Siemens M65 - odolný model oficiálně představen (detailní informace)

Nový odolný Siemens M65 na první pohled zaujme svým vzhledem, který se vyznačuje ostře řezanými čarami a hranami. Vzhledem ke své koncepci je nový Siemens vybaven kovovým rámem, který telefon obepíná zepředu okolo displeje a končí na spodní zadní části. Takto navržený telefon by měl vydržet otřesy a pády a měl by být také nadprůměrně odolný vůči vodě a prachu. Nový Siemens je po svém obvodu chráněn pryží. Z gumy jsou také vyrobeny oranžové kryty čočky fotoaparátu a konektorů. Pogumovaný je i pětisměrný joystick. Jeho oranžová barva kontrastuje s černými kontextovými klávesami a stříbrnými klávesami pro přijetí a ukončení hovoru. Stejně černá jako kontextové klávesy je i prostřední svislá řada alfanumerické klávesnice, která zaujme zřetelným profilováním. Zbylé dvě řady klávesnice jsou vyvedeny tradičněji a v šedé barvě.

Rozměry nového odolného Siemensu M65 jsou ze všech představených novinek největší. I když vzhledem ke své odolné konstrukci není nový Siemens žádný obr - 109 x 49 x 19 milimetrů je jen o pár milimetrů více než jsou rozměry vrcholného Siemensu S65. Hmotnost M65ky je také, vzhledem ke kovovému rámu, poměrně nízká - 104 gramů.

Siemens M65 používá stejný displej jako ostatní nové multimediální Siemensy. TFT displej má rozlišení 132 x 176 obrazových bodů a podporuje zobrazení až 65 tisíc barev. Na displej se vejde až devět řádků a v případě odolného Siemensu M65 přináší předinstalované obrázky a témata s tématikou sportu a přírody. Rozměrný displej s úhlopříčkou 2,1 palce se jistě bude hodit i pro pořizování fotografií vestavěným fotoaparátem s rozlišením VGA (640 x 480 obrazových bodů). Fotoaparát nabízí možnost pětinásobného digitálního přiblížení a také možnost nahrávání videosekvencí (12 fps). V telefonu nechybí ani editor na úpravu pořízených snímků. K Siemensu je možné zvolit příslušenství v podobě externího blesku IFL-600, který by měl podle výrobce redukovat efekt červených očí.

Vedle tradiční podpory textových a multimediálních zpráv v novém Siemensu nechybí klient pro Instant Messaging a e-mailový klient (SMTP/POP3/IMAP4). Siemens M65 podporuje datové přenosy GPRS třídy 10, které je možné využít pro Wap 2.0. EDGE v telefonu prozatím chybí. Siemens M65 podporuje tři pásma GSM 900/1800/1900 MHz. Předchozí nepotvrzené informace o podpoře pásma W-CDMA se tedy ukázaly lichými. Siemens je vybaven baterií Li-Ion s kapacitou 750 mAh. S touto baterií by měl M65 vydržet 300 hodin v pohotovostním režimu nebo pět a půl hodiny hovoru.

Novinka od Siemensu nabízí stejně jako ostatní představené telefony čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění, které je v případě modelu M65 obohaceno o světelné efekty. Mezi další funkce nového Siemensu patří hlasový záznamník. Pro datové spojení nebo synchronizaci je možné využít sériový nebo USB datový kabel. Siemens M65 také disponuje infraportem, Bluetooth však chybí. M65 nabízí také možnost synchronizace pomocí Sync ML.

Odolný Siemens M65 podporuje Javu MIDP 2.0 a nabízí standardně tři předinstalované hry: Turrican, Team Point Blank a Stack Attack Advanced. Siemens M65 disponuje pamětí 11 MB, kterou by mělo být možné rozšířit pomocí paměťových karet RS MMC. V telefonu chybí přehrávač MP3 skladeb a vestavěné FM rádio, to by mělo suplovat volitelné příslušenství.

Jako další volitelné příslušenství se bude k novému Siemensu nabízet držák na jizdní kolo Bike-o-Meter IBS-600, který nabízí plánování cest a navigaci. Nové příslušenství bude využívat pravděpodobně služeb navigačního systému vyvinutého společností Jentro (více zde). Nejedná se tedy o plnohodnotný GPS modul. Bike-o-Meter nabízí vedle funkce cyklocomputeru také možnost nahrávání právě probíhajících cest nebo využití přednastavených tras.

Mezi další příslušenství nového Siemensu M65 budou patřit vedle tradičního příslušenství do auta a handsfree sad také pouzdra odpovídající odolné koncepci nového telefonu. Siemens se bude dodávat v jediném barevném provedení Cool Grey, k dispozici by ale měly být výměnné kryty. Na trh by měla odolná novinka od Siemensu přijít v průběhu června letošního roku za cenu okolo 10 000 Kč včetně DPH.

Fotografie funkčního telefonu z CeBITu naleznete zde.

Podrobnosti o dvou dalších dnes představených novinkách značky Siemens naleznete zde (Siemens S65) a zde (Siemens C65).

Fotografie Siemensu S65 z CeBITu naleznete zde.