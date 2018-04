Siemens M75 - nový vládce nezničitelných mobilů

Přibližně po roce přichází Siemens s novou řadou svých mobilních telefonů logicky nazvanou x75. Po řadě x65, která znamenala výrazný pokrok, je nová řada myšlena spíš jako vylepšení stávajících modelů. Stejně jako v předchozí řadě je i v té nové místo pro odolný model, který navazuje na legendární model ME45 a samozřejmě i na model M65.

Nový Siemens M75 míří výš, než jeho předchůdce Siemens M65 v kontextu obou modelových řad. Novinka se vyrovná špičkovým modelům a zákazník tak nemusí řešit kompromis, jestli dát přednost odolnému modelu s chudší výbavou, nebo lépe vybavenému modelu bez odolných prvků. Nový Siemens M75 má oproti M65 zcela novou konstrukci a design. Ten je mnohem civilnější. Novinka s označením M75 je outdoorovou variantou modelu CX75 , se kterou má prakticky totožnou výbavu.

V dnešní recenzi nebudeme hodnotit odolnost telefonu. K dispozici jsme měli předprodejní vzorek a to by mohlo výsledky testu ovlivnit. Test odolnosti proto přineseme jakmile budeme mít vzorek telefonu určený k prodeji.

Barevné varianty Volcano Black a Safari Green.

Vzhled - guma, kov a drsná elegance

Siemens M75 je stejně jako M65 konstruován jako telefon ze zvýšenou odolností proti nárazům, prachu a vlhkosti. V konstrukci telefonu chybí kovový rám, kterým byl obepnut předchůdce. U nového modelu je však kovový čelní stříbrný rámeček, který obepíná displej i klávesnici.

Stejně jako M65, je i nový model vybaven gumovými respektive plastovými odnímatelnými krytkami čočky fotoaparátu, konektoru externí antény, slotu pro paměťové karty a systémového konektoru. Ke krytkám však máme výtky, jelikož ani jedna na telefonu příliš nedrží a hrozí jejich ztráta. Předchozí model měl gumovou vložku pod kryt baterie, která má zabránit průniku nečistot a vlhkosti. Nový model již tuto vložku nemá.

Stejně jako u M65 je kryt baterie zajištěn plastovou pojistkou. U nového Siemensu M75 má podobu šroubu, který je možné otočit nehtem. Kryt baterie drží na telefonu velmi dobře. Odolná konstrukce se na telefonu projevila pogumovanými boky a efektními šrouby na vrchu zadní části telefonu. Na levém boku telefonu se nachází očko pro provlečení poutka, na pravém boku pogumovaná tlačítka pro aktivaci fotoaparátu a pro spuštění Push to Talk. V průběhu hovoru slouží obě tlačítka jako regulátor hlasitosti. Zpracování telefonu je na velmi dobré úrovni.

Nový Siemens M75 povyrostl oproti předchůdci do všech stran. Jeho rozměry jsou 110,5 x 51,5 x 20,8 milimetru (Siemens M65 má rozměry 109 x 49 x 19 milimetrů). Objem novinky rovněž narostl z 89 centimetrů krychlových na 104 centimetrů krychlových. Narostla i hmotnost i když nepatrně: ze 104 gramů na 110 gramů. Nový Siemens M75 se bude vyrábět ve dvou barevných provedeních, v námi testované černé Volcano Black a zelené Safari Green.

Design telefonu je decentnější než u předchozího modelu M65. To se jistě bude mnoha zákazníkům líbit, přístroj má tak mnohem univerzálnější použití.

Displej - menší, ale jemnější

Displej nového Siemensu M75 má stejné rozlišení jako Siemens M65 132 x 176 obrazových bodů. Displej je však menší (37 x 28 milimetrů oproti 42 x 31,5 milimetru) a tak má jemnější rastr. Displej nového Siemensu M75 dokáže zobrazit oproti předchůdci 262 000 barev (Siemens M65 dokáže zobrazit pouze 65 000 barev). Displej je aktivní (TFT) a je dobře čitelný i na přímém slunečním světle. Rozdíl mezi starším typem displeje a tím novým je pouze v jeho fyzických rozměrech a počtu zobrazených barev. Na nový displej se vejde stejně řádků jako na ten starší.

Grafika prostředí se nezměnila. Výjimkou je grafické ztvárnění ikon hlavního menu. Dětsky ztvárněnou grafiku předchozího modelu nahradily strohé ikony, které nejsou vyvedeny v různobarevném provedení. S grafikou menu si mohli designéři od Siemensu více pohrát, zubaté ikonky jsou pravděpodobně jejich autorským rukopisem.

Na displej je možné uložit tapetu, obrázek místo loga operátora, vybrat barvu menu a nechybí možnost vybrat některé z grafických témat. Jako spořič je možné nastavit, vedle obrázku nebo animace podle vlastního výběru, také analogové nebo digitální hodiny, které jsou i na nepodsvíceném displeji dobře čitelné. Font písmen menu je možné zvětšit. Potom se na displej vejde pouze jedna položka.

Baterie - papírově slabší výdrž

Siemens M75 používá baterii Li-Ion s kapacitou 750 mAh. Tedy stejnou jakou má Siemens M65. Podle údajů výrobce vydrží novinka na jedno nabití méně než předchozí model. Výdrž Siemensu M75 je podle výrobce v pohotovostním stavu 250 hodin a výdrž hovorového času je 5 hodin. U Siemensu M65 výrobce uvádí, že vydrží 300 hodin v pohotovostním stavu nebo 5,5 hodiny hovorového času.

Výdrž nového Siemensu však vzhledem k předprodejní verzi firmware nehodnotíme. Je však zřejmé, že zdatným žroutem energie je hraní her, poslouchání hudby a časté fotografování.

Ovládání - vše při starém

Rozdíl v ovládání modelů M75 a M65 není. Novinka je oproti předchůdci pouze vybavena dvěma tlačítky na pravém boku, které slouží k aktivaci fotoaparátu a pořizování fotografií, respektive k aktivaci Push to Talk.

Siemens M75 má také oproti starší verzi pod joystickem umístěné tlačítko pro přístup na Wap. Stiskem joysticku doprava lze potvrzovat vybrané položky a stiskem vlevo se vracet zpět. Využít je možné také klávesové zkratky v menu telefonu a při výběru jednotlivých položek.

Telefon je vybaven čtyřsměrným joystickem s potvrzením stiskem, který nabízí jisté ovládání bez přehmatů. Joystick by mohl být nepatrně větší. Klávesnice Siemensu M75 je kvalitní s jistou odezvou a optimálním zdvihem. Stlačení klávesy doprovází slyšitelné lupnutí, které zlepšuje ovládání. Klávesnice Siemensu M75 je rovnoměrně podsvícena bílým světlem. Hlasovým ovládáním nový Siemens M75 nedisponuje.

Telefonování - hlasové vytáčení opět chybí

Siemens M75 nabízí paměť na necelou tisícovku kontaktů. K jednomu kontaktu je možné přiřadit jméno, příjmení, tři telefonní čísla, dvě faxová čísla, dvě e-mailové adresy, internetovou adresu, poštovní adresu, datum narozenin s připomenutím a obrázek. Kontakt lze zařadit do jedné z osmi skupin volajících. Skupiny volajících je možné libovolně pojmenovat a přiřadit k nim specifický symbol. Ke kontaktu není opět možné přiřadit specifické vyzvánění, to je možné pouze u skupin volajících. Ke kontaktu je možné také přidat detaily služby Push to Talk a informace pro Instant Messaging.

Siemens M75 je třípásmový s podporou pásem 900/1800/1900 MHz. Ve výbavě najdeme službu Push to Talk, naopak hlasové vytáčení chybí. Telefon je vybaven hlasitým odposlechem, který je dostatečně hlasitý a výhrady nelze mít ani k citlivosti mikrofonu. Na příchozí hovor může upozornit skladba ve formátu MIDI, WAV, MP3 nebo AAC+. Telefon je vybaven čtyřicetihlasým polyfonickým vyzváněním. Nechybí profily a mód letadlo. Dva profily je možné libovolně pojmenovat.

Zprávy - SMS, EMS, MMS i e-mail

Siemens M75 podporuje všechny druhy zpráv: SMS, EMS i MMS. Při psaní i čtení textových zpráv se na displej vejde devět řádků textu standardní velikosti fontu. Siemens M75 podporuje vícenásobné textové zprávy. Pořadí právě psané zprávy a počet zbývajících znaků, do maxima 760 znaků, je zobrazen v horní stavové liště. Siemens M75 má paměť na 100 textových zpráv a nechybí archív omezený volnou sdílenou pamětí telefonu. Testovaný telefon nebyl vybaven českým prediktivním vkládáním T9, dá se však předpokládat, že stejně jako předchůdce nebude psát zprávy s diakritikou.

Editor multimediálních zpráv MMS se opět neliší od předchozího modelu. Do multimediální zprávy je možné vkládat libovolné zvukové soubory nebo přímo z editoru nahrát zvukovou poznámku. Fotografie je možné rovněž pořizovat přímo z editoru. Do zprávy MMS je možné vložit i video. Siemens M75 také nabízí vestavěný e-mailový klient, který může mít až pět účtů. Stahovat je možné celé e-maily nebo pouze hlavičky. Je možné nastavit maximální velikost přijímaných e-mailů. Nechybí SMTP autentifikace. E-maily se mohou odesílat v kopiích a nechybí možnost přiložení příloh.

Další funkce - hudební přehrávač, Bluetooth a paměťové karty

Jednou ze zásadních inovací Siemensu M75 o proti předchozímu modelu M65 je přítomnost MP3 přehrávače. Hudební přehrávač dokáže přehrávat skladby ve formátech MP3 a AAC+. Přehrávání hudby je možné pouze po vytvoření playlistů nebo přímo ze složky Vlastní soubory. Playlisty jsou v běžném formátu m3u. Playlist je možné libovolně pojmenovat. Přehrávání playlistu je vedle názvu, interpreta a alba právě hrané skladby indikováno grafickým znázorněním délky skladby. Nechybí zobrazení celkového času přehrávané skladby, stejně jako čas uplynulý od začátku přehrávání. Nechybí zobrazení pořadí skladby v playlistu a zobrazení celkového počtu skladeb v playlistu.

Skladbu je možné v průběhu přehrávání přerušit a vrátit se (Pauza) a přecházet mezi skladbami v playlistu pohybem joysticku do stran. Přecházet mezi skladbami je možné také pomocí alfanumerické klávesnice. Nevýhodou přehrávání skladeb v playlistech je nezobrazení jednotlivých skladeb před přehráváním. Jedinou možností, jak nahlédnout do jednotlivého playlistu, je při jeho editaci. Skladby do playlistu je možné přidávat nebo je z playlistu vymazat. Skladby v playlistu je možné také libovolně řadit a přesunovat, playlistů může být libovolné množství. MP3 skladby je možné v telefonu přejmenovat.

Výběr náhodně vybraných skladeb chybí. Naopak nechybí možnost opakování a nastavení přehrávání pouze do pravého nebo levého kanálu. Nevýhodou hudebního přehrávače je nemožnost poslechu na pozadí při práci s ostatními funkcemi telefonu. Poslech hudebního přehrávače přes reproduktor telefonu je poměrně nekvalitní. Poslech přes sluchátka (Siemens M75 má standardní konektor jako předchozí modely) je kvalitní a dostatečně hlasitý, pouze chybí hluboké tóny. V základním balení telefonu by se měla standardně nacházet stereo sluchátka. Pro modely nové řady x75 se bude také nabízet hudební set se dvěma stereo reproduktory Mobile Music Set IMS-700.

Porovnání se Siemensem M65.

Skladby ve formátu MP3 je možné nastavit mimo vyzvánění také jako upozornění na došlou zprávu. Nastavit MP3 skladbu je také možné jako uvítací a závěrečnou melodii, nebo jako upozornění organizéru.

Siemens M75 podporuje datové přenosy GPRS třídy 10. Podpora datových přenosů EDGE v nové modelové řadě chybí, tu pravděpodobně nabídne až nástupce modelu S65. GPRS je možné využít pro vestavěný wapový prohlížeč 2.0 nebo pro připojení počítače na internet pomocí vestavěného modemu. Telefon je možné připojit k počítači přes infračervený port, přes datový kabel, nebo nově i přes Bluetooth.

Vestavěnou paměť Siemensu M75 je možné, stejně jako v případě Siemensu S65, rozšířit pomocí paměťových karet formátu RS-MMC. V balení by se měla standardně nacházet paměťová karta s kapacitou 32 MB. Slot pro paměťové karty je umístěný na dolní straně telefonu nad systémovým konektorem. Slot je možné zakrýt plastovým krytem. Lepší manipulaci, zejména při vyjímání paměťové karty, překáží gumový lem okolo vstupu slotu. Ve standardním balení s telefonem by se měl také nacházet nový obslužný software pro práci s počítačem Mobile Phone Manager. Ten jsme však neměli k dispozici.

Další výbava nového Siemensu M75 se od předešlého modelu M65 neliší. Telefon je vybaven přehledným kalendářem s měsíčním, týdenním a denním náhledem, do kterého je možné uložit až tisíc záznamů. Upomínky je možné zadávat jako Memo, Volání, Setkání, Hlasový záznam, Narozeniny nebo Dovolená. Nechybí opakování nebo celodenní aktivace. Dále se v telefonu nachází úkolovník s možností nastavení priority, poznámkový blok s poznámkami do 160 znaků a s ukládáním pod heslem, hlasový záznamník s délkou záznamu omezenou volnou pamětí a světový čas. U kalendáře je možné nastavit začátek dne a týdne nebo nastavit víkend.

V Siemensu M75 nechybí ani budík s opakováním a s nastavením vybraných dnů kdy má budit, kalkulačka s pokročilými funkcemi, převodník měn a fyzikálních jednotek, stopky s možností ukládání a odpočítávač. Siemens M75 podporuje Javu MIDP 2.0 a v testovaném telefonu nechyběly předinstalované tři hry známé i ze starších modelů: SeaBattle, Siemens 3D Rally a Worms. Hry SeaBattle a Worms je nově možné hrát i přes Bluetooth na dvou telefonech. Dále jsou v Siemensu předinstalované čtyři aplikace známé z předchozích modelů: Download Assistant, EmergencyPhonebook, PhotoEditor a SurvivalDictionary.

Fotoaparát - slušná kvalita

Inovace nové modelové řady se dotkly také vestavěného fotoaparátu. Oproti předchůdci je Siemens M75 vybaven 1,3 megapixelovým fotoaparátem (maximální rozlišení fotografie je 1280 x 960 obrazových bodů). Fotografie je možné pořizovat v pěti různých rozlišeních, je možné zvolit barevný mód (normální, stupně šedé a sépiový mód), nechybí samospoušť, nastavení bílé (automaticky, interiér a exteriér), pětinásobný digitální zoom a nastavení jasu v sedmi krocích.

Porovnání fotoaparátu Siemensu M75 s fotoaparátem Siemensu SF65 a Nokie 6630. První jsou fotografie pořízené Siemensem M75, fotografie pořízené Siemensem SF65 jsou uprostřed a fotografie pořízené Nokií 6630 jsou dole.

Siemens M75 umí natáčet také video. Maximální délka videonahrávky je 90 sekund. Video je možné nahrávat ve dvou rozlišeních, třech barevných módech (jsou stejné jako u pořizování fotografií) a nechybí nastavení bílé. Videa je možné nahrávat se zvukem nebo bez zvuku. Blesk fotoaparátu chybí, ten se nabízí jako volitelné příslušenství. Nechybí zrcátko pro pořizování autoportrétů. Kvalita pořízených fotografií je na slušné úrovni. Testovaný telefon byl vybaven předprodejní verzí firmwaru, s novější verzí firmware, kterou bude opět možné nahrávat svépomocně, by se kvalita fotografií měla ještě zlepšit.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Odolný design

Vynikající výbava

Příznivá cena Proč ho nekoupit? Chybí EDGE

Menší displej

Absence hlasového ovládání Kdy? Červen/Červenec Cena 9 000 Kč

Siemens M75 je důstojný nástupce svého předchůdce Siemensu M65. Potěší vestavěný hudební přehrávač, Bluetooth, megapixelový fotoaparát nebo podpora paměťových karet. Nový displej sice přináší zlepšení zobrazení, má však menší rozměry. K úplné dokonalosti chybí podpora datových přenosů EDGE. Nová řada Siemensů však neodstranila některé neduhy svých předchůdců, jako je chybějící hlasové vytáčení a ovládání, nebo nemožnost přiřadit specifickou melodii pro kontakt. Střízlivý design by se měl zákazníkům líbit, telefon ale není příliš fotogenický.

Telefon nemá vzhledem ke své konstrukci na trhu mnoho konkurentů, počítat se dá pouze s Nokií 5140i. Cena Siemensu M75 by se měla vejít pod 9 000 Kč včetně DPH, což je vzhledem k boháté výbavě a odolné konstrukci velmi dobrá nabídka. Siemens M75 by se měl začít prodávat na přelomu června a července letošního roku.