Siemens M50 boří zažité tradice (recenze)

Zatímco až dosud byly lowendy německého výrobce považovány spíše za onu pověstnou šedou myšku, která pod nenápadným zevnějškem skrývala vysokou užitnou hodnotu, s nástupem M50 se zdá, že toto mnohaleté dogma padlo. Na trh totiž přichází nejen s maximální výbavou, ale i nekonvenčním vzhledem, opouštějícím nudnou denní šeď. O porušení zažitých tradic navíc vypovídá již samotný název. Písmeno M bylo u Siemensu vyhrazeno odolným přístrojům, kulatá cifra zase jeho produktům dominovala před pěti lety, nepočítáme-li model S40, což byl přejmenovaný Bosch 1886. Ani k jednomu z nich se přitom M50 neřadí.

První dojmy



Křiklavě oranžové okolí displeje i celkově světlé provedení šasi má přilákat především mladé uživatele, kteří stále tvoří významnou skupinu zákazníků telefonů segmentu lowend. Tomu napovídá i možnost relativně snadné výměny celého krytu. Tato operace není sice tak jednoduchá jako u konkurenční Nokie, nemůžete ani změnit klávesnici (jedině hrubým nasilím), ale každopádně jde v případě Siemensu o velký pokrok. Během pěti vteřin budete mít zcela nový mobil.

Na druhou stranu snaha vytvořit alespoň trochu nový design při zachování typických znaků výrobce vedla ke snížení komfortu klávesnice. Ovládací kolébka zůstává vyhrazena dražším modelům, a tak typická, v řadě umístěná čtveřice tlačítek musela významně zmenšit své rozměry, což komfortu ovládání zrovna nepřispělo. Ale po kratším používání si na tuto koncepci bez větších problémů zvyknete. Ovšem kritiku si zaslouží zdvih jednotlivých tlačítek. Jejich někdejší „gumový“ povrch sice nahradil příjemnější plast, při psaní však stále trochu vadí nutnost většího promáčknutí jednotlivých kláves.

Ovládání



Základním prvkem celého ovládání není ani tak menu jako multifunkční tlačítko, umístěné pod displejem, klávesa přístupu do telefonního seznamu a klávesnice vůbec. Díky nim totiž získáte poměrně rychlý přístup k často používaným funkcím. Pod každé z čísel 2-9 si totiž můžete, jako tomu je u Siemensu zvykem, uložit nejen rychlou volbu telefonního čísla, ale také jednu z vybraných funkcí, mezi nimiž najdete například psaní textovek, WAP či budík. Hvězdička pak tradičně slouží k vybírání profilů, nula je vyhrazena pro přepínání mezi dvěma telefonními čísly (nutná podpora ALS mobilním operátorem) a křížek slouží k zamykání klávesnice.

Vraťme se však k menu, jehož provedení odráží spokojenost uživatelů s celým telefonem. V případě M50 nejde o žádné velké inovace, základní struktura zcela vychází z koncepce řady 35. Toto řešení však není vzhledem k množství vestavěných funkcí zcela ideální. Chybí přehlednost a především transparentnost logiky ovládání. Zatímco kupříkladu vyzvánění máte zdvojeno ve dvou položkách (Profily a Vyzvánění/Tóny), budík máte ukrytý pod „Kontakty“. Jde však o otázku zvyku a optimálního využití tlačítek rychlé volby. Jisté usnadnění přístupu k často používaným položkám pak ještě představuje personalizovaná část menu, v němž si můžete předvolit deset funkcí, které chcete mít pohromadě.

Základní funkce



Máte-li známé po celém světě či ve svém adresáři nosíte například telefonní čísla všech osob opačného pohlaví ve městě, pak vám bezpochyby nebude stačit vestavěný telefonní seznam. Standardně totiž disponuje kapacitou pro padesát údajů stejného formátu, jako má SIM karta, tedy k jednomu jménu dokážete přiřadit jen jeden telefon. Pokud si však s tímto relativně skromným seznamem vystačíte, odmění se vám spoustou praktických drobností. Padesáti lidem, nezávisle na místě uložení, můžete přiřadit vhodný obrázek, který se bude společně se jménem zobrazovat při příchozím volání. Současně jednotlivé kontakty lze roztřídit až do čtyř skupin, každé opatřené vhodným symbolem. Narozdíl od naprosté většiny konkurenčních výrobců však toto rozčlenění má hlubší smysl. Nejenže každé z nich můžete přiřadit odlišný vyzváněcí tón, ale rovněž lze hromadně všem členům dané skupiny odeslat textovou zprávu či zavolat. Rozhodnete-li se tedy obvolat všechny příbuzné, stačí zvolit příslušnou položku menu a telefon vám bude postupně nabízet volání na jednotlivá telefonní čísla. Jakmile dohovoříte, automaticky vyvolá další kontakt, s nímž po vašem potvrzení začne navazovat spojení.

Naprostou samozřejmostí jsou uživatelské profily, jejich funkce ještě zpříjemňuje rychlé vypnutí všech zvuků, vyvolané delším podržením hvězdičky. Standardně máte k dispozici pět variant, jejichž celkový počet ještě rozšiřují dva režimy hands-free (autosada, bondovka) a trochu nepochopitelný mód letadlo. U námi testovaného telefonu se totiž mobil zcela nečekaně vypnul. Slepě jsme totiž předpokládali, že dojde jen k vypnutí telefonní části a budete moci například psát textovky „do foroty“, hrát hry či třídit data v organizéru. Namísto toho ale dojde jen ke speciálnímu vypnutí mobilu, v němž se deaktivují veškeré signalizace budíku a organizéru. Tento profil navíc nemůžete nijak upravovat.

Poměrně praktickou věcí jsou filtry volajících. Jsou součástí každého profilu, přičemž si je můžete snadno dodefinovat přímo v menu. Máte na výběr, zda budou indikovány příchozí hovory pouze účastníků, které máte uloženy v telefonním seznamu, či přiřazené do určité skupiny volajících. Bohužel nemůžete současně vybrat několik možností. Například tedy nedokážete nastavit filtr pro rodinu a zároveň pro přátele.

Náruživí psavci textových zpráv uvítají nejen přítomnost české T9, ale především možnost psaní vzkazů dlouhých až 760 znaků. Samozřejmě nejde o žádnou speciální komprimaci, jen o rozdělení textu až do pěti zpráv. Pokud vám samotný vzkaz připadá strohý, můžete ho obohatit o vhodný obrázek či zvuk. Takovouto textovku ale můžete odeslat na telefon, který - obdobně jako M50 - podporuje EMS. Mnozí uživatelé M50 jistě ocení také vestavěnou paměť pro 25 textových zpráv. Pokud vám to připadá málo, můžete využít celkovou paměť mobilu (228 kB) a zprávy ukládat do archivu. Ovšem tím zase snižujete operační prostor dalším vestavěným funkcím.

Praktické funkce



Budeme-li M50ku posuzovat z ryze funkční stránky, pak se konkurence může jejího uvedení na trh opravdu obávat. Standardně je totiž vybavena GPRS 4+1, což u lowendů stále není obvyklé, k tomu ještě přidává podporu J2ME (Java Micro Edition). Tato kombinace dává uživatelům velmi silný nástroj, který jim umožňuje mobil přizpůsobovat momentálním potřebám a využívat služeb, s nimiž mohou významně ušetřit. Namátkou jmenujme například mobilní ICQ, s nímž dokážete snížit svůj esemeskový účet.

Celkově máte k dispozici 228 kB paměti, o kterou se však dělíte nejen s hrami, které jsou celé naprogramované v J2ME, ale také s vlastními zvuky, spořiči displeje či obrázky. Musíte tedy počítat s tím, že prostoru pro vlastní aplikace vám tam bez zásadního promazání standardně nainstalovaných souborů nezbude. Na druhou stranu má tato koncepce výhodu v tom, že pokud budete chtít pouze například e-mailového klienta, pro něhož dokážete obětovat například hry, není nic jednoduššího než mu vyhradit celou paměť.

Pozornost si zaslouží provedení organizéru. Jak už je tomu u Siemensu zvykem, umožní vám udržovat přehled o jednotlivých výročích (narozeninách apod.), připomínat setkání či nutnost někomu zavolat. Každému záznamu můžete nastavit nejen datum uskutečnění, ale i termíny opakování (denně, týdně, měsíčně, ročně). Nesmíte se však příliš rozepsat, neboť telefon si dokáže zapamatovat jen 50 záznamů.

Pokud si s oblibou zapisujete poznámky o svých momentálních dojmech či si jen potřebujete napsat seznam nákupu, máte k dispozici ještě malý blok. Ve své podstatě jde o paměť pro deset záznamů, každý s maximální délkou 50 znaků. Naopak trochu nečekaná je absence kalkulačky. Pokud mobil využíváte i pro jednoduché počítání, nezbude vám než si stáhnout vhodnou Javovou aplikaci.

Postřehy



Každý mobil má své nedostatky a není přístroje, na kterém byste nějaký ten neduh nenašli. Tento problém se nevyhnul ani M50. Výrobce si nedal příliš práce s umístěním vibračního motorku, a tak například při zvonění telefon neprakticky jezdí po stole, místo aby se například jen otáčel. Navíc pokud ho postavíte na spodní část (konektor), při prvním zavibrování spadne. Ovšem to je spíše jen detail, obdobně jako ubírání hlasitosti stiskem šipky doprava. Kritiku si však zaslouží zapomínání data a času při vyndání baterky na déle než přibližně patnáct sekund.

Detailisté by ještě mohli upozorňovat na nepříliš povedenou otáčející se Zemi v animované části menu, některé kontinenty si totiž vůbec nejsou podobné, a fakt, že při napsání 760 znaků se vzkaz rozdělí do šesti zpráv, zatímco ještě u 759 jich máte pět. Přinejmenším zajímavě pak také působí návod na odkrytování telefonu, který je v prolisu na vnitřní části šasi. Uvidíte ho tedy až ve chvíli, kdy kryt sundáte.

Hry



Chvíle volna vám spolehlivě zaplní trojice standardně dodávaných javových her, vybíraných zvlášť pečlivě. Seřadíme-li je vzestupně podle úrovně zpracování, pak na prvním místě bude stát bojová BattleMail. Tam si nejprve vyberete hráče, určíte jakým způsobem bude útočit a bránit se. Pak jen bezmocně sledujete, jak zápasí s jiným protivníkem. Mnohem zábavnější je oblíbená počítačová „střílečka“ Moorhuhn, kde likvidujete létající slepice. Vyhledáváte-li spíše simulátory, máte k dispozici ještě poměrně dobře provedeného snowboardistu. Úkolem hry je v tomto případě za omezený čas předvést co nejvíce “triků“, tedy nejrůznějších skoků a otoček.

Výkon v rozumném balení



Siemens M50 osloví především mladší uživatele kladoucí důraz na množství vestavěných funkcí. Podpora GPRS, J2ME i EMS ho sice posouvá na špici lowendů, ale na druhou stranu to kompenzuje cenou atakující sedmitisícovou hranici. Potěší centrální správou paměti (až 228 kB) a možností používání české T9 nejen v rámci textových zpráv, ale všude tam, kde cokoliv vypisujete (včetně tel.seznamu). Celkový dojem kazí jen méně kvalitní klávesnice.