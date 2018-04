Siemens MC39i vás připojí k internetu

Výhodné tarify s paušálně zpoplatněnými GPRS přenosy se ukázaly jako zajímavé řešení připojení k internetu nejen na cestách, ale také tam, kde je k dispozici pouze klasická telefonní linka bez možnosti ADSL. Přenosové rychlosti pohybující se zpravidla pod 50 kbps sice nejsou závratné, pro základní práci však stačí, a objemnější soubory můžete stahovat například přes noc. Pokud se rozhodnete využít GPRS jako náhradu svého domácího připojení k internetu, pak svou pozornost zaostřete i na představovaný Siemens MC39i Modem.

Provedení

Celé zařízení není ve své podstatě nic jiného, než trochu vylepšená redukce standardních rozhraní kvalitního GSM modulu Siemens MC39i. Kromě nezbytného napájení na něm najdete vstup pro externí anténu, čtečku SIM karet, konektor telefonního sluchátka a sériový port. Na první pohled relativně líbivá krabička vás však velmi rychle připraví o počáteční iluze. Výrobce si totiž svou práci maximálně zjednodušil, a tak narazíte na několik konstrukčních nedostatků. Jednotlivé konektory jsou umístěny v zájmu co nejsnazšího vývoje. Napájení spolu s anténou máte trochu nelogicky naproti sériovému portu a telefonní konektor není na kraji, kde by ho člověk očekával. Ani při sebelepší invenci se vám tedy nepodaří celý modem nainstalovat tak, aby nebyl doslova zadrátovaný.

Kritiku si zaslouží i samotná čtečka SIM karet, jejíž šuplík nepatří zrovna k nejpovedenějším. Při vkládání karty vám totiž poměrně snadno vyskočí z kolejniček, a když ho budete vkládat méně opatrně, simka zmizí v útrobách přístroje. Naštěstí se tato činnost provádí poměrně zřídka.

Vlastnosti

Použitý GSM modul dokáže pracovat na frekvenčních pásmech 900 popřípadě 1800 MHz. Poradí si s přenosem hlasu, faxu, textových zpráv, zprostředkuje klasické datové přenosy rychlostí 14.4 kbps a zejména pak GPRS třídy 10. Pakety dokáže přenášet až na 4 timeslotech v příchozím a 2 v odchozím směru. Pokud patříte mezi technické fandy, pak vás zaujme podpora SIM-toolkitu, ovšem k tomu už potřebujete speciální software, abyste to dokázali rozumným způsobem využít. Obsluha přes sadu AT příkazů není zrovna nejpohodlnější.

Modul se vyznačuje velmi dobrou citlivostí, což ho spolu s nezbytnou externí anténou přímo předurčuje pro použití v lokalitách s menším stupněm pokrytí. Sílu přijímaného signálu buď můžete sledovat prostřednictvím software dodávaného například mobilním operátorem (Eurotel Mobile Phonetools) nebo přímým posíláním AT příkazů na sériovou linku.

Instalace

Nejsnazší způsob instalace mají ti zákazníci, kteří si MC39i pořídili přímo u svého mobilního operátora. Spolu s přístrojem pak totiž získali instalační disk, s nímž se zprovoznění datové komunikace stane hračkou. Stačí jen sledovat pokyny příslušného průvodce a během krátké chvíle máte počítač správně nastaven. Samozřejmě pouze za předpokladu, že používáte operační systém Windows. Pro Linux nejsou podobní průvodci k dispozici.

Máte-li přístroj zakoupen přes jiné prodejní kanály, zpravidla nezbude, než sáhnout po standardním ovladači nabízeném operačním systémem a nastavit inicializační řetězec pro GPRS přenosy dle použitého mobilního operátora. Není to sice nejsnazší, ale měl by to zvládnout každý trochu zručnější uživatel.

Praxe

Modem se podařilo nainstalovat bez větších problému jak s využitím softwaru od Eurotelu, tak i přes standardní ovladač operačního systému. Přímo originální ovladač od výrobce k tomuto modulu není k dispozici, ale na internetu se dá stáhnout univerzální Siemens Windows Driver, který vám také velmi dobře poslouží. V praxi jsme však nepozorovali rozdíl v chování testovaného přístroje v závislosti na použitém driveru.

Rozporuplné jsou však dojmy ze samotných datových přenosů. Přestože všichni operátoři vám shodně odpřísáhnou kvalitu svých sítí, modem byl jiného názoru. U Eurotelu fungoval naprosto spolehlivě a k naší plné spokojenosti. Přenosová rychlost se průměrně pohybovala na 40 kbps, ve špatně pokrytých lokalitách s připojením na směrovou anténu pak poklesla pod 20 kbps. Spojení se dlouhodobě udrželo, dařilo se i stahování souborů například přes noc.

Problémy však byly s kartou od T-Mobile. Přestože síť podporuje kódování CS4, očekávali jsme vyšší přenosové rychlosti. Zřejmě však kvůli zvýšené chybovosti se v dobře pokrytých oblastech průměr pohyboval na 50 kbps, což je pořád dobrá hodnota. Ovšem po několika hodinách spojení zatuhlo a přestože se modem tvářil jako připojený, nedařilo se přenášet data. Pomohl vždy až reset.

Nepříjemnost je v tom, že tuto činnost je nutné provést ručně, a tak stahování souborů přes noc bylo nemožné. S touto sítí jsme však modem testovali pouze v jedné lokalitě a poměrně krátkou dobu. Stejné problémy jsme pozorovali i u Oskara, kde spojení spadlo už po hodině až dvou intenzivního provozu. Tuto nepříjemnost se nepodařilo odstranit ani nainstalováním jiných ovladačů.

Modem jsme zkoušeli rovněž připojit přes hardwarový router s integrovaným čtyřportovým hubem. Testovaný SMC Barricade si s ním dokázal poradit, jenom bylo obtížné znovu inicializovat spojení v případě, kdy zamrzlo.

Vyplatí se?

Siemens MC39i Modem je bezpochyby dobrý nápad na řešení trvalého připojení k internetu přes GPRS. Z praktického hlediska vykazuje lepší vlastnosti než čistě GPRS telefon, zejména co se týká napájení a přijímání signálu. Kritiku si zaslouží za své nepraktické konstrukční pojetí, ať už jde o rozmístění rozhraní či čtečku SIM. Při testu nám jednoznačně nejlépe fungoval v síti Eurotel, u ostatních operátorů však šlo o zkoušení kratšího rozsahu. Za nedotovanou cenu 6 495 Kč patří k těm dražším řešením datových přenosů. Na druhou stranu k dnešním telefonům podporujícím 4+2 externí anténu nepřipojíte.