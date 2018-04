Siemens M55 - výrazný vzhled pro mladé (recenze)

Při první zmínce o novém modelu M55 mnoho příznivců značky Siemens očekávalo nástupce odolného Siemensu ME45, novinka ale s odolností nemá vůbec nic společného. Možná se to na první pohled nezdá, ale extravagantně stylizovaný Siemens M55 vychází ze svých sourozenců, zejména z manažerského a elegantního S55 a také trochu z nepřehlédnutelného a unikátního SL55. Z výše zmíněných sourozenců zároveň nabízí nejchudší výbavu a s tím spojenou nižší cenu. Než Siemens uvede na trh nedávno představené novinky C60 a MC60, jedná se o nejlevnější Siemens s barevným displejem. Je jisté, že Siemens M55 zaboduje zejména mezi mladými, čemu odpovídá vyzývavý design i specifická výbava.

Vzhled - ve znamení X

Tvar nového Siemensu, na rozdíl od ostatních modelů výrobce, nevyznává oblé tvary, ale hrany. Prakticky jedinou výraznější oblinu na celém telefonu tvoří reproduktor na vrchu přístroje. Ovšem i ten je rozdělen dvěmi přímkami ve tvaru písmene X. Telefon je prodáván ve třech barevných kombinacích: Iridium, Paladium a Ion, které vždy tvoří dva různě barevné plasty. V našem případě se jednalo o provedení Iridium, tedy v kombinaci světle šedivé „kostry“ s kovově tmavě šedými doplňky a červenými tlačítky. Červený je i zmiňovaný reproduktor na vrchu přístroje. Vše doplňuje černá obruba displeje, která zasahuje až k reproduktoru. Ostatní barevné kombinace jsou v provedení tmavě zelené, šedé a černé, nebo světle šedivé a žluté.

Barevné varianty korespondují s celkovým vzhledem telefonu.

Co na první pohled zaujme, jsou červeně podbarvená tlačítka. Alfanumerická klávesnice se drží klasického uspořádaní, čtyřsměrný směrový kříž spolu s kontextovými klávesami pod displejem si přes netradiční tvar také zachovává klasické rozložení. Vše doplňují dvě drobné klávesy pro přijmutí a odmítnutí hovoru, svým tvarem plynule navazující na číselnou klávesnici. Červeně svítí také celkem čtyři diody na obou bocích přístroje. Ty jsou opět tvarovány do stylizovaného X. Při pohledu na záda přístroje vynikne světle šedá výztuha s krytem baterie, která budí dojem robustnosti a odolnosti. Problém by mohl nastat s poškrábáním displeje, který není chráněn žádnými výstupky ve svém okolí, které by tomu zabránily. Rozměry nového Siemensu jsou 101 x 46 x 21 milimetrů a hmotnost 83 gramů.

Vzhledu se nedá upřít originalita. Je pravděpodobné, že se bude zamlouvat především mladým uživatelům.

Je nutné zdůraznit, že ač Siemens M55 na první pohled budí dojem, že se jedná o outdoor nebo-li telefon ze zvýšenou ochranou proti pádu, prachu a vodě, není tomu tak. Siemens M55 NENÍ model se zvýšenou odolností jako například Nokia 5100, nebo jeden z předchozí generace modelů Siemensu - ME45. V námi testovaném balení, které obsahovalo přídavný fotoaparát, byl i průhledný gumový návlek. Ten zvyšuje odolnost telefonu při případném pádu, ale vniku vody nebo prachu nezabrání. Ovšem solidní dojem a představu, že toho tento telefon vydrží přece jenom víc, vzbuzuje celé zpracování. To se vyznačuje vcelku bytelným krytem z tvrdého plastu s absencí jakýchkoliv pazvuků při provozu.

Gumový návlek ochrání telefon před pádem nebo odřením, před prachem a vodou však nikoliv.

Displej - na konkurenci ztrácí

V současné době se výrobci předhánějí ve vývoji displejů s co nejvěrnějším zobrazením barev, ale ne tak Siemens. Displej s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů a podporou 4096 barev je známý již z modelu SL55 a v blízké budoucnosti jimi budou vybaveny modely C60 a MC60. I když počet zobrazitelných barev oproti modelu S55 (pouze 256 barev) stoupnul, i tak se jedná na současné poměry o podprůměr. Displej se vyznačuje výrazně hrubým rastrem a zobrazení barev je velmi nevýrazné. Displej Siemensu M55 neslouží jako hledáček přídavného fotoaparátu, pouze si na něm lze prohlížet již pořízené obrázky. I tak je kvalita zobrazení fotografií špatná. Nevýhodou je i nulová čitelnost displeje bez podsvícení, to ale platí pro všechny pasivní displeje.

Displej nabízí zajímavou grafiku. Tu ale sráží nízká kvalita zobrazení. Další obrázky displejů naleznete ve fotogalerii zde.

Na displej se vejde až sedm řádků textu. Na jeho plochu v klidovém stavu lze tradičně nastavit tapety nebo vlastní fotografie. Horší kvalita displeje snižuje možnosti nastavení animovaného loga operátora, stejně jako použití nápaditě řešených spořičů displeje, nebo klasických analogových hodin. Nechybí ani barevná schémata, která je možné snadno doinstalovat. Abychom ale Siemensu nekřivdili, displej je lepší, než kdyby výrobce použil monochromatický, při běžném provozu si stěžovat nebudete, jen jej nemůžete měřit s TFT a STN UFB displeji konkurenčních telefonů.

Baterie - stejná s nižší výdrží

Siemens M55 je, stejně jako starší S55, osazen baterií Li-Ion o kapacitě 700 mAh. Výrobce udává výdrž na příjmu přibližně deset a půl dne a dobu hovoru pět hodin. Je tedy papírově nižší než u modelu S55. Možná za to mohou zběsile blikající diody, možná něco jiného. Výdrž je velice závislá na použití konkrétních funkcí. Velkým žroutem energie jsou zejména javové aplikace a nejvíce fotografování s externím fotoaparátem. Pokud používáte blesk, je spotřeba energie opravdu vysoká.

Poutko lze k telefonu přivázat pouze po vyjmutí baterie.

Ovládání - a co třeba hlasem?

Ovládání Siemensu M55 je stejné jako u všech ostatních telefonů značky. Ačkoli je klávesnice svým tvarovým zpracováním poněkud extravagantní, je prakticky totožná s klávesnicí použitou u Siemensu S55. Všechny klávesy jsou pouze na čele přístroje. Klávesy jsou tradičně z tvrdého plastu a jejich zdvih není příliš veliký. Malé kontextové klávesy a klávesy se sluchátky mohou svádět k dojmu, že jejich ovládání bude obtížné, to ale řeší jejich tvarové vyprofilování. Naopak alfanumerické klávesy uspořádané do tří sloupců splývají, což znesnadňuje psaní poslepu. Bez problémů nahmatáte jen zvýrazněnou klávesu pět. Alfanumerické klávesy jsou i poměrně malé. Celkově lze ale klávesnici telefonu hodnotit kladně, patří k lepšímu průměru toho, co lze na našem trhu koupit.

Tvrdé klávesy mají poměrně malý zdvih.

Po vstupu do hlavního menu lze dále postupovat rychleji použitím číselných zkratek jednotlivých položek. Například pro otevření kalkulačky stačí stisknout Menu/7/3. K jednotlivým alfanumerickým klávesám (s výjimkou jedničky a nuly) lze přiřadit vlastní klávesovou zkratku pro vybranou funkci telefonu. Levé kontextové klávese lze při zobrazení hlavního displeje přiřadit položku dle vlastního výběru. Pohybovat se v menu a ovládat jednotlivé funkce lze i pomocí hlasových povelů, které jsou příkladně detailní ve výběru jednotlivých položek. Hlasové povely se zapínají stisknutím čtyřsměrné kurzorové klávesy nahoru.

Siemens M55 v balení s přídavným fotoaparátem.

Telefonování – propracovaný seznam a polyfonní melodie

Telefonní seznam M55 je vícepoložkový a do telefonu se vejde maximálně 500 kontaktů a závisí i na volné paměti (celková velikost paměti Siemensu M55 je 1,87 MB). K jednotlivému kontaktu je možné připojit tři telefonní čísla, dvě čísla faxu, dvě e-mailové adresy a internetovou adresu. Dále lze uložit ke kontaktu do adresáře název firmy, adresu skládající se z názvu ulice, PSČ, města a země. Nastavit je možné i datum narozenin a jejich připomenutí. Ke kontaktům jde také přiřadit libovolný obrázek z paměti, tedy i fotografie pořízené přídavným fotoaparátem. Jednotlivé kontakty lze snadno odeslat pomocí textové zprávy přímo z adresáře, a to i jako vizitku. Kontakty můžete třídit do osmi skupin. Skupiny volajících je možné libovolně přejmenovat a vybrat si z velkého množství grafických symbolů znázorňujících jednotlivé skupiny.

Ani ktyt reproduktoru se nevzdal stylizovaného písmene X.

Reproduktor telefonu je kvalitní a lze zapnout i hlasitý odposlech. Jeho hlasitost se nám ovšem zdála slabší.

Na příchozí hovor, zprávu, zapnutí a vypnutí telefonu, či buzení budíku a upozornění alarmu, se lze nechat upozornit jednou z předinstalovaných šestnáctihlasých polyfonních melodií ve formátech Midi nebo Wav. Další je možné do telefonu nahrát, ať již pomocí kabelu, WAPu, textové zprávy, multimediální zprávy, nebo e-mailu. Překvapila nás poměrně nízká hlasitost, i na maximum nastaveného vyzvánění.

Světelné diody, výrobcem nazvané Dynamic Light, svítí v různých rytmech jasně červenou barvou.

Stejně lze upravit i tzv. Dynamic Light, tedy postranní červeně blikající diody. Pro upozornění na různé příchozí zprávy nebo hovory, stejně tak pro budík, lze nastavit jeden z typů blikání nebo jej vypnout. Stejně lze přiřazovat různá blikání i skupinám v telefonním seznamu.

M55 se vzdal oblin typických pro telefony Siemens.

Zprávy - SMS, EMS, nebo MMS

V Siemensu M55 najdete všechny druhy zpráv, chybí pouze SMS chat. Zpráva může mít až 760 znaků a rozdělí se tedy do pěti zpráv. Nechybí možnost vložení obrázku a zvuků (EMS), stejně jako formátování zprávy. Při psaní textové zprávy se na displej vejdou čtyři řádky při použití střední velikosti písma. Při použití malého fontu se na displej vejde pět řádků a při velkém fontu pouze tři. Nechybí samozřejmě česká T9, text je bez diakritiky. Do slovníku můžete přidávat nová slova. Pokud necháte telefon při psaní zprávy delší dobu v nečinnosti, přepne se do pohotovostního stavu. Při návratu ke zprávě se vás telefon zeptá, zda chcete pokračovat v rozepsané zprávě. Dále je možné vkládat text z položky textové moduly, jedná se tedy o jakési přednastavené zprávy. A nechybí ani doručenky - nastavují se v položce Zprávy/Zprávy-nastavení.

Součástí balení je i poutko.

Do MMS je možné přidat až šest obrázků nebo fotografií i se zvukovým doprovodem. Více se nám jich vložit nepodařilo, jelikož telefon hlásil překročení velikosti MMS zprávy, záleží tedy na velikosti jednotlivých obrázků. Do multimediálních zpráv je možné vložit melodii, i tu složenou v editoru Cubasis, hlasovou poznámku však nikoliv.

Paměť na textové zprávy je sdílená s ostatními položkami. Proto počet zpráv, které lze uložit, závisí na volném místě. Maximální počet SMS uložených v telefonu je 100.

Porovnání M55 se Siemensem SL55.

Data, WAP a připojení k počítači

Siemens M55 nabízí WAPový prohlížeč pod matoucím názvem internet, v telefonu ale prohlížeč formátu XHTML chybí. Co nechybí, je e-mailový klient, s jehož pomocí lze snadno odeslat jakoukoliv položku z Card-Exploreru, včetně javových aplikací, zvuků ve všech podporovaných formátech, tedy včetně hlasových poznámek nebo libovolného obrázku z paměti telefonu. M55 je vybaven datovým přenosem GPRS třídy 8 (4+1 timeslot).

Jedinou možností připojení telefonu k počítači je kabel (výrobce prodává i tzv. docking station). Nepřítomnost infraportu je v této třídě mobilních telefonů trochu zarážející. Naopak Bluetooth je vyhrazen luxusnějším přístrojům, sourozenec - model S55 - jím disponuje.

Klávesnice je vedle absence infraportu největší slabinou Siemensu M55.

Další funkce

Další funkce jsou rozděleny do položek Organizér, Extra, Card-Explorer a Surf./zábava.

V organizéru nechybí kalendář, seznam schůzek - narozenin, seznam úkolů a poznámky. Dále se zde nachází seznam zmeškaných upozornění a hlasový záznamník. Kalendář lze zobrazit v měsíčním, týdenním nebo denním náhledu, které jsou poměrně přehledné s ohledem na velikost displeje. Do kalendáře lze zadávat buď schůzky nebo úkoly.

Položka Extra nabízí SIM toolkit, budík, kalkulačku, konvertor měn, stopky, odpočítávání, aktivaci fotoaparátu (je-li připojený), nastavení povelů pro hlasové ovládání a tzv. vzdálenou synchronizaci. Budík je možné nastavit s opakováním a pro každý den zvlášť.

Položka Card-Explorer nabízí složky barevných schémat, přijatých datových položek, složku s javovými aplikacemi, obrázky všech typů a určení včetně pořízených fotografií, archív textových zpráv, zvukové soubory s melodiemi a hlasovými záznamy a složku textové moduly, která ale nabízí pouze přímé odeslání pomocí e-mailu. Není problém vytvořit si složku vlastní pro ukládání čehokoliv. Jednotlivé položky jdou třídit podle jména, typu nebo data.

Vestavěný skladatel melodií Cubasis Mobile je poměrně jednoduchý. Logická hra Wappo je oproti tomu poměrně náročná.

Extreme Games - netradiční triatlon zahrnující jízdu na kole BMX, skoky do vody a jízdu na skateboardu.

Položka Surf./zábava obsahuje WAPový prohlížeč a javové aplikace.

V telefonu jsou vestavěné čtyři Java aplikace:

Cubasis Mobile - jedná se o editor vyzváněcích melodií. Kdo by ovšem očekával příliš od produktu známé značky Steinberg, podobný syntezátoru, jaký je ve výbavě Sharpu GX-13, bude pravděpodobně zklamán. Editor je jednoduchý (podobnéhý nabízí například Motorola pod názvem MotoMixer). Samotný editor se skládá ze čtyř stop, které mohou obsahovat až čtyři nástroje: bicí, basa, klávesy a melodie, ty lze upravit ve třech stupních. Další zvukové soubory pro mixování nabízí Siemens na svých stránkách, ovšem za poplatek a mimo naši republiku - to se ostatně týká i dalších aplikací. Celá skladba se skládá ze čtyř částí. Dále je na výběr možnost nastavení tempa celé skladby v rozmezí od 10 bpm do 200 bpm. Složené nebo rozpracované skladby lze buď uložit v rámci editoru, nebo rovnou uložit mezi vyzváněcí melodie. Skladbu si je možné opakovaně poslechnout v tzv. Jukeboxu. Skladbu lze také přímo z editoru odeslat pomocí SMS. Skladby také teoreticky můžete dokončit po odeslání na osobním počítači.

eXtreme games - netradiční triatlon v disciplínách: jízda na kole BMX, na skateboardu a skoky do vody. Na výběr je možnost zdolání všech disciplín, jednotlivé disciplíny a trénink. Trénink je v této hře důležitý, protože vedle zvládnutí základních prvků ovládání naučí i základy některých triků či salt a přemetů, ostatní si musí vyzkoušet sám hráč. V případě jízdy na prkně a na kole je cílem hry předvést v časovém limitu jedné minuty co nejvíce nejnáročnějších triků s hladkým přistáním. V případě skoků je nutné načasovat skloubení salt a vrutů s dopadem na hladinu. Grafické zpracování je slušné, limitujícím faktorem je použitý displej. Na jednom telefonu mohou soutěžit až čtyři hráči. Nechybí osobní rekordy jednotlivých disciplín, celkové skóre a možnost přehrání nejlepších jízd či skoků, které jdou odeslat pomocí SMS . Dosažené nejlepší výsledky je možné odesílat ve formě SMS , buď na zvolené číslo nebo do celosvětových tabulek.

my-siemens pictures - vyfotografované obrázky je možné odeslat do vlastního fotoalba uloženého na serveru my-siemens.com. Stejně lze fotky z fotoalba na serveru stáhnout do telefonu a následně je odeslat pomocí MMS nebo e-mailu. Program by měl pracovat také jako prohlížeč náhledů jednotlivých fotografií.

wappo - cílem této hry je dovést hlavního hrdinu Wappa ke schodišti a přitom ho ochránit před zlým YumChackem. Jedná se o logickou hru.

V položce nastavení lze aktivovat i automatické vypínání telefonu s možností nastavení časové prodlevy. Z vestavěné výbavy Java aplikací jasně vyplývá zaměření na mladší uživatele.

S připojeným fotoaparátem velikost vzroste na 167 milimetrů. Přídavný fotoaparát lze připevnit i k telefonu s gumovým návlekem.

Zhodnocení - zejména pro mladé

Siemens M55 je povedený telefon s výrazným designem a vcelku bohatou výbavou. Výtku zaslouží displej, který za konkurencí zaostává, a určité výhrady máme i k alfanumerické klávesnici, kde dostal přednost design před ergonomií. Vzhled telefonu se cílové skupině - mladým lidem - jistě bude líbit, je nápaditý a neotřelý. Výbava je nadstandardní, chybí snad jen infraport, kterým disponují i levnější telefony.

Kdo nepotřebuje maximální výčet funkcí modelu S55 a nepotřebuje se parádit s vysouvacím modelem SL55, má v M55 svého favorita. Tento model je z celé řady nejlevnější, cena telefonu se pohybuje okolo 7 000 Kč včetně daně a za tuto sumu jej najdete například v předplacené sadě Twist. Pokud budete chtít ještě přídavný fotoaparát, budete si muset připlatit.

Konkurence nového Siemensu je velmi široká. Zahrnuje dnes již velmi početnou skupinu telefonů s barevným displejem, které z části umějí a z části neumějí přijímat a odesílat MMS. Siemens M55 má z této početné skupiny asi nejlepší výbavu, oproti některým soupeřům ale ztrácí v kvalitě barevného displeje.

Fotogalerii displejů Siemense M55 naleznete zde.