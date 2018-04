Siemens má novou značku Xelibri, aneb pro mobil do prodejny oděvů

Společnost Siemens se rozhodla založit novou značku, jenž bude zaměřena výhradně na takzvané módní telefony. Pod značkou Xelibri, tedy nikoliv pod samotným názvem Siemens, bude výrobce nabízet přístroje s nezaměnitelným a často velmi extravagantním designem, u kterých nebude kladen takový důraz na množství nabízených funkcí, ale právě na vzhled, rozměry a styl. Podle všeho nové telefony se značkou Xelibri nebude možné koupit v běžné prodejní síti s mobilními telefony, ale výhradně v prodejnách s módním zbožím, pod čímž si můžeme představit především prodejny s oblečením, či s módními doplňky.

Stejně jako u módního oblečení, výrobce uvažuje, že předvede dvě kolekce nových výrobků každý rok. Plánuje po vzoru kolekcí módního oblečení představit v cyklech jaro/léto a podzim/zima vždy pět nových telefonů. S prodejem se nejprve počítá od dubna tohoto roku ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Singapuru, Číně a Hong Kongu, ostatní trhy přijdou na řadu v letošním září. Podle našich informací se budou mobilní telefony Xelibri prodávat i u nás, a to přibližně od letošního podzimu. Do kterých prodejen si pro ně budete muset zajít, to ale zatím netušíme.

Jak výrobce sám deklaruje, nová značka se vyznačuje především odvážným designem se zaměřením na pohodlné nošení a s jednoduchou hlasovou komunikací. Siemens tento přístup zdůvodňuje vysokou penetrací mobilní telekomunikační techniky na některých trzích, a proto se zájem spotřebitelů stáčí k originálním a jedinečným výrobkům. Na základě tohoto se Siemens snaží zaměřit na uživatele s vícero mobilními zařízeními, kteří jsou ochotní ke svým dosavadním mobilním telefonům dokoupit další s jedinečným designem a ztvárněním. Výrobce plánuje, že se z mobilních telefonů stane módní doplněk, se kterým je možné komunikovat. Stejně jako odnož finské Nokie - Vertu jsou telefony vybaveny pouze základními funkcemi. Na rozdíl od bytelného Vertu ale výrobce plánuje prodávat novou značku v limitovaných edicích s krátkou životností okolo dvanácti měsíců, čemuž odpovídá i poměrně příznivá cenová politika.

První čtyři modely budou mít vestavěné hlasité odposlouchání a tříhlasé polyfonické vyzvánění. Bližší informace ohledně technické specifikace zatím výrobce nezveřejnil. Modely s barevným displejem by se měly objevit ve druhé (podzimní) kolekci. Představený model by měl stát 275 Euro (zhruba 8 500 Kč), ostatní telefony Xelibri by se měly vejít do rozmezí 200 až 400 Euro (zhruba 6 200 až 12 500 Kč). Zbylé tři modely z první kolekce plánuje výrobce představit na London Fashion Week v průběhu února.

Zatím jediný představený model nemá žádné další konkrétní označení a výrobce zatím neuvolnil ani jeho bližší technickou specifikaci. Z dostupných fotografií je patrné, že přístroj je speciálně navržen pro nošení na krku, z čehož asi budou nejvíce nadšeni asijští zákazníci, i když tato móda postupně proniká i do Evropy. Vedle originálního tvaru samotného přístroje nejvíc zaujme klávesnice, která tvoří stylizované písmeno „V“ - jednotlivé alfanumerické klávesy jsou řazeny do dvou sloupců pod sebou. Pro vytáčení čísel to asi vadit nebude, ale při psaní zpráv si určitě bude nutné na takovéto rozmístění zvyknout.

Těžko říci, jestli tento krok Siemensu je namířen tím správným směrem, v každém případě ale výrobce musíme pochválit za odvahu, kterou novou značkou Xelibri prokázal. Vedle Vertu od Nokie se jedná zatím o druhý pokus nabídnout ryze stylové telefony, v tomto případě se ale Siemens orientuje na široké masy zákazníků, zatímco Vertu vsadil jen na ty nejbohatší. Tento rok by mohl přinést i další překvapení, uvidíme, jestli Siemens a Nokii bude následovat některý další výrobce.