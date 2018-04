Siemens ME45: revoluční outdoor s GPRS (recenze)

Každý, kdo se rozhodl strávit dovolenou či prázdniny aktivně, dříve či později zjistil, že brát svého mobilního společníka s sebou je přinejmenším hazard. Stačí krkolomnější pád, voda či prašné prostředí a už abyste začali hledat servis. Výrobci příslušenství na to sice pamatovali, ovšem většina nepropustných pouzder je spíše nepraktický pytlík. Navíc k nehodám obvykle dojde ve chvíli, kdy právě telefonujete či jste opomněli svůj přístroj náležitě ochránit. Proto vznikla éra tzv. outdoorů, tedy "obrněných" verzí běžně prodávaných mobilů. Mnoho zákazníků však od jejich pořízení odrazoval vzhled, vyšší hmotnost a často také menší počet funkcí. Nový odolný Siemens tedy ve srovnání s nimi vypadá jako z jiného světa.

První dojmy

Pozornost okolí si ME45 získá již svou celkovou koncepcí. Strohost pogumování rozrušuje dvoubarevné provedení, z něhož doslova vystupuje rozměrný, oranžově podsvícený displej. Šest řádků při čtení textových zpráv mnoho telefonů nenabídne, nehledě na velmi dobře čitelný font písma. Máte-li problémy se zrakem, pak vám ještě pomůže mód velkých písmen, ovšem ten funguje pouze v samotném menu. Určitým ohlédnutím za firemní tradicí jsou indikátory intenzity přijímaného signálu i stavu nabití v podobě typických trojúhelníčků a monočlánku.

Velkou inovací prošla i logika samotného ovládání vycházející z modelu SL-45. Základem všeho je nový prvek řady 45, středová kolébka, která k našemu potěšení funguje také v pohotovostním režimu. Kromě vstupu do telefonního seznamu slouží mimo jiné k zjišťování objemu přenesených dat, alternuje pravé multifunkční tlačítko a přinutí telefon poslouchat vaše hlasové příkazy. Ovšem to by bylo pro tak vybavený mobil trochu málo. Proto nabízí ještě typické "siemensí" tlačítko rychlého přístupu ke zvolené funkci a po obou stranách šasi celkem trojici kláves pro obsluhu především hlasové části. Samozřejmě je možné také určitou schopnost nebo telefonní číslo přiřadit k numerické klávesnici.

Nejpoužívanější funkce

Velmi praktické je usnadnění přístupu k často žádaným funkcím nejen zmiňovanou možností jejich přiřazení pod některé tlačítko, ale především nahráním vhodného hlasového povelu. Maximálních dvacet hlasových záznamů přitom nemusíte dělit jen mezi telefonní čísla kolegů či kamarádů, ale po vyřknutí nahraného zaklínadla vás telefon přepne také například do kalendáře či editoru SMS.

Patříte-li mezi vášnivé pisatele textových zpráv, pak na vás bude tento outdoor působit rozporuplnými dojmy. Nekontrolovatelné nadšení zajistí výborně provedená česká T9, která nejen obstojně tipuje požadované slovo, ale navíc nabídne své použití také v telefonním seznamu, kalendáři či všude tam, kde musíte něco zadávat. Uživatelé s většími prsty pak jistě uvítají posunutí středového sloupce klávesnice. Na druhou stranu však vzhledem k odolnému provedení musíte při psaní překonávat nemalý odpor jednotlivých tlačítek, který obdobně jako u konkurence (např. Nokia 6250, Ericsson R310s) představuje menší posilovnu.

Mobil podporuje multimediální formát textovek zvaný EMS, takže k jednotlivým vzkazům můžete libovolně přidávat obrázky či zvuky. Musíte však počítat s tím, že protistrana musí mít stejně schopný přístroj, v opačném případě váš vzkaz bude zobrazen pouze jako strohý text. Jste-li v časové tísni, pak vám dlouhé vypisování omluvných slov usnadní jedna z trojice předdefinovaných zpráv.

S organizací času napomáhá velmi dobře provedený kalendář. Snadno se ovládá, na první pohled vám ukáže všechno důležité, přičemž mezi týdenním a měsíčním zobrazením přepínáte stiskem jediné klávesy. Vyberete-li určitý den, pak samozřejmě uvidíte seznam všech naplánovaných úkolů daného data. Pokud se vám dva termíny překrývají, kalendář na to při zadávání nikterak neupozorní, ale v týdenním zobrazení kritický čas vyšrafuje jiným způsobem.

Maximálně sice můžete zadat jen 50 nových záznamů, ovšem samotné provedení je natolik zvládnuté, že tato kapacita stačí i vytíženějším osobám. Základem všeho je detailní formulář, který podle navolených kategorií samočinně přizpůsobuje další položky. Nejdříve vyberete, zda si chcete poznamenat úkol (kde mi chyběla možnost nastavení jeho priority) nebo schůzku, a poté zvolíte, o jaký typ záznamu máte zájem. Kromě obecného textového popisu, narozenin či volání, kdy vám telefon nabídne rovněž vytáčení zadaného čísla, je tu i méně obvyklý hlasový záznam. Ten se přiřadí do seznamu nahrávek v diktafonu, takže rozhodnete-li se, že znění všech úkonů budete namlouvat, tak musíte počítat s tím, že necelá tříminutová hlasová paměť vám dojde vcelku rychle a například telefonní číslo si při volání nenahrajete.

Kromě informace o časových údajích záznamu, kde můžete nastavit začátek i konec dané akce, už najdete ve formuláři jen termín opakování. Na první pohled vcelku banální položka, ale ve skutečnosti představuje jádro celého kalendáře. Nezávisle na typu zvoleného opakování (denně, týdně, vybrané dny v týdnu, měsíčně, ročně) vám totiž ubere pouze jeden záznam z celkové kapacity. Naučíte-li se s ním pracovat, nebudete mít starosti s trvale plnou pamětí mobilu. Prostor kalendáře navíc nemusíte zaplňovat ranním vstáváním, neboť funkci vašeho probouzení má na starosti jiná aplikace.

Telefonní seznam a synchronizace

Trochu netradičně byl pojat samotný telefonní seznam. V mobilu jsou totiž dohromady tři paměti rozdělené do dvou logických a částečně spolupracujících částí. Kapacitu SIM karty i vnitřní prostor pro 50 čísel sdružuje běžný telefonní seznam, ovšem ten nabídne vyhledávání údajů neprakticky pouze podle prvního písmene. Přestože pro mnohé je tato kapacita dostatečná, tak vřele doporučuji použití tzv. adresáře. Ten pojme až 500 záznamů, přičemž ke každému dokáže přiřadit až tři telefonní čísla, firmu, e-mail, adresu (fyzickou i internetovou), zemi a PSČ. V uložených datech dokáže vyhledávat podle libovolného počtu prvních písmen jména. Bohužel, pokud si pamatujete jen ulici, tak vám s nalezením kontaktu nepomůže.

Mnohým uživatelům by se hodilo ještě detailnější rozřazení jednotlivých osob do uživatelských skupin, neboť již od dávných dob všechny mobily z dílny Siemens rozlišují pouze VIP a ostatní. Pro samotné telefonování to žádný vliv sice nemá, ale potřebujete-li z různých důvodů filtrovat příchozí volání, pak jsou tyto dvě kategorie nedostatečné. Nechcete-li být rušeni nikým jiným než například svými kolegy, nezbude, než všem dát status VIP. Jakmile budete chtít tuto kategorii lidí změnit, například z důvodu odchodu domů, budete muset opět kategorie přenastavit. Tato oblast by si určitě ještě zasloužila péči vývojářů.

Neméně důležitou částí je spolupráce s ostatními zařízeními. K posílání záznamů můžete využít textovou zprávu (volitelně ve formátu vizitky nebo běžného textu), popřípadě infračervený port. Vstřícnost projevuje ME45 i vůči konkurenčním telefonům. Bez problémů si totiž vymění detailní vizitku i s konkurenční Nokií či Ericssonem a až na češtinu zvládá přenos s osobními organizéry.

Kapitola sama pro sebe je však přenos celého telefonního seznamu/adresáře mezi dvěma telefony. Rozhodne-li se majitel Nokie 6210, že obmění telefonní park právě za nového Siemense, bude mít při synchronizaci obou vnitřních pamětí trochu starosti. Pokud máte čísla v mobilu uložená rovněž v MS Outlook 98 (a novější), pak je to bez problémů, stačí jen nový Siemens připojit prostřednictvím dodávaného sériového kabelu k počítači. Ovšem vedete-li lehce odlišný seznam v počítači i mobilu, pak vznikne nemalý problém. Posílat vizitku po vizitce nepřipadá v úvahu a "přelití" dat ani jeden z přístrojů nepodporuje. Siemens navíc neumožňuje přímý přístup do adresáře prostřednictvím infraportu osobního organizéru, dokáže jen odesílat, popřípadě přijímat jednotlivé záznamy, takže padá i role prostředníka. Autorovi článku se na rozumné řešení, vyjma synchronizace přes MS Outlook, nepodařilo přijít. Ve vyzkoušených variantách totiž zpravidla nešla přenést všechna telefonní čísla daného záznamu.

Data, WAP, GPRS

Ať už vás bude při výstupu na vrchol hory zajímat počasí či právě došlý e-mail, tak zajisté oceníte přítomnost GPRS ve variantě 3+1. Kromě možnosti použití ME45 jako GPRS modemu pro počítač, popřípadě osobní organizér se nabízí právě využití ve spojitosti s WAPem. Cenová politika našich mobilních operátorů sice není zrovna nakloněna rychlému "přelétnutí" příslušných stránek, kdy zpravidla vyjde levněji klasický datový přenos, ale budete-li používat mobil například jako e-mailový terminál, tak vás tato technologie doslova dostane. Po nastavení základních parametrů je už vše záležitostí okamžiku a navíc si můžete vybrat, zdali budete používat přístupový profil s GPRS, popřípadě běžným typem spojení. V této souvislosti je nutné ještě jednou pochválit velký displej i dobře provedené ovládání. Pozornost si zaslouží možnost posílání textových zpráv přes GPRS, ovšem tuto funkci v českých mobilních sítích zatím nevyužijete.

Personalizace

Celkově máte k dispozici osm uživatelských profilů, včetně chování při používání hands-free. Můžete mezi nimi všechna nastavení hromadně kopírovat, což je výhodné například ve chvíli, když chcete, aby při pohybu venku telefon vyzváněl stejně jako v místnosti, ovšem s jinou hlasitostí. Potrpíte-li si na pestrost melodií ohlašujících hovor či textovou zprávu, pak vás potěší 42 standardně dodávaných typů zvukových projevů. Pokud si stále nemůžete vybrat, není nic snazšího, než si melodii složit, popřípadě nahrát.

Po uplynutí přednastavitelné doby se na displeji může objevit spořič obrazovky reprezentovaný buď libovolným obrázkem (bitmapou), popřípadě zajímavými analogovými hodinami.

Hry

Jistého vývojového posunu doznaly i dodávané hry. Zatímco u starších Siemensů jednoznačně kralovalo bludiště, kde většině znalců chyběly nějaké příšery, tak pro ME45 byly naprogramovány dvě zcela nové, neokoukané hry. Nechcete-li moc přemýšlet, pak můžete volný čas trávit sestřelováním balonů. Není to nic složitého, jen musíte rozhodnout, zda si můžete dovolit nejprve zasáhnout obálku, za niž máte speciální body, či rovnou celý balón poslat do "věčných lovišť". Při neustálém zvyšování jejich počtu pak zajisté uvítáte granát, který zničí všechna plavidla na displeji.

Druhá hra je jedna z nekonečných variací na tetris, ovšem s tím, že kostky shazované jedním a později zvyšujícím se počtem jeřábů urovnává panáček. Sestaví-li řadu, tak získá body a vedle sebe umístěné kostky zmizí. Musíte však rychle zvažovat, kam padající předmět urovnáte, neboť nezřídka se stane, že jste obsypáni tak, že nemůžete nikam dojít ani doskočit.

Siemens ME45 je správnou volbou pro každého, kdo vyžaduje funkcemi naditý telefon do nepohody. Oproti své konkurenci nabídne nízkou hmotnost, malé rozměry a především velký displej, směle konkurující i mnohem větším přístrojům. Pokud vás zaujal, tak si pro jeho koupi musíte připravit 14 500 Kč včetně DPH.