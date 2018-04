Siemens MC45: triband s rychlým GPRS

Silná konkurence nutí Siemens k intenzivnějšímu vývoji svých GSM modulů. Stává se tak pravidlem, že každý rok německý výrobce představí novinku. Zatímco dosud šlo většinou o reakci na již distribuované produkty Wavecomu či Ericssonu, letos opravdu vyrazil do boje a představil model MC45 určený speciálně pro GPRS datové přenosy. Ochuzené přitom nezůstanou ani firmy specializující se na vývoj aplikací do automobilů. Novinka AC35 má sice pomalejší paketové přenosy, ale zato zvýšenou míru odolnosti vůči vnějším vlivům, zejména teplotě.

Představený modul MC45 překonává další mezníky produkce Siemensu. Jako vůbec první produkt tohoto výrobce je totiž osazen přijímací jednotkou pracující ve třech frekvenčních pásmech (900/1800/1900 MHz), což dosud bylo vyhrazeno pouze mobilnímu telefonu z produkce bývalého Bosche (S40). Vzniká však otázka, do jaké míry je tato funkce využitelná, když většina aplikací GSM modulů neopustí území daného státu, popřípadě Evropy. Reálné uplatnění najde proto především u smartphonů typu Siemens SX45, jejichž uživatelé bezpochyby ocení možnost vycestování za oceán. Podpora pásma 1900 MHz evropským výrobcům přeci jen přinese jednu výhodu. Budou moci zkusit svůj produkt prosadit i na americkém trhu, aniž by investovali další prostředky do vývoje.

Mnohem zajímavější je podpora GPRS třídy 10, tedy přenášení dat 4+2 timesloty. Pro většinu aplikací to znamená výrazný přínos ke komunikaci například s řídicí stanicí. Díky paketové technologii získáte permanentní dohled nad jednotlivými zařízeními a dostatečná přenosová rychlost vám umožní efektivněji využívat schopností vzdálených jednotek, například telemetrických zařízení.

Podle dostupných informací by MC45 měla být plně kompatibilní se starší MC35, rozdílné jsou pouze vnější rozměry. Novinka je totiž o dva milimetry užší a o tři milimetry nižší. Na první pohled to sice není nic převratného, ovšem nesmíte zapomenout, že u přenosných zařízení, kde GSM moduly také najdeme, jsou milimetry obrovskou jednotkou. Zmínku si zaslouží ještě podpora SIM toolkit.

Po dlouhé odmlce se svého nástupce dočkal i GSM modul A20, speciálně vyvinutý pro aplikace v automobilech. Nová AC35 má zvýšený rozsah provozních teplot (-20° až + 65°C) a je odolná vůči elektromagnetickému rušení. Svými vlastnostmi vychází z modelu MC35. Kromě klasických datových přenosů rychlostí až 14,4 kbps nabízí GPRS třídy 8. Při hlasových voláních vás potěší velmi dobrou kvalitou zvuku, danou mimo jiné použitím obvodů pro korekci ozvěn a redukci nežádoucího šumu. Obdobně jako u MC45 je novinkou rovněž podpora SIM toolkit.

Specifikace: