Siemens MD32: Datové moduly pro běžné použití aneb usnadněte si život

Novověk si lze jen těžko představit bez přenosů dat. Více než třetině národa zvoní v kapse mobilní telefon, čtvrtina pravidelně využívá možnosti internetu a platební kartu má dnes už také pár miliónů obyvatel ČR. Ostatně proč také ne, když všechny tyto vymoženosti opravdu život usnadňují.

Moderní vymoženosti však s sebou přinášejí také drobná úskalí, jejichž řešení se zdá být v nedohlednu. Vezměme si kupříkladu zmiňovanou platební kartu. Přijdete do pěkné restaurace, dobře poobědváte a namísto peněz podáte číšníkovi onu malou plastovou věc. Z ochotné obsluhy se najednou ve vašich očích stane zločinec, mizící s pomyslným klíčem k úsporám kamsi do neznáma. Musí totiž dojít k terminálu, obvykle situovanému v druhé místnosti, kam většinou nevidíte.

Jak je to možné

Popsaná situace je jednou z mnoha možností, kde lze nasadit modul společnosti Siemens, pracující v rámci standardu DECT. Pod označením MD32 se totiž skrývá systém bezdrátové datové sítě krátkého dosahu, obhospodařující území cca 50 metrů v budovách resp. 300 metrů na otevřeném prostranství. Relativně malá destička, skrývající vlastnosti základny i přenosné části, totiž představuje ideální řešení pro aplikace, v nichž si vystačíte s datovým tokem v řádu jednotek, maximálně desítek kbps. Na skok se však vraťme do naší restaurace. Při nasazení MD32 by číšník vyndal malou přenosnou čtečku, před vašimi zraky odečetl potřebnou hodnotu a počkal na zpracování údajů terminálem, umístěným v nedaleké místnosti. Ten by obdržel data právě od malého DECTového modulu. Pokud by byla platební karta v pořádku, bezdrátově by po chvíli čtečce zpátky vyslal kladné potvrzení transakce.

Každý modul MD32 lze naprogramovat buď do módu základnové stanice (tzv. FP), tehdy jsou však bezpodmínečně nutné dvě antény, nebo režimu přenosné části (tzv. PP). Tím, že celá bezdrátová síť plně vychází ze standardu DECT, známého především z oblasti bezdrátových telefonů, disponuje mnoha uživatelsky příjemnými vlastnostmi. Jednou z nejzajímavějších, alespoň pro datové přenosy, je velmi nízká chybovost, která se pohybuje řádově do jedné stamilióntiny. Díky přenosu využívajícímu kombinace modulace GFSK s metodami FDMA (frekvenční multiplex) a TDMA (časové multiplex), nedochází ani k žádnému znatelnému rušení. Celá síť pak pracuje v pásmu 1,88-1,9 GHz, kde dává prostor 120 kanálům s vzájemným 1728 kHz odstupem. Jejím středem je základnová stanice FP, schopná zaregistrovat až 16 přenosných stanic (PP). Ty navíc můžete přihlásit až k šesti různým FP, což dává poměrně solidní prostor k pokrytí i rozsáhlejších areálů.

Ovádání

Veškeré ovládání modulů probíhá prostřednictvím AT příkazů, vysílaných po sériovém rozhraní V.24. Aby jste však nemuseli složitě prohlédávat dodávanou dokumentaci, vyvinul Siemens speciální program nazvaný EVA, který dává volně k dispozici na svém webu . V jednoduchém rozhraní, určeném pro MS Windows 95 a vyšší, lze snadno nastavit, v jakém režimu má MD32 pracovat. Buď můžete mít vzájemnou komunikaci typu PP (bod-bod) nebo PMP (bod-více bodů), kdy jedna ze stanic se stane serverem celé sítě.

Data můžete posílat rychlostí až 19,2 kbps, přičemž v budoucnu je plánováno vyvinutí modulů rychlejších, přenášejících až 100 kbps. Pokud byste navíc potřebovali přenášet i hlas, budete muset zakoupit ještě základnu bezdrátových telefonů Gigaset a počkat na modul MD35. Stávající moduly totiž hlasovou komunikaci nepodporují.

S MD32 se můžete setkat především tam, kde je nutné přenášet relativně malé množství dat na krátké vzdálenosti. Dokáží nahradit množství řídících kabelů, vedoucích například do průmyslových robotů, sbírat data z mobilních platebních terminálů či nahradit člověka odečítajícího jednotlivé měřiče energie. Ze všech elektroměrů či plynoměrů například přenesou data do centrální jednotky, kde budou dále zpracována a například pomocí M20 odeslána do ústředí firmy. Svého nasazení se dočkají i ve skladovém hospodářství.

Vývoj aplikací usnadňuje speciální vývojový kufr, tzv. demokufr, který v sobě sdružuje trojici modulů, opatřených destičkou s konektory sériového rozhraní, audio vstupu a napájení. Najdete v něm vše, co budete při práci s moduly potřebovat. Napájecími zdroji počínaje a telefonním sluchátkem konče. Připočteme-li k tomu výbornou technickou podporu, dostupnou bezplatně všem systémovým integrátorům využívajícím moduly Siemens, zdá se jeho pořizovací cena 20 727,80 vč. DPH oprávněná.