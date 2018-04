Siemens MC60 - vyhrazeno pro mladé (recenze)

Siemens MC60 je dalším novým modelem Siemensu pro letošní podzim. Nejedná se o low-endový model, jako další novinky C60, A60, A52 a C62, ale nebude patřit ani mezi drahé telefony. Siemens MC60 je telefon střední střídy s startovní cenou okolo 7 500 Kč. Jako druhý model výrobce, po modelu ST55, nabízí integrovaný fotoaparát. ST55 je ale převzaný model, takže MC60 je první pravověrný Siemens s integrovaným fotoaparátem. Dnes vám nabízíme podrobnou recenzi tohoto zajímavého telefonu.

Vzhled - ve znamení X

Nový Siemens MC60 nevybočuje z nové designové linie výrobce. Stejně jako model M55, je u novinky použit stejný vzhledový prvek, které charakterizuje písmeno X. Na rozdíl od Siemensu M55 však novinka nesází na ostré hrany a řezané rysy, ale na oblé tvary. Základním designovým prvkem nového Siemensu je jeho klávesnice. Ta je stylizována (jak jinak) do písmene X. Zajímavé ztvárnění doplňuje kruhově rozestavěné ostatní alfanumerické klávesy a ve středu umístněná klávesa 5. Zmíněná klávesa je jako jediná kulatá a slouží zároveň jako spoušť fotoaparátu. Působivé ztvárnění doplňuje sytě rudé podsvícení klávesnice, podobně jako u modelu M55.

Elegantní a také trochu extravagantní zpracování ovládacích prvků však přináší negativum v uživatelském pohodlí. To neznamená že by byl nový Siemens špatně navržen z ergonomického hlediska, pouze si je nutné na kruhové rozmístnění jednotlivých kláves chvíli zvykat.

Vzhled novinky od Siemensu doplňují protažená horní ramena pomyslného písmene X, která ohraničují prostor s displejem a sluchátkem. Končí pak až na zádech telefonu, kde plynule navazují do dalšího designového prvku ve tvaru písmene X. Toto ztvárnění zádní části telefonu jako by z oka vypadla staršímu sourozenci, modelu M55. Na rozdíl od něj má však MC60 na zádech umístněnou čočku vestavěného fotoaparátu. Ta je mírně zapuštěna a tak chráněna proti poškrábání. Čočka fotoaparátu je umístněna v kruhovém poli, které doplňují malé výstupky proti proklouznutí.

Nový Siemens má také oproti modelu M55 jinak řešený kryt baterie. A to z důvodu vyměnitelných krytů CLIPit celého telefonu, kterými model M55 nedisponuje.

Oficiální fotografie výrobce.

Siemens MC60 je také o něco vyšší než model M55. Nejvíce je to patrné na vypouklém “čele“ se sluchátkem. To je ztvárněné opět do stylizovaného písmene X, obdobně jako u modelu M55. Reproduktoru také nechybí překrytí jemně rastrovanou mřížkou.

Pod reproduktorem se nachází mírně vypoulené okénko displeje, které však není nijak chráněno proti poškrábání. Zmíněná možnost vyměnitelných krytů také způsobuje mírné povrzávání na rozdíl od Siemensu M55. S jiným systémem zakrytí baterie je spojené i uvázání poutka. Pro nošení na krku však nový Siemens asi nebude. Ne tak z důvodů váhy, ale spíše pro své větší rozměry. Jak je z výše napsaného patrné, vzhled nového Siemensu je tedy zaměřen především na mladší uživatele. Rozměry nového Siemensu jsou 109 x 46 x 21 milimetrů a hmotnost je pouhých 86 gramů. Nový Siemens MC60 bude nabízen ve třech barevných provedeních - modré Aquamarine, do zelena laděné Grenadine a námi testované stříbrné Titanium. V nabídce volitelného příslušenství se dále nacházejí výměnné kryty CLIPit například v černé, zelené nebo oranžové barvě.

Umístnění poutka se oproti modelu M55 přestěhovalo na vrch telefonu. Konektor Siemensu MC60 je shodný s ostatními novými telefony od výrobce. To znamená možnost použití stejného příslušenství.

Stará známá baterie

Siemens MC60 používá baterii Li-Ion s kapacitou 700 mAh. Ta je známá i z ostatních mobilních telefonů od Siemensu. S touto baterií papírově vydrží MC60 na příjmu až 10 a půl dne, nebo pět hodin hovoru. Stejné parametry nabízí i model M55. Ve skutečnosti novinka od Siemensu vydrží něco okolo pěti dnů při velmi střídmém používání. Spotřeba se výrazně zvyšuje při focení a používání Java aplikací. Telefon se nabíjí do plné kapacity baterie přibližně dvě hodiny.

Displej je slabinou

Siemens MC60 používá starý známý displej s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů a podporou 4096 barev. Toto řešení je jednou z největších slabin nového Siemense. Pro běžné používání sice stačí, ale MC60 je vybavena integrovaným fotoaparátem. Na displej je možné uložit širokou škálu různých obrázků (i animovaných) a nechybí možnost, jako u ostatních Siemensů, nahrazení loga operátora. S barevnými obrázky si tento displej ale opravdu moc nerozumí. Proto se nabízí otázka, zda-li by nebylo lepší použít kvalitnější displej z dalšího nového modelu C62.

Kliknutím na obrázek se dostanete do fotogalerie, kde najdete 85 detailních fotogafií displeje Siemensu MC60.

Jako spořič je možné nastavit libovolný obrázek nebo digitální hodiny. Ty jsou docela dobře čitelné i bez podsvícení (bílé číslice na černém podkladu) a v dolní části displeje se zobrazí jméno operátora v barvě právě zvoleného schématu. V telefonu také nechybí barevná schémata (v námi testovaném telefonu jsou následující: T-Mobile, červeno-oranžové grenadine, zelené aquamarine a sytě červené dark red). Další schémata je možné do telefonu nahrát.

Na klávesnice netradičního provedení je nutné si chvíli zvykat. Oproti Siemensu M55 s přídavným fotoaparátem, je koncepce vestavěného fotoaparátu u modelu MC60 o poznání praktičtější. Nová koncepce však přináší menší rozlišení a také horší kvalitu fotografií.

Ovládání dokola s křížem

Klávesnice nového Siemensu je opravdu netradiční. Kruhové rozložení jednotlivých kláves dává vzpomenout na Nokii 3650 se známým „ciferníkem“. Siemens MC60 však není žádný „chytrý telefon“ a tak se výrobce držel více při zemi. Na ovládání je třeba si chvíli zvykat, ale i po delším používání je nutné dávat pozor. To se ani tak netýká kruhového rozmístnění jednotlivých kláves, jako spíše trochu zastrčených kláves s hvězdičkou a křížkem a také klávesy 0. Ta je umístněna až na samý spodní okraj telefonu a i svým zdvihem se od ostatních kláves odlišuje. Lepšímu ovládání pomáhají vyprofilované boky. Celá klávesnice, včetně čtyřsměrnéné klávesy a kláves se sluchátky, je kvalitně podsvícena jasně rudým světlem. To zaručuje snadné ovládání i v úplné tmě.

Alfanumerickou klávesnici doplňují klávesy se sluchátky, když to z červeným telefonkem zároveň slouží pro krok zpět, nebo tradičně pro návrat do klidového stavu. Pod displejem se nachází čtyřsměrná klávesa. Ta jako navigační však slouží pouze pro stisk nahoru a dolu. Stisk vlevo nebo vpravo supluje kontextové klávesy. Tento systém je matoucí zejména v hlavním menu, tradičně tvořeném devíti ikonami. V tomto případě pomáhá rychlý přístup pomocí jednotlivých alfanumerických kláves. Samotná čtyřsměrná klávesa je vyrobena z trochu jiného materiálu než zbývající tlačítka a má také barvu která koresponduje s obrubou displeje. Námi testovaný telefon byl určen pro operátora T-Mobile. Díky tomu je v klidovém stavu na hlavním displeji levé kontextové klávese napevno přiřazen vstup na t-zones. U telefonů určených k volnému prodeji, by však neměla chybět možnost přiřadit libovolnou funkci. Stisk vpravo je určen pro vstup do hlavního menu. Stisk nahoru je nefunkční, slouží pouze pro případné podsvícení displeje. Pokud je nastaveno hlasové ovládání a vytáčení, slouží stisk nahoru této funkci. Stisk dolu je tradičně určen pro vstup do telefonního seznamu.

Hlavní menu telefonu nabízí položky: Telefonní seznam, Organizér, Extra, další vstup do t-zones, ikonu pro spuštění fotoaparátu označenou jako Kamera, Zprávy, Downloads (opět v duch T-Mobile), Seznamy hovorů a Nastavení. Levé kontextové klávese je přiřazeno moje menu, kde je možné seřadit 10 položek podle vlastních požadavků pro nejpoužívanější funkce. Jako u ostatních telefonů značky Siemens, nechybí možnost přiřazení funkcí jednotlivým alfanumerickým klávesám (2-9) pro rychlé spuštění. V hlavním menu, tvořeném devíti ikonami, je možné využít klávesové zkratky. Například pro změnu pozadí na displeji je nutné zmáčknout postupně 9-2-3.

Další položky v jednotlivých pod-menu jsou již tvořeny klasickými řádky s vertikálním pohybem.

Výměnné kryty CLIPit umožňují rychlou změnu vzhledu, ale také mírné povrzávání. Siemens MC60 používá známou baterii Li-Ion s kapacitou 700 mAh.

Telefonování - vyberte si zkratku

Jedním z hlavních rozdílů oproti vyšším modelům od Siemensu, je absence vícepoložkového seznamu. K jednotlivým kontaktům, kterých telefon pojme 100, je možné vedle jména přiřadit pouze jedno telefonní číslo a e-mailovou adresu (celkem pouze 50 adres). E-mailové adresy se využijí především k odesílání MMS, jelikož v telefonu chybí e-mailový klient. Kontakt je také možné zařadit do skupin volajících, zvolit umístnění na SIM kartu nebo do telefonu a přiřadit záznamové číslo. V případě uložení do paměti telefonu je možné ke kontaktu po jeho uložení přidat možnost vytáčení hlasem (maximálně 20 kontaktů) a obrázek. Za ten je možné zvolit jakýkoliv ze složky Obrázky, včetně fotografie pořízené vestavěným fotoaparátem. Takto upravený kontakt je pak v seznamu označen malou ikonkou - smajlíkem. Vyhledávání v telefonním seznamu je omezené pouze na jedno písmeno.

MC60 nabízí osm přednastavených skupin volajících, které je možné zpětně upravovat - přejmenovat a můžete jim přiřadit specifické vyzvánění. Siemens MC60 nabízí šestnáctihlasé polyfonní melodie ve formátech MIDI a WAV. Jejich počet je omezen pouze celkovou kapacitou paměti telefonu.

Telefon nabízí sedm profilů a mód Letadlo. Přednastavené jsou profily Normální prostředí, Tiché prostředí, Hlučné prostředí, Carkit a Náhlavní souprava. Zbývající dva profily je možné libovolně pojmenovat a upravit. U všech profilů je možné nastavit vlastní volbu vyzváněcí melodie, aktivaci vibrací, hlasitost, filtr pro skupiny volajících, ozvučení kláves, nastavení velkého písma na displeji a intenzitu podsvětlení displeje.

Pro rychlé zvolení profilu, bez nutnosti vstupu do menu, je vyhrazena zkratka v podobě stisknutí klávesy s hvězdičkou a potvrzení pravou klávesou na navigační kříži. Dlouhým stiskem klávesy s hvězdičkou, v pohotovostním stavu, se vypínají všechny zvuky (kromě budíku). Stiskem této klávesy při příchozím hovoru se vypne zvonění. Stiskem klávesy s mřížkou se zamyká klávesnice. V průběhu hovoru je možné ovládat hlasitost reproduktoru stiskem navigační klávesy nahoru nebo dolu. To je značně nepraktické vzhledem k tvaru klávesy a jejímu špatnému ovládání u ucha. Při probíhajícím hovoru je také možné zapnout hlasitý odposlech.

Siemens MC60 je třípásmový (900, 1800 a 1900 MHz) a je tedy použitelný ve vybraných zaoceánských (amerických) sítích.

Zprávy všeho druhu

Siemens MC60, jako telefon s vestavěným fotoaparátem, nemůže postrádat podporu multimediálních zpráv MMS. Vedle pořízené fotografie, nebo libovolného obrázku uloženého v paměti, je možné do zprávy přidat hlasovou poznámku, nebo uložené vyzvánění. Siemens podporuje zprávy MMS s délkou minimálně až deset stran. Jediným omezením je velikost zprávy - 50 KB. K MMS zprávě je možné přidat vizitku, nebo položku ze složky Schůzky.

Siemens MC60 podporuje dlouhé textové zprávy do celkové délky 760 znaků. Kolik znaků zbývá a kolikátá zpráva je právě psána, se zobrazuje pro Siemens tradičně v pravém horním rohu. Textové zprávy je možné také formátovat a vybrat si ze tří velikostí písma. Do zprávy je možné vložit jednoduše jednotlivý kontakt. Nechybí ani možnost napsat si vlastní přednastavenou zprávu, která se uloží do složky Textové moduly. V této složce je možné vytvářet vlastní podsložky pro snadnější přístup.

Rudé podsvícení klávesnice je efektní.

Textové zprávy je také možné odesílat vybraným skupinám příjemců ze seznamu skupiny volajících. Dále je možné textové zprávy archivovat v položce SMS archiv.

Užitečnou funkcí Siemensu MC60 je opuštění a neuložení rozepsané zprávy - po návratu do editoru vám telefon nabídne zda si přejete v poslední neuložené zprávě pokračovat. Z toho vyplývá i možnost dopsání rozepsané zprávy po chvíli nečinnosti nebo například příjmu hovoru. Námi testovaný telefon nabízel samozřejmě českou podporu vkládání textu T9 s možností uložení nových slov do slovníku. Nechybí ani doručenky.

Rozšířené zprávy EMS nabízejí povedené animované obrázky a ničím nepřekvapující zvuky. Siemens MC60 má paměť na 100 textových zpráv. Další zprávy je možné přesunout do archivu, jehož velikost je omezena celkovou sdílenou pamětí telefonu.

Z porovnání se Simensem M55 je jasné, že novinka narostla především do výšky.

Data, komunikace, synchronizace

Siemens MC60 je vybaven wapovým prohlížečem (verze 1.2.1) a podporou datových přenosů GPRS třídy 8 v konfiguraci 4+1. Telefon může sloužit také jako modem po připojení k počítači nebo PDA.

Jelikož novému Siemensu chybí infraport, je možné telefon spojit s osobním počítačem pouze pomocí datového kabelu (sériový i USB). Ten jsme v době testu bohužel neměli k dispozici. Pro nový Siemens je připravena nová verze Data Suite (stáhnout můžete zde - 18,08 MB), která podporuje i stahování pořízených fotografií do počítače a správu javových aplikací. Telefon podporuje také synchronizaci s MS Outlook.

Výměnné kryty CLIPit jako volitelné příslušenství v pestrých barvách.

Další funkce - Java je tu pro vás

Na rozdíl od výše postavených telefonů Siemens, model MC60 postrádá e-mailového klienta. Co ale nechybí, je podpora aplikací napsaných v Javě. Vybraný e-mailový klient je tedy do telefonu možné donahrát. Siemens MC60 se však může pochlubit pomalou prací s Java aplikacemi. Proto uživatele bude často otravovat informace s nápisem „Prosím čekej“. V měření JBenchmark dosáhl Siemens MC60 koeficientu 373 a řadí se tak na pozici nejhoršího Siemense s barevným displejem v testu.

Celková sdílená paměť Siemensu MC60 je 1,9 MB.

V námi testovaném telefonu byly předinstalovány čtyři Javové aplikace z toho dvě hry:

Contest Arena je plošinová arkáda, jejíž hraní stěžuje nekvalitní displej a pomalé nahrávání. Ve hře si můžete vytvořit vlastního hráče, který zdoláváním jednotlivých úrovní zlepšuje své jednotlivé vlastnosti. Hráč se může upravit pořízením fotografie. Hra nabízí možnost hrát jeden zápas nebo celý Turnaj - jednotlivá kola se sčítají do výsledné tabulky s finálem na konci. Vybrat si lze také z možnosti hrát na čas, do zásahu, nebo zápasy pojmenované: Vládce pahorku a Chyť korunu. Hra také podporuje odeslání vlastního bojovníka na druhý telefon.

Magic Photo je klasické puzzle, jehož cílem je složit rozložený obrázek. Hra nabízí tři úrovně obtížnosti a také možnost skládat libovolný obrázek uložený v telefonu včetně pořízených fotografií.

Aplikace My-photos online nabízí možnost uložení pořízených fotografií na server Siemensu a jejich spravování přístupem z osobního počítače. Fotografie uložené na serveru je možné objednat jako klasické fotografie. Pro využívání této služby je nutné se zaregistrovat. Tuto službu jsme však nezkoušeli a tak nevíme nakolik je funkční ani kolik objednání fotografií stojí.

Photo Editor je editor na upravování fotografií a obrázků vůbec. Jednotlivé obrázky je možné upravovat pomocí nastavení jasu, kontrastu a jednotlivých barev RGB. Dále nabízí možnost zakřivení, otočení, vložení obrázku do obrázku, přidání textu. Editovat je možné i vybrané části fotografie. Tato aplikace slouží především pro přidávání rámečků k pořízeným fotografiím, stejně jako „nalepování“ nosů, brýlí a knírů pro portréty. Maximální rozlišení obrázku však může být pouze 97 x 79 obrazových bodů a tak se nabízí jejich využití pouze ve zprávách MMS, nebo jako obrázek přiřazený ke kontaktu.

Porovnání s Nokií 7250 dokazuje obdobné proporce obou telefonů.

Kalendář a hlasové ovládání

V telefonu nechybí ani kalendář, ale pouze se zobrazením celého měsíce. Do kalendáře je možné zadávat záznamy jako připomínku - Memo, Volání, Setkání, Narozeniny a Výročí. U položky Volání stačí zadat datum, čas a požadovaný kontakt a při upozornění stačí stisknout zelené sluchátko pro uskutečnění hovoru. Ostatní položky nabízejí také možnost volání a odeslání textové zprávy na zadaný kontakt.

Nechybí také možnost napsání poznámky o délce 150 znaků a možnost jejího odeslání pomocí SMS. U těchto položek je možné zvolit denní opakování, týdenní, měsíční a roční. U týdenního opakování je možné také označit jednotlivé dny. Opakováni lze upřesnit nastavením události, do zvoleného časového termínu nebo navždy. Dále se nabízí možnost upozornění v zadaný termín, nebo libovolné nastavení před termínem v řádech minut, hodin a dnů.

Dále nechybí budík s možností zadávání jednotlivých dnů s neustálým opakováním. Jednorázové buzení je možné zadat pomocí položek v kalendáři. Budík je funkční i při vypnutém telefonu. Nastavení vyzvánění budíku je možné, stejně jako u poznámek, libovolně měnit.

Dále Siemens MC60 nabízí kalkulačku, převodník kurzů, stopky a odpočítávání. Nechybí také hlasový záznamník s maximální délkou záznamu půl minuty. Hlasový záznam lze použít i jako vyzvánění nebo jej jednoduše odeslat pomocí MMS. Další užitečnou funkcí je ovládání telefonu hlasovými pokyny. Maximální počet hlasových záznamů a pokynů uložených v telefonu je 20. Siemens MC60 nepodporuje možnost nahrání hovoru.

Hodiny je nutno, po vyjmutí baterie na více než půl minuty, znovu nastavit. Telefon také nabízí možnost zobrazení budhistického roku. Jako příslušenství je možné zvolit car kit a náhlavní soupravu. K telefonu jde mechanicky připojit, díky standardnímu konektoru, i přídavný fotoaparát QuickPic, ten však není ze strany telefonu podporován.

Redproduktor je zpracován v duchu nové designové linie Siemensu. Tedy s jemnou mřížkou a krytem stylizovaným do písmene X.

Fotoaparát - neřiďte se displejem

Čočka integrovaného fotoaparátu je umístněna na zadní straně telefonu. Čočka fotoaparátu je sice zapuštěna poměrně hluboko, čímž se zabraňuje snadnému poškrábání, krytka čočky však chybí. Chybí také zrcátko, obvyklé u některých telefonů, pro pořizování autoportrétů.

Jako hledáček fotoaparátu slouží displej telefonu. Rychlost překreslování je poměrně dostatečná. Zobrazení na displeji s nízkým rozlišením a podporou pouze 4096 barev je však špatné. To je ale slabina téměř všech telefonů značky Siemens (s výjimkou modelu ST55). Fotoaparát podporuje maximální rozlišení CIF 352 x 288 obrazových bodů. Další možné rozlišení pořízených fotografií jsou - QVGA 320 x 240 obrazových bodů, QCIF 176 x 144 obrazových bodů a QQVGA 160 x 120 obrazových bodů.

Kvalitu fotografií, pořízených Siemensem MC60, můžete posoudit v druhé části recenze.

Při pořizování je možné nastavit jas ve třech krocích každým směrem a zvolit nastavení bílé - Automaticky, Indoor (pro focení v místnosti) a Outdoor (pro venkovní použití). Při pořizování snímku je nutné brát zřetel na nastavení jasu - zobrazení na displeji nutí k nastavení většího jasu, po uložení do počítače je však výsledná fotografie přesvětlená se znatelnými skvrnami. Jako spoušť slouží klávesa 5, umístněná ve středu kříže alfanumerické klávesnice. Stejným tlačítkem je možné fotografii uložit. Využít lze také pravou kontextovou klávesu na čtyřsměrném kurzorovém kříži.

Fotografie se ukládají do složky Obrázky s datem a časem pořízení. Možné je také přejmenovat pořízenou fotografii hned po pořízení snímku, odeslat fotografii pomocí zprávy MMS, nebo ji nastavit jako pozadí hlavního displeje, logo operátora, spořič displeje, nebo jako animaci při zapnutí a vypnutí telefonu. Fotografii je možné zobrazit přes celý displej bez kontextových nápověd a aktivovat přiblížení - zoom pro detailní pohled na výřez snímku (pouze u fotografií s vyšším rozlišením). Fotografie je dále možné upravovat a spravovat pomocí Javových aplikací Photo Editor a My-Photos online - viz. kapitola Java.

Čtyřsměrná navigační klávesa v sobě spojuje klávesu navigační i kontextovou. Na zadní straně telefonu umístněná čočka vestavěného fotoaparátu postrádá kryt a hlavně zrcátko pro pořizování autoportrétů.

Jako dělaný pro mládež

Mobilní telefon je určen především mladším uživatelům. Těm se jistě bude líbit neotřelý vzhled. Stejně tak zřejmě odpustí poněkud matoucí ovládání na netradičně zpracované klávesnici. Mladším uživatelům také nebude chybět absence vestavěného e-mailového klienta, možnosti nahrání hovoru a vícepoložkového seznamu. Hlavní výhodou Siemensu MC60 je integrovaný fotoaparát. Ostatní takto koncipované telefony jsou výrazně dražší.

Nový Siemens MC60 zakoupíte v Twist sadě za cenu 7 455 Kč. Ve volném prodeji se cena telefonu pohybuje od 6 800 Kč do zhruba stejné ceny, jako v Twist sadě.

Novému Siemensu budou dělat konkurenci zejména ostatní mobilní telefony zaměřené na multimédia a zprávy MMS. Siemens M55 v sadě Twist (bez přídavného fotoaparátu) stojí bez koruny 7 000 Kč. Ve volném prodeji jej ale seženete i o dva tisíce levněji. Oskar v předplacené sadě nabízí Sony Ericsson T230 i s přídavným fotoaparátem za 5 577 Kč (bez karty). Konkurentem jistě bude i Alcatel 735, který se prodává za podobnou cenu jako Siemens.