Siemens M55 - eXtravagantní fešák pro mladé (první dojmy)

Siemens M55 představil výrobce na jaře tohoto roku u příležitosti veletrhu CeBIT. Telefon je blízkým příbuzným modelu S55, primárně je ale určen jiným zákazníkům. Siemens S55 je špičkově vybavený mobil s decentním designem pro náročné, M55 má výbavu o něco chudší a jeho vzhled je určen mládeži. Především tento segment zákazníků jistě ocení dostatečně módní design a potěší jej jeho příznivá cena.

Na první pohled by se mohlo zdát, že nový Siemens je následníkem modelu ME45 (analogie s dvojící modelů předchozí generace S545/ME45), že je tedy odolný proti prachu, kapalinám a nešetrnému zacházení vůbec. Kdo se těšil, toho musíme zklamat, není tomu tak, novinka je úplně stejně odolná jako model S55, tedy nijak opancéřovaná či upravená není.

Střední třída

Nový Siemens M55 můžeme v současné nabídce Siemensu zařadit mezi modely C55 a S55, bližší mu je ale ten druhý. Jeho zařazení do nabídky výrobce by měla odpovídat i jeho cena, náš odhad míří do rozmezí 8 až 9 000 Kč za nedotovaný telefon. To by odpovídalo i ceně v sousedním Německu, kde se telefon již prodává. Tuzemští zájemci si budou muset ještě počkat, Siemens M55 by se u nás měl začít prodávat zhruba na přelomu června a července tohoto roku.

Vzhled

Siemens M55 je asi nejnápaditějším a také nejnápadnějším modelem výrobce. Všimnete si jej na první pohled a buď se vám bude líbit, nebo ne. Tvar telefonu nijak nevybočuje ze zažitých konvencí. Je velmi podobný modelu S55, s kterým má i téměř shodné rozměry a hmotnost (M55: 101 x 46 x 21 mm / 83 gramů; S55 101 x 42 x 18 mm / 85 gramů). Novinka má ale na rozdíl od modelu S55 velmi netradičně tvarovanou klávesnici a je také vyvedena v daleko výraznějších barevných kombinacích.

Vzácné kovy

Námi testovaný telefon měl tělo ze stříbrného a šedivého plastu, obě barvy v metalickém odstínu. Boky a okolí displeje jsou tmavé, zbývající plochy ze světlejšího materiálu. Na zadní části telefonu tato dvoubarevná kombinace vytváří stylizované písmeno X, které na přední části přístroje pomáhá dotvářet netradičně tvarovaná klávesnice. Ta byla v případě našeho vzorku oranžová a opět v metalickém odstínu. Telefon se bude dodávat ještě v minimálně dvou dalších barevných variantách, které výrobce označuje podle názvu vzácných kovů jako Iridium, nebo Paladium. Jak se ale přesně jmenuje oranžová varianta, nevíme.

Zpracování na jedničku

Siemens M55 nemá výměnné kryty. Možná i díky tomu je konstrukce telefonu velmi robustní včetně pevně dosedajícího krytu baterie. Všechny ovládací prvky - klávesy - jsou jen na předním panelu, ve spodní části přístroje je systémový konektor a na zadní straně je konektor externí antény. Klávesnice je opravdu netradiční, alfanumerické klávesy tvoří tři svislé řady, ovládací kříž a kontextová tlačítka jsou umístěna do bloku a samostatné jsou jen dvě klávesy pro příjem a ukončení hovoru. Jednotlivé klávesy jsou poměrně malé, mají ale ergonomický tvar a dobré mechanické vlastnosti (zdvih, odpor), a tak můžeme klávesnici hodnotit pozitivně. Subjektivně se nám zdá být lepší než u Siemensu S55.

Bliká jako o závod

S tvarem a barevným provedením telefonu ladí dvě blikající šipky na obou bocích telefonu. Siemens vypálil rybník všem asijským dodavatelům blikajících nálepek a přívěšků a integroval stále více populární světélka přímo do telefonu. Telefon tyto blikátka využívá místo klasické systémové diody. Blikat mohou jen jednou barvou - sytě červenou, stejnou, jakou je podsvícena klávesnice. Blikajících režimů je několik, nastavit si můžete různou frekvenci a styl blikání pro příchozí hovory, nebo pro informaci o došlé SMS. Komu se barevná světélka na mobilu líbí, bude nadšen. V tomto případě ale máme k M55 jednu výtku. Telefon nemá očko na poutko, takže zavěšení telefonu na krk bude možné jen pomocí speciálního úchytu. Je to škoda, blikátka nabízejí množství efektů, které by se majiteli na diskotéce jistě hodily.

Displej má více barev…

…ale na první a asi ani na druhý pohled to nepoznáte. Siemens M55 má barevný displej se schopností zobrazit 4 096 barev (rozlišení 101 x 80 obrazových bodů), vyšší, ale starší model S55 umí zobrazit jen 256 barev. Rozdíl nelze při běžném prohlížení menu telefonu postřehnout. Zde musíme výrobce pokárat, displej již neodpovídá současným standardům a za konkurencí zaostává. Lepší displej nemají jen asijští konkurenti, ale i většina evropských soupeřů (Alcatel, Philips, Sagem). Uvidíme, co chystá Siemens pro dvě novinky s barevným displejem (C60 a MC60), snad budou mít displej lepší než M55. Jeho displej má poměrně hrubý rastr a barvy jsou poněkud mdlé a nevýrazné. Vyniknou u obrázků a animací, v menu jsou skoro zbytečné. Nutno však podotknout, že jsme měli k dispozici předprodejní verzi telefonu, takže u finálních produktů může být displej lepší.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde najdete 40 fotografií Displeje Siemensu M55. Také budete moci tento telefon porovnat s konkurenty na našem trhu.

Multimédia do světa

Siemens M55 podporuje multimediální zprávy (MMS). Pokud je ale nechcete jen přijímat, nebo využívat obrázků z WAPu a počítače, asi si k telefonu pořídíte přídavný fotoaparát. Na výběr jsou hned dva: QuickPic IQP500 a IQP530. Oba mají integrovaný blesk a maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů. Samotný telefon se může pochlubit sdílenou pamětí s kapacitou necelé 2 MB, takže by neměl být s uchováváním pořízených fotografií problém.

Připojení k počítači je u Siemensu M55 možné jen pomocí datového kabelu, infraport či Bluetooth tento model nenabízí. Kabel existuje jak v sériovém, tak USB provedení a v prvním případě výrobce jako příslušenství nabízí i synchronizační stojánek. Telefon lze připojit do světa buď pomocí GPRS, nebo klasického vytáčeného spojení (CSD). Oboje lze použít jak pro Wap, tak pro klasické datové přenosy. GPRS je třídy 8 v konfiguraci 4+1 timeslot.

Kdo si hraje, nezlobí

Zaměření telefonu na mladé zákazníky odpovídá nabídka některých funkcí. Mezi ty tvořivé patří hudební „nástroj“ Cubasis od společnosti Steinberg, která je v oboru dostatečně renomovaná. Jedná se o mixážní pult, v kterém lze vcelku libovolně upravovat vyzváněcí melodie. Něco podobného nabízí i Motorola a jistě se přidají i další výrobci. Zpátky k Siemensu M55. Vyzváněcí melodie jsou polyfonní - šestnáctihlasé, poměrně kvalitní, a pokud by se vám standardní nabídka nelíbila, můžete si do telefonu další nahrát a třeba si je ještě upravit. To samé platí i obrázcích, které následně můžete použít jako tapety, nebo spořiče displeje. Všechny soubory Siemens již tradičně ukládá do specializované složky Card Explorer, takže je máte hezky pohromadě. Třídit je můžete dle libosti a můžete si vytvářet i vlastní složky (Card Explorer lze zformátovat a i defragmentovat).

Pokud si nechcete hrát s hudbou a obrázky, asi rádi přijmete fakt, že Siemens M55 podporuje Javu, takže si do něj můžete nahrát libovolnou hru, nebo i jiné aplikace. Počet her je omezen kapacitou sdílené paměti a díky tomu, že některé funkce (e-mailový klient) telefon přímo nabízí, zbude vám na hry jistě dostatek místa.

Pracovní nasazení

Nejen hrami je člověk živ, takže Siemens M55 nabízí i množství praktických funkcí pro každodenní práci. Telefonní seznam je vícepoložkový (široká možnost záznamů od telefonních čísel přes e-mailové adresy až po poštovní adresu, fotografii a další poznámky) a pojme 500 položek. Kontakty lze třídit do osmi skupin volajících a pro vybrané záznamy lze aktivovat i volbu hlasem. Hlasem lze ovládat i vybrané funkce přístroje a telefon má i hlasový zápisník. Jeho kapacita opět závisí na zaplnění paměti. Maximálně se do něj vejde přes 17 minut záznamu.

Jak již bylo uvedeno, telefon má vestavěný e-mailový klient s podporou všech běžných protokolů (POP3, IMAP4, SMTP) a podporuje i přílohy zpráv. Běžnou textovou komunikaci zajišťují SMS a EMS. V případě esemesek je k dispozici český slovník T9 a zpráva může být dlouhá až 760 znaků. Velmi kvalitní je i kalendář, který má měsíční, týdenní a denní náhled. Práce s ním nijak nevybočuje ze standardu výrobce, takže majitelé některého z předešlých modelů Siemensu budou jako doma.

Z dalších funkcí můžeme zmínit budík, u kterého lze nastavit buzení pro každý den v týdnu, kalkulačku s poměrně širokou nabídkou funkcí, stopky a také odpočítávání. Pro mnoho zákazníků jistě bude praktickou funkcí hlasitý odposlech, který funguje bez výhrad.

Těšíte se?

Siemens M55 je atraktivní telefon s výrazným designem, který by měl svoji cílovou skupinu zákazníků oslovit. Telefon umí téměř vše, co lze od přístroje střední cenové kategorie očekávat, pokud ale chcete využívat multimédia, asi se nevyhnete další investici v podobě přídavného fotoaparátu. Lze však předpokládat, že na trhu bude výrobce (nebo některý z operátorů) nabízet i balíček telefonu s fotoaparátem. V sousedním Německu tomu tak je a v přepočtu stojí telefon s fotoaparátem ve volném prodeji necelých 10 000 Kč.

Porovnat Siemens M55 s jinými telefony s barevným displejem na našem trhu můžete v druhé části článku. Stačí kliknout na obrázek.

Naše výtka směřuje k barevnému displeji, který za konkurencí zaostává. Podsvícený je ale dobře čitelný, jen barev si příliš neužijete. Výbava telefonu je velmi bohatá, chybí snad jen infraport. Přímými konkurenty M55 budou například Sony Ericsson T310, jistě některá z Nokií, které jsou ale dražší, a mezi soupeře můžeme počítat i poměrně levný Philips Fisio 825. Mezi konkurenty Siemensu ale patří i stájový kolega S55, který dnes stojí nedotovaný jen těsně nad 10 000 Kč. Výbavu má v určitém směr bohatší, je ale primárně určen jiné kategorii zákazníků.