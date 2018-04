Siemens má nový firmware pro S/ME45, ale ten pravý to ještě není

Před několika dny začal Siemens ve svých servisních střediscích nabízet nový firmware pro modely S45 a ME45. Jeho označení je release 14 a oproti starším verzím (především 10) přináší jen drobné změny, které postřehne jen opravdu pozorný uživatel telefonu. Pokud jste se těšili na avizovaný nový firmware, který podle prohlášení výrobce zrychlí přenos dat pomocí GPRS (na 4+1 timeslot) a nepřidá slibovaný e-mailový klient, musíte ještě několik týdnů počkat. Na oplátku si jej však budete moci nahrát i sami doma a nebudete muset jezdit do servisu společnosti Siemens.

Aktuálně vydaná verze firmware pro telefony Siemens S45 a ME45 nese označení release 14 a nahrazuje předchozí běžně dodávané verze 9 a 10. Pokud máte ve svém telefonu právě verzi firmwaru 10, nebudete mít mnoho důvodů běžet do servisu a žádat bezplatné (pokud je telefon v záruce a pochází od oficiálního dovozce) přehrání firmwaru na verzi 14. Nejdůležitější změnou k lepšímu je zlepšená práce při psaní SMS zpráv, kdy po napsání znaku ukončujícího větu (., ?, !) začne telefon automaticky psát velké písmeno. Všechny další změny jsou nepodstatné, jedná se například o zarovnávání čísel při použití kalkulátoru a mírného zrychlení práce celého telefonu. V některých zahraničních diskusních fórech popisují uživatelé další drobná vylepšení, ta se ale na našich testovacích telefonech se staršími verzemi firmwaru nepodařilo objevit. V těchto případech se jedná o chyby, které se vyskytují jen u některých jazykových mutací jednotlivých firmwarů (viz problém s budíkem u firmwaru verze 5, který byl pouze při přepnutí telefonu do českého jazyka, v jiných jazycích se neprojevoval). Zajímavá je i v zahraničních periodikách často uváděná chyba kalendáře, která se projevuje bez ohledu na verzi firmwaru, ale pouze u některých telefonů. Jedná se o problém se zadáním libovolného dne v měsíci dubnu bez ohledu na rok. V mnoha případech se telefon vypne, někdy však jen u některých dnů v měsíci dubnu, jindy se nestane vůbec nic. Bez této chyby jsou prý momentálně jen ruské, německé a estonské verze firmwaru 14. Nám se tato chyba ale neprojevila.

Přehled chyb telefonu Siemens v německém jazyce naleznete na stránce: http://www.s45-world.net/. Diskusní fórum věnované telefonům Siemens S45 a ME45 naleznete na stránce: http://club-siemens.com/forum/. Zde existují i nejrůznější jazykové verze, bohužel ta česká zatím chybí. Popřípadě můžete samozřejmě přidat svůj názor v diskusi pod článkem.

Pokud máte starší verzi firmwaru, například stále hojně rozšířenou první prodejní verzi 7 či ještě starší verzi 5, bude mít upgrade na verzi 14 význam. Práce s telefonem se výrazně zrychlí a zbavíte se všech nedostatků, které verze 6, 7, 9 a 10 komplexně neodstranily.A teď pohled do blízké budoucnosti. Další nový firmware, který zatím nemá veřejně známé označení (jedná se o tzv. verzi Step 2, odlišnou od předchozích verzí firmwaru), nebude bohužel obsahovat očekávaný e-mailový klient! Naopak zrychlí přenos dat pomocí GPRS z konfigurace 3+1 timeslot na 4+1 timeslot, přidá podporu PBCCH – GERAN (další signalizační kanál komunikace via GPRS), přidá hru Battlemail, bude mít vylepšenou verzi WAPového prohlížeče a podporu plného standardu EMS zpráv. Tento firmware měl být dostupný právě již na začátku letošního roku, ale s ohledem na aktuální vydání verze 14 jej můžeme očekávat nejdříve na konci měsíce února. Vedle již zmíněných vylepšení by se však s novým firmwarem měli zákazníci dočkat jedné revoluční události. Nový firmware si totiž budou moci nahrát do svého telefonu sami!

Že se něco podobného a zatím i s ohledem na konkurenci nevídaného chystá, naznačoval přiložený leták, kterého jste si možná všimli i u svého Siemense S/ME45. Princip je na první pohled jednoduchý. Z internetových stránek výrobce si stáhnete instalační program a vámi požadovanou verzi firmware včetně konkrétní jazykové mutace (má okolo 4 MB). Zatím však není jasné, jak bude výrobce kontrolovat, že tak činíte pouze jednou, na což onen leták upozorňuje. Po stažení souborů nainstalujete program do svého počítače (operační systém Windows) a pomocí originálního datového kabelu, který je standardní součástí balení telefonu, připojíte aparát k počítači. Pak již bude stačit zmáčknout tlačítko a vyčkat 10 až 20 minut, než se nový firmware do telefonu nahraje. Pokud výrobce slib dodrží - a podle všeho se tak opravdu stane - bude se jednat o převratnou novinku na poli mobilních telefonů. Zatím se žádný výrobce neodhodlal k tomu, aby svěřil přehrání firmwaru do rukou svých zákazníků, ba právě naopak. Zatím se většina výrobců mobilů podobným praktikám úzkostlivě brání a všechny informace na podobné téma jsou přísně tajné. Proto se také tak dobře daří různým neautorizovaným servisům, které podobné služby hojně nabízejí. Z tohoto důvodu jsme se na několik takových servisů obrátili, co si o celé záležitosti myslí. Zde jsou jejích názory.

V této chvíli není software pro přehrání firmwaru a odblokování telefonů Siemens S45 a ME45 volně dostupný a je nutné za něj zaplatit. Proto jej také má jen omezený počet servisů. Podle všeho se jedná o podobný, ne-li stejný software, který používají i autorizovaná servisní střediska společnosti Siemens. V kuloárech se hovoří o tom, že tento software je velmi podobný tomu, s kterým si budou moci majitelé S45 a ME45 přehrát firmware i sami doma. Je však jasné, že odblokování nebude možné. Podle odblokovávačů však mohou nastat nepředpokládané problémy, které jsou u současné verze softwaru poměrně běžné a způsobí naprostou nefunkčnost telefonu. Pak nebohému majiteli nezbude než navštívit autorizovaný servis. Problém může také nastat s verzí operačního systému Windows, který budou mít majitelé telefonů k dispozici. Zatím prý software korektně nepracuje na nejnovějších Windows XP. Unlokeři se také pozastavovali nad kontrolou výrobce, že si majitel změnu firmware provede jen jednou. Lze předpokládat, že případnou ochranu se podaří prolomit, a pak si každý bude moci přehrávat firmware dle libosti. Otázkou pak bude, jak se výrobce postaví k případným reklamacím při nepovedeném přehrání firmwaru. Nad tímto problémem se často pozastavují i nejrůznější zahraniční periodika a jsou k celé problematice značně skeptická.

Celkově lze iniciativu výrobce pochválit, ale nezodpovězených otázek je zatím příliš, než aby se daly vyvodit konkrétní závěry. Na ty si budeme muset ještě pár týdnů počkat, než se tato revoluční novinka dostane na světlo světa oficiálně.