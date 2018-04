Siemens ME45 má barevnou variantu (exkluzivní fotografie)

Siemens ME45 pomalu končí svou kariéru, a proto se výrobce rozhodl, že provede drobný „facelift“. Výbava telefonu zůstává úplně stejná - na rozdíl od sesterského telefonu S45, který je v inovované verzi o pár funkcí bohatší. Naopak vzhled přístroje doznal výrazných změn, které se dotýkají jak barevného provedení telefonu, tak barvy podsvícení displeje a klávesnice. Nová designerská varianta ME45 se jmenuje „winter edition“ a podle našich informací by se mohla dostat i do českých obchodů. V Německu bude její prodej zahájen již v tomto týdnu a cena novinky by měla zůstat na stejné úrovni jako u běžné verze ME45.

Rozdíl mezi standardní ME45 a ME45 winter edition je v barevném provedení celého telefonu. Běžná ME45 je tmavá v kombinaci šedé a černé barvy, novinka je výrazně světlejší; přední část telefonu je převážně bílá, boky a zadní část jsou stříbrné a okolo displeje je světlemodrý panel. Jiné je i podsvícení celého telefonu, tedy displeje a klávesnice. Původní ME45 svítí jasně oranžově, tedy stejně jako většina telefonů značky Siemens. Novinka má nové sytě červené podsvícení, vzdáleně podobné podsvícení Siemensu C/M30 – tedy původně telefonu Bosch. Nám se vzhled nové varianty telefonu vcelku líbil, v každém případě musíme výrobce pochválit za snahu oživit své portfolio telefonů. Podobně postupuje většina automobilek, tak proč by tak nemohl postupovat i výrobce mobilů?

Poznámka: označení MX45 na krytu vyfotografovaného telefonu je pouze pracovní a nebude použito.