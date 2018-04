Siemens M65 Crashtest – Kill moBill!

Připravit crashtest mobilního telefonu tak, aby dokonale simuloval běžný provoz je téměř nemožné. Telefon můžete stokrát hodit na zem z prvního patra a nic se mu nestane. Pak jednou nešikovně vypadne z kapsy na chodník a už si z něj nezavoláte. My jsme se během 24 dnů pokusili vyzkoušet, co všechno takový mobil může vydržet. A jelikož je Siemens M65 telefon odolný a výrobce se tím i chlubí, tak jsme mu vůbec nic neodpustili.

„Mobilní lázně“

Začněme vlhkostí. Už nejeden mobil skončil pod vodou a nejeden to i přežil. Siemens M65 to musel vydržet hned několikrát a také přežil. Nejdřív jsme nechali telefon přes noc venku na dešti. Telefon byl otočen displejem nahoru a ráno, po skončení testu, jsme se na něj bez problému dovolali. V telefonu nebyla žádná vlhkost. Přesto jsme telefon nechali do druhého dne vypnutý v suchu a teple. Druhý den přišla náročnější zkouška. Zapnutý telefon jsme položili do umyvadla plného vlažné vody (25 stupňů C). Telefon jsme ve vodě nechali jednu minutu, telefon byl pod vodou celým svým objemem. Po vyndání z umyvadla jsme na něj opět zavolali. Telefon fungoval bez problémů, ale po sundání krytu baterie jsme objevili vlhkost. Proto jsme telefon dali opět vysušit, tentokrát bez baterie.

Test s ponořením telefonu do umyvadla jsme provedli ještě dvakrát. Vždy po jedné minutě a vždy jsme následně u baterie našli trochu vody. Telefon vždy stále fungoval, pokaždé jsme jej nechali vyschnout do druhého dne. Vodní hrátky jsme zakončili položením telefonu do louže při fotografování. Telefon opět fungoval, ale opět jsme v něm následně našli trochu vody. Siemens M65 je odolný proti vlhkosti, jako je déšť, ale úplně vodotěsný není. Na druhou stranu trocha proniknuvší vody mu nevadila, pokud se telefon nechal vyschnout. Od prvního pokusu s ponořením do vody po ukončení celého testu uplynulo 22 dnů a telefon do té doby fungoval bezchybně. Pod baterií jsme ani nezaznamenali žádnou oxidaci vnitřních součástí telefonu.

Siemens M65 byl zahrabán do písku. To telefonu nijak neblížilo a byl po vyhrabání plně funkční. Poté ho stačilo omýt proudem vody, případně rozebrat na jednotlivé části a umýt.

Chvíli teplo, chvíli zima

Dalším testem, kterým musel náš Siemens M65 projít, byl teplotní test. Telefon jsme střídavě dávali na jednu hodinu do trouby předehřáté na 50 stupňů Celsia a ihned poté na jednu hodinu do mrazáku s teplotou – 5 stupňů Celsia. Telefon putoval pětkrát do trouby a pětkrát do mrazáku. Tento test jsme opakovali celkem třikrát s odstupem tří dnů. Mezi tím jsme nechali telefon v mrazáku pří výše uvedené teplotě celou noc, přesně 8 hodin. Ve všech případech telefon fungoval, dovolali jsme se na něj jak do trouby, tak do mrazáku. Jen po celonočním pobytu v mrazáku byl displej velmi pomalý, to se ale dalo čekat.

Telefon jsme také nechali řádně a často vykoupat. Siemensu M65 se to docela líbilo.

Máte padák?

Dalším testem, kterým jsme nechali Siemens M65 projít, byla série pádů. Nejdřív jsme jej nechali padat zhruba ze čtyř metrů na trávník. Telefon byl puštěný a po každém pádu jsme z něj nebo na něj uskutečnili hovor. Siemens si zaplachtil celkem pětkrát a vůbec nic se mu nestalo. Dále jsme nechali telefon pětkrát spadnout zhruba z jednoho metru na asfaltový chodník. I v tomto případě jsme po každém pádu na telefon zavolali, vyzkoušeli klávesnici a další funkce telefonu. Siemens opět všechno přežil, jen si odnesl první drobné šrámy na svém krytu. Poslední padací test jsme uskutečnili na schodišti. Telefon jsme nechali spadnout o půl patra, konkrétně o deset schodů. Na schodech bylo linoleum a Siemensu se opět nic nestalo. I tento pokus jsme opakovali pětkrát.

A nastala nejtěžší součást testu - přejetí osobním automobilem. To telefon nepřežil. Jeho rozměrný displej není dostatečně chráněn proti vysokému tlaku a odření.

Prach a písek

Při testu odolnosti krytu proti prachu a písku jsme sklidili velký zájem maminek na pískovišti. Pravděpodobně poprvé a naposled ve svém životě viděli někoho tahat po pískovišti a přilehlém pozemku telefon na šňůrce za sebou. Siemensu M65 prach a písek nevadil, trochu se poškrábalo krycí sklíčko displeje a hliníkový rám telefonu. U tohoto testu jsme ale ani žádný horší výsledek neočekávali.

I když byl Siemens po koupeli zcela funkční, jeho delší pobyt ve vodě nedoporučujeme. I přes použití gumového těsnění se do něj dostala voda a vlhkost.

Smrt na závěr

Dvacátý čtvrtý den testu telefon sice již měl pár šrámů, několikrát jsme jej museli nechat vysušit, ale stále fungoval na 100 procent. Poslední test ale nepřežil. Rozhodli jsme se přejet telefon autem. Telefon byl položen na asfaltu displejem nahoru a velmi malou rychlostí jsme jej přejeli předním kolem. Tento test nevydržel displej, který prasknul. Na samotném rámu telefonu žádné šrámy patrné nebyly. Nutno dodat, že jsme telefon přejížděli poměrně těžkým autem (pohotovostní hmotnost 1400 Kg). Telefon doplatil na to, že displej je příliš rozměrný. Možná, že kdyby byl telefon otočen displejem dolů, tak by přežil. Další telefon na test jsme už ale neměli, takže tato úvaha zatím zůstává jen v hypotetické rovině.

Siemens M65 po přejetí osobním automobilem.

Zadní část telefonu neutrpěla po přejetí automobilem žádné viditelné poškození.

Je Siemens M65 odolný mobil?

Siemens M65 je telefon pro hrubší zacházení, pro použití v přírodě, vydrží víc než obyčejný mobil. Nevydrží ale všechno, třeba koupání, ač mu na první pohled neublížilo, může časem zapříčinit nefunkčnost přístroje. Kapalina do telefonu pronikne a to vždy, když je alespoň do poloviny položen ve vodě.

Váha osobního automobilu zapříčinila prasknutí displeje. I když v normálních podmínkách nehrozí poškození tak velkým tlakem, doporučujeme dávat na displej pozor. Jeho velká plocha není dostatečně chráněna výstupky okolo něj a je náchylný k poškrábání a odření.

Recenzi Siemensu M65 naleznete zde. Fotogalerii pořízených fotografií a displejů zde.

Telefon jsme testovali velmi tvrdě, ale jak již bylo uvedeno, reálný provoz jsme ale úplně přesně nasimulovat nemohli. Pád do vody s trochou štěstí vydrží lecjaký mobil a naopak stačí jeden nešikovný pád na chodník a nemusí vydržet ani Siemens M65. Siemens M65 je jistě odolnější, než běžný telefon, především jeho tuhá konstrukce jej ochrání před pády. Pozor je třeba dávat na velký displej, není příliš zapuštěný, takže se může poměrně snadno poškodit. Nadprůměrné teplo ani zima telefonu neškodí, po kontaktu s kapalinou ale důrazně doporučujeme vypnutí a vysušení.

Po přejetí automobilem se přední část telefonu nijak nedeformovala, to se však nedá říci o kovovém rámu obepínajícím telefon.

Siemens M65 je ideální telefon pro sportovce, pro pracující v terénu, pro všechny, kteří předpokládají, že se o telefon nebudou starat jako v bavlnce. Úplně všechno ale ani tento model nevydrží. S ohledem na výbavu, kvalitní displej a outdoorovou odolnost přístroje je Siemens M65 velmi atraktivní telefon. Navíc má poměrně příznivou cenu.