitnější. Možná to je ale problém námi testovaného předsériového vzorku. Siemens ME75 má osm vyzváněcích profilů a nechybí mód letadlo, který vypne vysílač a přijímač telefonu. Profily je možné upravovat a tři z nich i libovolně pojmenovat. V rámci profilu je možné nastavit i intenzitu podsvětlení displeje, nastavit filtr skupin volajících, vypnout zvuk klávesnice a nastavit velký font v menu telefonu.

Zprávy - SMS, MMS a e-mail

Nový Siemens ME75 má paměť na 100 textových zpráv. Zprávy je možné přesunout do Archívu, jehož kapacita je omezena volnou sdílenou pamětí. Textové zprávy mohou mít až 760 znaků (vícenásobná zpráva), pořadí právě psané zprávy se zobrazuje v levém horním rohu displeje. Počet zbývajících znaků z počtu 760 se zobrazuje v pravém horním rohu displeje. Siemens ME75 píše zprávy se zapnutým T9 bez české diakritiky a tedy nezkracuje zprávy. Pro neznámá slova je připraven slovník. Nechybí doručenky.

Multimediální zprávy MMS mohou obsahovat i videonahrávku a přímo z editoru je možné pořizovat fotografie a zvukové záznamy. Ve výbavě také nechybí e-mailový klient (POP3, IMAP4, SMTP), který může mít až pět účtů. Nastavit je možné zda se má stahovat celý e-mail nebo pouze hlavička. Na výběr je také možnost zanechání kopie na serveru a nastavit je možné maximální velikost stahovaných e-mailů.

Další výbava - přehledný kalendář, budík a hlasový záznamník

Siemens ME75 má přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem. U kalendáře je možné nastavit začátek dne a týdne a nastavit víkend. Aktivní událost se zobrazuje při týdenním a denním zobrazení ve spod displeje. Události se mohou zadávat v několika kategoriích (přidat je možný i hlasový záznam) a nechybí opakování. Další funkcí jsou úkoly, které je možné zadávat v pěti stupních priority. Poznámkový blok je omezen pouze 160 znaky, tady mohlo dojít oproti předešlým modelům výrobce k vylepšení. Zvukový záznam je omezen pouze volnou pamětí, která měla u námi testovaného telefonu hodnotu 10,2 MB. Ve výbavě se také nachází světový čas.

Další funkce Siemensu ME75 jsou ukryté ve složce Extra a nachází se zde budík s opakováním a možností buzení ve vybrané dny v týdnu, kalkulačka s pokročilými funkcemi, převodník fyzikálních veličin a měn, stopky a odpočítávání. Testovaný Siemens podporuje Javu MIDP 2.0 a nalezneme v něm dvě předinstalované hry (křižníky SeaBattle a závody aut SpeedChaser 3D) a dvě aplikace (Download Assistant a PhotoEditor pro úpravu pořízených fotografií).

Siemens ME75 podporuje datové přenosy GPRS třídy 10 a má vestavěný modem pro připojení počítače přes telefon na internet. Nechybí vestavěný wapový prohlížeč ve verzi 2.0. Připojit telefon k počítači je možné přes datový kabel nebo přes infračervený port. Bluetooth Siemens ME75 nemá.

Fotoaparát - nízké rozlišení, průměrná kvalita

Integrovaný fotoaparát má VGA rozlišení a nabízí pětinásobné digitální přiblížení. Telefonu chybí zrcátko pro pořizování autoportrétů, blesk je možné připojit jako příslušenství. Nastavit je možný jas v sedmi krocích a nastavení bílé je možné ve třech módech (automatické, interiér a exteriér). Nechybí samospoušť. Kvalita pořízených fotografií je na průměrné úrovni s neostrými rohy.

Siemens ME75 umožňuje pořizovat i videa v maximálním rozlišení 176 x 144 obrazových bodů. Délka videonahrávky je omezena časovým limitem 30 sekund. Videa je možné nahrávat se zvukem i bez a ostatní nastavení jsou stejné jako při fotografování.

Zhodnocení - pěkný s lepší výdrží

Proč ho koupit? Vzhled

Solidní výbava

Odolná konstrukce

Výdrž baterie Proč ho nekoupit? Nepřesný joystick

Absence hlasových funkcí

Zatím vyšší cena Kdy? 11/2005 Za kolik? 5 990 Kč

Siemens ME75 je povedený telefon, který přebírá prověřené funkce z populárních modelů CX65 M65 a navazuje na tradici započatou modelem ME45 . Oproti svému sourozenci modelu C75 přidává ještě povedenější vzhled. Plusem je také zvýšená odolnost a především větší výdrž způsobená použitím baterie s vyšší kapacitou. Siemens ME75 bude stát 5 990 Kč a začne se prodávat v nejbližších dnech.

Novinka má silnou konkurenci ve vyšším modelu M75. Ten má lepší výbavu i by měl odolat ještě drsnějšímu zacházení. Rozdíl v ceně je poměrně malý, jen 1 000 Kč. Je ale pravděpodobné, že cena novinky bude klasat a cenové nůžky se mezi oběma modely více rozevřeou. Na trhu je ještě jeden odolný mobil, kterým je Nokia 5140i. S obdobnou cenu nabízí podobnou výbavu i míru odolnosti. Rozhodovat bude především vzhled a to by měla být silná stránka nového Siemensu.