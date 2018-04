Siemens má kompletní bezdrátové zařízení pro domácnosti

Siemens bezesporu patří mezi elitu, co se týká vývoje bezdrátového řešení pro domácnost. Oblíbená řada Gigaset má stále co nabídnout a implementací nových funkcí předstihla naprostou většinu konkurenčních produktů. Kromě široké palety modelů její síla spočívá především v kompletním řešení bezdrátové komunikace, zejména v domácnostech. S vhodnými komponenty si nejen zavoláte, ale také připojíte k internetu či propojíte počítače do jediné bezdrátové sítě. Omezením přitom není typ použité linky, můžete mít doma klasický analog, ISDN, připojení kabelové televize či ADSL.

Označení všech představených modelů bezdrátových telefonů vychází ze zcela nového číslování, které je o něco přehlednější než někdejší tisícovkové řady. Používá totiž logiku z mobilních telefonů, kdy cifrám předchází písmeno označující cenovou kategorii. Tento způsob už začal loňský model A100 s velmi zajímavou cenou. Na Cebitu pak k němu přibyly vyšší verze, pracující ve standardu DECT/GAP.

Velmi dobrý poměr výkonu a ceny přináší model C100. Jeho ovládání usnadňuje přehledný grafický displej schopný zobrazit kromě obvyklých ikon ještě dva řádky textu, které v pohotovostním režimu využívá pro zobrazení aktuálního času. Přestože se jedná v podstatě o základní model, potěší rovněž množstvím funkcí. Předně má integrované hands-free, podporuje identifikaci volajícího na analogové telefonní lince a dokáže odesílat i přijímat krátké textové zprávy o délce 160 znaků. Do adresáře můžete uložit až 50 telefonních čísel. Dosah má standardní jako všechny DECTové telefony, tedy 50 metrů v uzavřených prostorách a 300 metrů na volném prostranství. Hmotnost 125 gramů je také celkem slušná. Pokud potřebujete telefonní záznamník, stačí sáhnout po variantě C150. Ta má kapacitu pro 15 minut vzkazů s možností vzdáleného přehrávání.

Náročnějším uživatelům je určen model C200, vycházející z modelu C100. Na první pohled jsou si velmi podobné, liší se v podstatě jen tvarem kláves, bedlivější pozorovatelé si pak všimnou ještě rozdílných významů ovládacích tlačítek. Přesto je právě C200 hodně převratná; nabízí totiž funkce, které až doposud byly doménou mobilních telefonů. Pro našince méně interesující je propracovaná podpora krátkých textových zpráv. Přístroj dokáže sloučit až čtyři textovky a vytvořit tak vzkaz dlouhý až 640 znaků. Pro příchozí zprávy pak nabídne tři schránky chráněné heslem, takže nehrozí, že na rodinném telefonu si přečtete vzkaz určený pro někoho jiného.

Mnohem zajímavější jsou další parametry. Telefon si pamatuje 30 uskutečněných volání (včetně času), do adresáře dokážete uložit až 100 záznamů, přičemž vybraným kontaktům lze přiřadit zvláštní vyzváněcí melodii. Naprostou novinkou je vestavěný kalendář s možností přiřazení výstrahy k jednotlivým událostem. Rodiče pak potěší funkce dětského volání a monitoring místnosti.

Siemens u C200 rovněž přidal funkce, které u DECTů nejsou zcela běžné. Předně jde o možnost posílání telefonního seznamu mezi jednotlivými sluchátky a režim walkie-talkie, kdy se dva telefony spolu dorozumí i bez základny. S těmito schopnostmi jsme se poprvé mohli setkat u loňských nejvyšších modelů. Obdobně jako u C100 je i v tomto případě k dispozici rovněž model s 15minutovým telefonním záznamníkem C250. Ten však k C200 přidává ještě hlasové vytáčení pro 20 čísel.

Elitní model S100 více než bezdrátový telefon připomíná spíše mobil. Základní funkce jsou společné s C200, ovšem v mnoha případech jsou propracovanější. Pětiřádkový displej s šetřičem pro přehledné zobrazení, adresář pro 200 záznamů s hlasovým vytáčením 29 čísel je jen začátek. Pokud se vám nelíbí žádná ze standardních deseti vyzváněcích melodií, stačí si stáhnout další. Kalendář nabízí připomínání narozenin, k pěti položkám můžete přiřadit text.

Neméně zajímavý je model S150 s telefonním záznamníkem se třemi individuálními schránkami. Paměť však pojme opět jen 15 minut. Celkem užitečnou funkcí je možnost hlasového ohlášení volajícího, což zatím žádný jiný přístroj nenabízí.

Produkty určené nejen pro hlasové, ale také datové (přesněji ryze datové) přenosy můžeme pak dále rozdělit na dvě základní skupiny podle typu připojení k síti. Základní variantou je ISDN, jejíž řady reprezentuje zejména model 4170/4175 (záznamník), který zvládá až dvě simultánní internetové připojení.

Větší pozornost si však zaslouží nové modely určené pro DSL/přípojku kabelové televize, používající k přenosu technologii Wifi. Zejména Gigaset 4975 představuje v současnosti nejdokonalejší řešení bezdrátové komunikace pro domácnost. Kombinuje totiž telefonní funkce s DSL přístupem k internetu. V podstatě ho tedy stačí připojit k lince a vybavit se vhodnými sluchátky a adaptéry sloužícími pro přenos dat v provedení pro USB port počítače nebo jako PC kartu. Nabídku produktů pak uzavírají čistě datové modely SE105 a Gigaset router.