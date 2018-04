Siemens M65 - guma a kov pro náročné podmínky (recenze)

Siemens M65 je nový odolný telefon německého výrobce, který by měl navázat na úspěch modelu ME45. Svými technickými parametry i funkční výbavou je vlastně jednovaječným dvojčetem s modelem střední třídy CX65 (recenze zde). Oba telefony se odlišují pouze v detailech až na naprosto odlišné celkové zpracování. Siemens M65 je outdoorový mobilní telefon, který ve své kategorii myslí na nejvyšší příčky. Na současném trhu mu dělá konkurenci pouze stejně koncipovaná Nokia 5140.

Jako reprezentant nové třídy x65, nabízí Siemens M65 na rozdíl od starších modelů výrobce rozměrný displej (i když s trochu hrubším rastrem) a s tím spojené nové uživatelské prostředí. To se svým schématem příliš neodlišuje od starších mobilních telefonů značky. Pouze je díky většímu a barevnějšímu displeji přehlednější a pro uživatele, který zatím nepřišel s výrobky Siemensu do styku, i intuitivnější.

poznámka: S recenzí telefonu jsme počkali až budeme mít plně funkční vzorek, který se samovolně nevypíná, všechny jeho funkce fungují tak jak mají a rychlost menu je akceptovatelná. Navíc jsme telefon podrobili tvrdému crashtestu, jehož výsledky si můžete přečíst v této části recenze.

Vzhled - silácký vzhled se stylem

Siemens M65 hned na první pohled předvádí, že se nejedná o telefon, který by patřil do dámských kabelek. Vedle bytelného zpracování šedého těla telefonu, které postrádá výměnné kryty, zaujme zejména oranžová gumová obruba kolem celého nového Siemensu. Ta by měla zabránit poškození při pádech. Dominantou telefonu také je kovový rám, který se na nový Siemens poměrně složitě nasazuje což ztěžuje výměnu baterie respektive častější výměnu SIM karty (bez kovového rámu je telefon prakticky nepoužitelný). Kovový rám je k telefonu na vrchu přichycen dvěma zuby v dolní zadní části dokonce otočnou pojistkou. Ta v zaaretované poloze připevní kovový rám k telefonu velmi pevně. Odolné ambice Siemensu M65 také dokládají záslepky konektoru ve spod telefonu a krytu čočky fotoaparátu spojeného s krytem konektoru antény. Gumový kryt fotoaparátu lze vyměnit za jednoduchou obroučku, která je ve standardním balení telefonu. Všechny krytky jsou vyvedeny ve stejném provedení jako gumová obruba celého telefonu - tedy v oranžové barvě (telefon se vyrábí pouze v jediném barevném provedení). Odolnost telefonu dále dokládá gumové těsnění mezi krytem baterie a telefonu. Těsnění by mělo zabránit vniknutí vody do telefonu. To ale není stoprocentní, jak dokládá náš test odolnosti. V horní části po stranách telefonu se pod gumovou obrubou nacházejí dvě červené informační diody, ke kterým je možné přiřadit specifickou frekvenci blikání. Toto řešení výrobce nazývá Dynamic Light. Všechny ovládací prvky telefonu jsou umístněny pouze na jeho čele. Na levém boku telefonu se nachází okénko infračerveného portu.

Na celém vzhledu telefonu je vidět že se jedná o Siemens. Jeho vzhled navazuje na design například modelu M55. Doba oblin známých z modelů ME45 nebo S55 je zdá se pryč. Design telefonu esteticky ale zdařile kombinuje mírné obliny s ostrými rysy. Nedá se tedy říct, že by byl nový Siemens M65 pouze hranatý. Propojení zaoblení a hran se projevuje jak na klávesnici, na které zaujme zejména provedení funkčních kláves, tak na gumovém orámování okolo telefonu. Nad rozměrným displej se nachází efektně zamřížovaný reproduktor. Toto řešení je známé i z ostatních telefonů výrobce.

Se svými rozměry je nový Siemens M65 jen o něco málo větší než neodolný bratříček CX65. Opticky však působí podstatně mohutněji. Přesné rozměry Siemensu M65 jsou 109 x 49 x 19 milimetrů (Siemens CX65 - 108 x 46 x 18 milimetrů) a hmotnost je 104 gramů. Na udávané hmotnosti je vidět rozdíl oproti modelu CX65. Ten váží pouhých 90 gramů. Vzhledem k stejné technické a funkční výbavě je Siemens M65 tedy těžkoděnec.

Displej - aktivní a velký, ale s malým rozlišením

Stejně jako Siemens CX65 a připravovaný vrcholný model S65, je odolný model M65 vybaven displejem s rozlišením 132 x 176 obrazových bodů. Displej umí zobrazit až 65 536 barev. Poměr velikost a rozlišení má za důsledek hrubší rastr, který se ale nijak výrazně neprojevuje v zobrazení tapet nebo při pořizování snímků vestavěným fotoaparátem. Překreslování displeje námi testovaného telefonu však bylo pomalejší. Displej je rovněž docela dobře čitelný na přímém slunečním světle. Lepšímu zobrazení v takovýchto podmínkách napomáhá výběr kontrastní tapety.

Fotogalerii displejů Siemensu M65 si můžete prohlédnout ve druhé části recenze zde.

Vedle možnosti uložení tapety a zvolení spořiče displeje nabízí nový Siemens M65 také barevná schémata, která oproti starším modelům kombinují i tapetu, spořič, animace a hlavní vyzváněcí melodii. Nechybí rovněž možnost nastavení obrázku místo loga operátora. U displeje je možné zvolit intenzitu podsvícení jeho délku však ne. Displej umožňuje i zobrazení velkým fontem. Poté se na displej však vejde jen jedna položka a ovládání je méně přehledné.

Mezi krytem baterie a samotným telefonem je gumové těsnění.

Baterie - docela slušná výdrž

Siemens M65 je vybaven baterií typu Li-Ion s kapacitou 750 mAh. Je to tedy stejná baterie kterou používá Siemens CX65. Odolný Siemens M65 s touto baterií podle údajů výrobce vydrží až 300 hodin v pohotovostním režimu nebo 300 minut hovoru. Siemens CX65 s touto baterií vydrží o 30 minut více hovorového času. V našem testu s finálním vzorkem telefonu jsme naměřili výdrž přibližně pět dní s častým voláním a využíváním všech funkcí telefonu. Telefon jsme tedy nijak nešetřili a na noc nevypínali.

Konektor je možné zakrýt krytkou. Ta však není k telefonu nijak připojena a tak hrozí její ztracení.

Ovládání - klasické a přehledné

Stejně jako u modelu CX65 jsou všechny ovládací prvky soustředěny pouze na přední část telefonu. Na boku chybí například často používaná tlačítka pro regulaci hlasitosti. Tuto funkci přebírá joystick. Siemens M65 má na rozdíl od modelu CX65, se kterým sdílí funkční výbavu, jinak řešenou klávesnici. Alfanumerická klávesnice je opticky seřazena do tří svislých řad. Postranní řady tlačítek alfanumerické klávesnice jsou vyrobeny z měkkého materiálu a jsou celé prosvícené. Střední řada černých tlačítek má znatelnější ergonomické tvarování a podsvíceny jsou pouze popisky. Kvalita podsvícení, které je oranžové, je velmi kvalitní a na rozdíl od modelu CX65 jeho intenzita směrem dolů neklesá.

Zbývajícími ovládacími prvky je čtyřsměrný joystick s potvrzením stiskem a dvojice kontextových tlačítek a tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. Tlačítko s červeným sluchátkem rovněž slouží pro zapnutí a vypnutí telefonu. Jednotlivé funkční klávesy dostaly originální tvary, které ale nijak nezhoršují jejich ovladatelnost. Pouze odezva joysticku by mohla být lepší. To ale může být vada námi testovaného vzorku. Joystick totiž hůře reagoval i na stisk. V klidovém stavu je možné kontextovým klávesám přiřadit libovolné funkce - po krátkém stisku se vás telefon zeptá, zda si přejete spustit požadovanou funkci, nebo přiřadit klávese funkci jinou. Dlouhý stisk vás přímo navede na požadovanou funkci. V pohotovostním stavu slouží klávesy 2 až 9 jako klávesové zkratky. K rychlému přístupu k některým funkcím je možné v klidovém stavu použít také joystick. Stisk vzhůru vede do složky profilů, stisk dolů do Adresáře. Stisk vpravo je vyhrazen pro vstup do složky Doručené, kde se ukládají veškeré doručené zprávy ale také soubory přijaté infraportem. Stisk vlevo slouží k aktivaci fotoaparátu. Jednotlivé funkce přiřazené pro joystick v pohotovostním stavu nelze měnit.

Čočku fotoaparátu a konektor externí antény je možné zakrýt gumovým krytem...

Telefonování - 1000 kontaktů bez vlastního vyzvánění

Stejně jako model CX65 má i model M65 telefonní seznam s kapacitou 1000 kontaktů. Jednotlivé kontakty jsou samozřejmě vícepoložkové a je možné k nim přiřadit vedle jména a příjmení tři telefonní čísla, číslo faxu, e-mailovou adresu, detaily týkající se Instant Messagingu, informace o zaměstnání, adresu, datum narození s připomenutím a obrázek nebo pořízenou fotografii, která se na displeji zobrazí když vám dotyčný volá. Ke kontaktu však není možné zvolit konkrétní melodii. To je v dnešní době podstatné mínus. Telefonní seznam nabízí postupné vyhledávání. Kontakty je možné třídit do osmi skupin volajících, z nichž jedna je vyhrazena pro přijaté kontakty. Skupiny je možné libovolně přejmenovat a zvolit ikonu skupiny. Nechybí vizitka, kterou je možné, stejně jako kterýkoliv kontakt, odeslat pomocí infračerveného portu.

...nebo kryt vyměnit za obroučku čočky fotoaparátu.

Siemens M65 je vybaven čtyřicetihlasým polyfonním vyzváněním ve formátech Wav a Midi. Vyzvánění však v době melodií ve formátech MP3 nebo za korejskou konkurencí svoji kvalitou zaostává. Nechybí široká možnost zvolení různých typů vibračního vyzvánění a upozornění pomocí dvou červených diod umístněných na vrchu telefonu, které výrobce nazývá Dynamic Light.

Na bocích telefonu v jejich horní části nechybí diody světelného upozornění Dynamic Light.

Kvalita reprodukce nového Siemensu se nám jevila bezproblémová a dostatečně hlasitá. Stejně jako citlivost na signál. Siemens nabízí i hlasitý odposlech. Pro úplnost dodáváme podporovaná pásma odolného Siemensu - 900/1800/1900 MHz. Telefon je tak tedy použitelný i při výletu na americký kontinent.

Zprávy - až 11 řádků na displeji

Na rozměrný displej nového Siemensu se vejde při čtení i psaní textových zpráv až devět řádků. Písmo je možné zvětšit i zmenšit. Při zvětšení písma se na displej vejde šest řádků textu, při zmenšení až řádků jedenáct. Pak už je ale písmo velmi drobné. Siemens M65 podporuje dlouhé textové zprávy až do délky 760 znaků. Počet zbývajících znaků je indikován v pravém horním rohu displeje, stejně jako pořadí právě psané zprávy. V telefonu nechybí podpora prediktivního vkládání textu T9. Pro vkládání nových slov pro T9 je připraven slovník. Zprávy s T9 jsou bez diakritiky. Paměť na textové zprávy má kapacitu 100. Textové zprávy je ale možné přesouvat do Archívu, jehož kapacita je omezena celkovou pamětí telefonu. Nechybí zprávy EMS a možnost připravit si přednadepsané zprávy.

Porovnání se Siemensem SX1.

Siemens M65 samozřejmě rovněž nabízí multimediální zprávy MMS, které naplno využívají velké plochy displeje. V editoru zpráv je možné přímo pořizovat fotografie a zvukové záznamy. Do zprávy MMS je možné vložit i videonahrávku.

Porovnání se Siemensem CX65.

Další možnost komunikace představuje vestavěný e-mailový klient (POP3/SMTP/IMAP), který nabízí maximální velikost jednoho e-mailu 99 Kb. Klient nabízí až pět účtů a možnost připojit přílohu. Při stahování e-mailů je možné stáhnout celý e-mail nebo pouze hlavičku. Nechybí možnost nastavení maximální velikosti e-mailu, který je možné stáhnout. Klient má však problémy s češtinou. Dalším komunikačním prvkem je klient pro Instant Messaging.

Porovnání se Siemensem M55.

poznámka: Na internetových stránkách výrobce prozatím chybí nastavení pomocí SMS pro Wap, MMS, E-mail a Internet pro model M65. Nachází se zde pouze nastavení pro Siemens CX65. Toto nastavení bylo funkční pro námi testovaný telefon, některé Siemensy M65 s jiným firmware však mohou mít problémy. Nastavení se nachází na těchto stránkách. Stačí zvolit zemi, model telefonu a operátora.

Data - Bluetooth chybí

Siemens M65 nabízí datovou podporu GPRS třídy 10 a Wap 2.0. Prohlížení obsahu ve wapovém prohlížeči je díky rozměrnému displeji pohodlné. Na displej se vejde až devět řádků. Siemens M65 nabízí vestavěný hardwerový modem. Pro synchronizaci je připraven program Mobile Phone Manager. Telefon je možné spojit s osobním počítačem datovým kabelem (Siemens M65 má standardní konektor jako starší modely) nebo pomocí infračerveného portu. Bluetooth chybí a nabídne jej až vyšší model S65.

Kovový rám drží pojistka na zádech telefonu.

Paměť Siemensu M65 je 10,32 MB a je sdílená pro všechny položky. Ve složce paměti je možné přehledně vyhledávat. Paměť je možné formátovat a vzhledem k její velikosti se nabízí možnost její defragmentace, která zrychlí práci s telefonem. Jednotlivé položky z paměti (mimo Java aplikací) je možné odesílat pomocí infračerveného portu.

Program pro práci s osobním počítačem Mobile Phone Manager si můžete prohlédnout ve druhé části recenze zde.

Další funkce - kalendář, poznámky, Java...

Siemens M65 má propracovanou organizační složku ve které nechybí kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem. Další položky organizéru jsou Schůzky, Úkoly, Poznámky (jen 160 znaků) a Hlasový zápisník. Délka zvukového záznamu je odvislá od volné sdílené paměti a tak je možné pořídit záznam dlouhý až přes hodinu a půl. Budík je možné nastavit aby byl aktivní ve zvolené dny. Kalkulačka nabízí dva módy - jednoduchý a rozšířený. Nechybí převodník fyzikálních veličin, stopky, světový čas a odpočítávání. Telefon je možné synchronizovat pomocí Sync ML.

Ve standardním balení telefonu jsou náhradní kryty konektorů, pojistky a rámečky čočky fotoaparátu.

Telefon podporuje Javu MIDP 2.0 a nabízí tři předinstalované hry a tři předinstalované aplikace. Armageddon Agents je taktická hra, Stack Attack Advanced je 3D verze známého skladníka, který byl ve starších modelech Siemensu a třetí hrou je Turrican. Turrican nabízí tři módy hraní. Aplikace jsou rovněž tři: Bike-o-Meter, Download Assistant a Photo Editor. Pro první aplikaci je potřeba příslušenství Bike-o-Meter, druhá aplikace má pomoci se stahováním multimediálního obsahu do telefonu a třetí aplikace je editor pořízených fotografií nebo uložených obrázků. Upravovat lze pomocí vložením jiného obrázku, rámečku, nebo grafických ikon. Přidat je možné rovněž text. Nechybí různé efekty (inverze barev, solarizace, zjemnění atd.). Upravené obrázky se hodí k odeslání pomocí MMS zpráv nebo jako obrázek přiřazený ke kontaktu v telefonním seznamu.

Fotoaparát - průměrná kvalita

Stejně jako model CX65 má i Siemens M65 integrovaný fotoaparát s VGA rozlišením (640 x 480 obrazových bodů). Fotoaparát nabízí pětinásobné digitální přiblížení (výřez) a je možné natáčet videa. Videonahrávky je možné natáčet se zvukem nebo bez. Maximální délka videozáznamu je 15 sekund. Fotografie se dají pořizovat ve čtyřech velikostech: Nejlepší, Vysoké, Střední a Tapeta - 640 x 480, 320 x 340, 160 x 120 a 132 x 176 obrazových bodů. K pořízení snímku je možné použít samospoušť. Fotoaparát disponuje třemi úrovněmi nastavení bílé - Automaticky, Interiér, Exteriér. Kvalita snímků je v dané kategorii spíše podprůměrná (námi testovaný Siemens CX65 nabízí kvalitnější fotografie). Pro focení za špatných světelných podmínek se bude nabízet přídavný blesk jako příslušenství.

Pořízené fotografie si můžete prohlédnout ve druhé části recenze zde.

Závěrečné shrnutí

Druhá část recenze s fotogalerií displejů a s ukázkami pořízených fotografií je zde.

Siemens M65 je odolná verze modelu CX65. Mimo robustnější konstrukce a originálního vzhledu se oba dva modely po funkční stránce neliší. Siemens M65 má podle našeho názoru lepší klávesnici. Pro některé zákazníky může být mínusem poměrně náročná výměna SIM karty. Pro větší odlišení funkční výbavy obou modelů, mohl výrobce do odolného modelu M65 na rozdíl od CX65 přidat bezdrátovou technologii Bluetooth. Tím by si tento specifický telefon pravděpodobně našel více zákazníků. Jako příslušenství se bude pro M65 dodávat také cyklistický měřič Bike-o-Meter, ten jsme však neměli v průběhu testu k dispozici. Mezi současnými telefony na trhu má Siemens jediného vážného konkurenta - Nokii 5140 (recenze zde). Siemens M65 nabízí větší displej, Nokia například integrované FM rádio. Cena obou konkurentů Siemensu M65 a Nokie 5410 se pohybuje okolo 10 000 Kč včetně DPH za nedotovaný telefon.

Test odolnosti Siemensu M65 si můžete přečíst zde.

Siemens M65 je velmi dobrý mobil střední třídy, který si díky odolnému kabátku najde jistě mnoho příznivců. Jeho odolnost ale není absolutní, jak se sami můžete přesvědčit v této části recenze. Telefon toho rozhodně vydrží víc, než obyčejný mobil, vlhkost mu nevadí, pády také ne, ale určité limity překročit nelze. Jelikož na trhu nemá téměř žádnou konkurenci, predikujeme mu slušný obchodní úspěch.