Siemens má nový komunikátor s GPRS -Gotive

Zavedení technologií rychlého přenosu dat do současných mobilních sítí otevřelo velký prostor nejrůznějším zařízením suplujícím funkci mobilní kanceláře. Po klasických komunikátorech z dílen Nokie a Motoroly se začínají objevovat také přístroje, které jsou spíše doplněním osobních organizérů o funkce mobilu. Tato koncepce má své výhody. Získáte platformu s teoreticky neomezeným množstvím softwaru, zpravidla velmi zdařilým ovládáním a dostatečně velkým displejem. Takové vlastnosti slibuje i novinka vzniklá za spolupráce Siemensu se slovenskou společností Gotive.

Nový komunikátor má spadat především do oblasti průmyslových zařízení, jejichž cestu vytyčil Psion loňským uvedením produktu Netpad. Narozdíl od britského výrobce však Gotive zvolil cestu maximální integrace, a tak do svého přístroje zakomponoval mimo jiné i GSM modul či poziční systém GPS. Můžeme ho tedy snadno zařadit právě mezi komunikátory. Ovšem nahlédnete-li do technických parametrů, pak budete nemile překvapeni rozměry, které se blíží spíš kategorii miniaturních notebooků. Outdoorové provedení i zmíněná přítomnost několika dalších zařízení udělaly své. Šasi svými 230 x 94 x 34 mm totiž rozhodně nepatří mezi kapesní.

Velmi příjemným překvapením je použitý barevný displej s rozlišením 640 x 240 obrazových bodů. Výrobce si dal záležet a nabídl rovněž možnost překlápění obrazu na šířku respektive délku v závislosti na tom, jak přístroj držíte. S tím už však jako první přišel zmiňovaný Netpad. Samotné ovládání je převážně dotykové, přičemž vyvoláte-li softwarovou klávesnici (QWERTY), tak při troše šikovnosti byste k psaní mohli použít i více prstů. Nejen v tomto ohledu je displej opravdu komfortní. Rozpoznávání písma ale s největší pravděpodobností nebude ve standardním softwarovém vybavení.

Srdcem celého komunikátoru se stal nejrychlejší procesor používaný v současných osobních organizérech (např. Compaw iPaq), Intel StrongARM s taktovací frekvencí 206 MHz. Vzhledem k tomu, že jako operační systém je použit MS Windows CE.Net, a tudíž všechny aplikace budou optimalizovány pro provoz na mobilních zařízeních, bude rychlost více něž dostačující i pro multimédia.

Zaměřme se nyní na komunikaci s okolím. Protože hlavním partnerem celého projektu je Siemens, byl do Gotivu implementován jeho nejnovější GSM modul MC35 podporující mimo jiné i přenos dat využitím technologie GPRS. Kromě toho že zastává funkci modemu, z komunikátoru můžete tedy snadno přistupovat například k internetu či k elektronické poště, byly funkce využit i k samotnému telefonování. Stačí jen vyvolat příslušnou aplikaci, objeví se softwarová imitace mobilního telefonu a už můžete vytáčet. Podle neoficiálních informací si můžete nastavit ovládání stylu Ericsson, Nokia či Siemens. K textovým zprávám se pak, obdobně jako u mobilu, dostáváte přes menu.

Poměrně užitečná, nejen z pohledu průmyslových aplikací, je přítomnost pozičního systému GPS. Například v automobilové dopravě se tento komunikátor může stát univerzálním řešením. Dokáže zastoupit funkce mobilu, datového terminálu k získávání informací o zakázkách a současně přes GPS umožní dispečerům sledovat pohyb vozidla. Pro takovéto speciální aplikace je určena i vestavěná čtečka čárového kódu. U zmíněné autodopravy pak může posloužit například ke snadné evidenci převáženého zboží.

Zvláštní pozornost si zaslouží slot pro běžné PC karty typu II, který možnosti komunikátoru výrazně rozšiřuje. Není tedy nejmenší problém ho připojit například prostřednictvím Bluetooth. Z dalších rozhraní má uživatel k dispozici vestavěný infraport, sériový port a USB.

Vzhledem k tomu, že pro Windows CE.Net existuje, kromě standardně dodávaných aplikací typu Pocket Word, Pocket Excel apod., velké množství softwaru, je velikost paměti přístroje nanejvýš podstatná. Podle našich informací by do prodeje měly přijít modely s 16/32 MB SDRAM a 16/32/64 Flash ROM. Nejsou to sice závratné hodnoty, ale uvážíte-li možnost využití paměťových karet (SD, MMD, CF), mělo by to stačit. Energii pak dodává Li-Ion akumulátor s kapacitou 4500 mAh. Bohužel není známo, jak dlouho dokáže udržet přístroj v provozu.

První oficiální představení Gotive Wireless Business Communicator je plánováno na letošní CeBit. Podle všech indicií má tento komunikátor určený zejména pro průmyslovou sféru velkou šanci na úspěch. Odolné provedení, velký displej, množství aplikací i rychlý procesor jsou dobrými prodejními argumenty. Bude-li navíc nabízena i varianta bez GPS a čtečky čárového kódu, dá se očekávat i zájem uživatelů s oblibou používající mobilní kancelář. Velkou roli však samozřejmě bude hrát cena. Neoficiální informace hovoří o 3 500 USD v maximálním možné provedení včetně možnosti vývoje aplikace určené přesně na podmínky daného uživatele.