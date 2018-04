Siemens MC60 - s integrovaným fotoaparátem za zábavou (první informace)

Nejlákavější novinkou Siemensu představenou dnes v Moskvě je model MC60. Jedná se o telefon střední třídy, tedy s cenou pod deset tisíc korun, který má integrovaný fotoaparát. Přesnou cenu přístroje v této chvíli neznáme, s ohledem na konkurenci lze předpokládat, že by se měla pohybovat okolo 8 000 Kč. Jasno budeme mít v září, kdy Siemens tento model začne v Evropě nabízet. Podle výrobce je tento model a Siemens C60 primárně určen pro středoevropské a východoevropské trhy, včetně toho našeho.

Siemens informace o tomto telefonu oficiálně zveřejní v průběhu dopoledne. Tento článek proto průběžně doplňujeme a zpřesňujeme.

Klávesnice do X

Tvar telefonu odpovídá „céčkovým“ modelům výrobce, má také vyměnitelné kryty. Hlavním designovým prvkem je klávesnice stylizovaná do písmene X, podobně jako u modelu M55, který by ale měl být v hierarchii výrobce o něco výše. Telefon se bude dodávat ve třech barevných variantách, akvamarínové, titanové a červené. Každá varianta využívá různé odstíny dané barvy, takže telefon působí poměrně svěžím dojmem, ale je jasné, že je určen především mladým. Kryty v dalších barevných kombinacích budou k dispozici jako volitelné příslušenství.

Malý a lehký

Siemens MC60 je jen o málo větší než dobře známý model C55 a mezi telefony s integrovaným fotoaparátem vyniká nízkou hmotností. Přesné parametry jsou následující: rozměry 109 x 46 x 21 mm a hmotnost 86 gramů. Standardní baterie je Li-Ion článek s kapacitou 700 mAh, který by měl poskytnout energii na pět hodin nepřetržitého hovoru, nebo na téměř deset dnů výdrže v pohotovostním režimu.

4 096 barev

Displej Siemensu MC60 má rozlišení 101 x 80 obrazových bodů a dokáže zobrazit 4 096 barev. Podle všeho se jedná o stejný displej, jaký výrobce použil i u modelů M55 a SL55. Tento pasivní displej by podle výrobce měl mít zvýšený kontrast a jas. Z fotografií to zjistit nelze, nechme se překvapit, až si budeme moci telefon vyzkoušet. Displej samozřejmě funguje i jako hledáček pro fotoaparát, měl by umět překreslovat rychlostí pět záběrů za sekundu.

Fotoaparát na zádech

Hlavním lákadlem telefonu je integrovaný fotoaparát. Jedná se o první telefon Siemensu s touto výbavou (nepočítaje chytrý telefon SX1 představený již na letošním CeBITu, který ale nabral zpoždění a není známo, kdy se začne prodávat), u předchozích modelů šlo využít jen přídavných fotoaparátů. Maximální rozlišení snímku je 352 x 288 obrazových bodů, telefon podporuje i další tři formáty, nejmenší je 160 x 120 obrazových bodů. Fotografie pořizuje telefon ve formátu JPEG a do jeho paměti se jich vejde až padesát. V telefonu najdete i editor, ve kterém pořízené fotografie můžete upravovat. Na rozdíl od přídavných fotoaparátů výrobce ten v modelu MC60 nemá integrovaný blesk. Fotografování s MC60 by mělo být snadné, výrobce se chlubí, že pořízení fotografie je otázkou dvou stisků tlačítka.

MMS a GPRS

Výbava Siemensu MC60 je velmi bohatá. Telefon je třípásmový a pro připojení k internetu nebo WAPu nabízí GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot. Telefon umožňuje i přenos dat, připojení k počítači je ale možné jen pomocí kabelu. Infraport ani Bluetooth tento model nemá. Celková paměť telefonu je 1 MB a ukládají se do ní obrázky, melodie, nebo třeba MMS. Paměť je oproti modelu M55 poloviční, což je s ohledem na integrovaný fotoaparát u novinky škoda. V případě obrázků telefon podporuje formáty BMP, JPEG, GIF a PNG. Lze je použít jako tapety a spořiče displeje, nebo je lze, stejně jako vlastnoručně pořízené fotografie, odeslat pomocí MMS. Dalšími formáty textové komunikace jsou EMS a SMS, ve všech třech případech při jejich psaní můžete využít prediktivního vkládání textu T9.

Java a další výbava

Hlavně pro chvíle zábavy nabízí telefon podporu Java aplikací, takže si můžete do přístroje nahrát hry, nebo jiné aplikace. Naopak pro každodenní využití se jistě bude hodit hlasité hands free a také hlasové vytáčení. Telefon by měl mít i hlasový zápisník a najdete v něm i běžnou porci kancelářských aplikací, jako je kalendář, budík, zápisník, nebo kalkulačka. Vyzváněcí melodie budou v případě Siemensu MC60 polyfonní - šestnáctihlasé a bude možné je kombinovat s vibračním vyzváněním.

Rozhodne cena

Siemens MC60 je atraktivní mobil se slušnou výbavou a především s integrovaným fotoaparátem. Možná se na něj víc těší operátoři než samotní zákazníci, ale i jim jistě přijde tento telefon k chuti. Rozhodujícím faktorem úspěchu bude jeho cena. V září, kdy se začne MC60 prodávat, bude konkurence na trhu velmi silná a s blížícím se koncem roku můžeme očekávat válku multimediálních telefonů o přízeň zákazníků. Z tohoto hlediska v této chvíli můžeme o ceně jen spekulovat, víme, že konkurenční značky připravují minimálně stejně vybavené telefony a v jejich případě je předpokládaná cena dokonce jen okolo pěti tisíc korun. Tak málo asi na začátku kariéry Siemens MC60 stát nebude, ale do konce roku by se měl k této sumě pomalu, ale jistě přibližovat.