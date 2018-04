Siemens M30 – vydrží víc než je běžné (recenze)

Přinášíme vám recenzi dalšího telefonu ze stáje Siemens. Pokud vás zarazí jeho netradiční vzhled, nedivte se. Tenhle model je totiž jedním z výsledků toho, že Siemens převzal divizi mobilních telefonů od společnosti Bosch. Telefony M30 a C30 se v České republice zatím neprodávají, přestože oba modely podporují český jazyk a existuje pro ně i lokalizovaný manuál v češtině. Podle zjištěných informací bude C30 dostupná na našem trhu v rámci speciální předplacené sady, kterou ovšem nebude nabízet ani jeden z operátorů, ale nezávislý distributor, pod jehož hlavičkou se budou prodávat. Předpokládaná cena by se měla vejít do 3000 Kč za celou sadu. Modely C30 a M30 se od sebe liší jen vzhledem, funkce a softwarové vybavení mají identické. Oba modely vyrábí pobočka Flextronicu v Dánsku, tedy v zemi, kde původně působila společnost Dancall, pohlcený Boschem, který nakonec spolkl Siemens.

Vzhled

M30 je rozhodně netradiční telefon. Přístroji dominuje oválný displej decentně orámovaný kovovým okrajem. Výrazně zakulacena je i horní část telefonu, kde čistotu tvarů nenarušuje anténa, která je integrovaná. Zvolená barevná kombinace šedé s béžovou a stříbrnými doplňky je dalším příkladem neortodoxního přístupu designérů „em třicítky“. Avizovaná ochrana telefonu se omezuje jen na boční stranu přístroje, kde plast nahrazuje gumový povlak. Zadní část telefonu žádnou ochranou proti poškození nedisponuje a například ani kryt baterie nemá žádný zámek a zavírá se naprosto standardním zasunutím. Rozhodně se v případě M30 nedá mluvit o outdoorovém telefonu, jako v případě Siemense M35 nebo nabídky konkurenčních značek. V tomto případě jde především o vzhled a okrajově o ochranu přístroje proti nešetrnému zacházení, ale stále s ohledem na běžný telefon. Celkové zpracování je na vysoké úrovni, vše do sebe pasuje a užívání neruší žádné pazvuky.

Siemens M30 svými rozměry (124 x 44x 24 mm) a váhou (110 gramů) přesně zapadá do současné nabídky low-end telefonů. Dobře padne do ruky a ergonomie ovládacích prvků je na solidní úrovni. Zajímavým estetickým prvkem je drátěná mřížka kryjící reproduktor, dobře známá ze Siemense S40. Naprostou raritou je ovšem podsvícení celého telefonu, které je jasně červené. Design přístroje jasně napovídá, že nepochází přímo z dílny Siemensu, ale byl převzat z návrhu designerů společnosti Bosch. Koho by standardní barevná kombinace omrzela, může si pomocí systému „Easy Clik“ vyměnit přední i zadní kryt telefonu. Tato možnost je omezena právě jen na verzi M30, majitelé C30 si bohužel musí vystačit s dodávaným krytem přístroje, který je o poznání konzervativnější a méně nápaditý.

Baterie

Standardně se s telefonem dodává baterie Ni-Mh s kapacitou 600 mAh, která by měla zajistit podle údajů výrobce 100 až 270 hodin v pohotovostním režimu nebo dvě až necelých pět hodin hovoru. V praxi je ovšem nutné počítat s hodnotami v dolní polovině údajů výrobce. V našem krátkém testu vydržel Siemens M30 při třiceti minutách hovoru 95 hodin v pohotovostním režimu. Nabíjení zcela vyčerpaného telefonu do plného stavu baterie zabere přibližně dvě hodiny. Baterie je složena ze třech jednotlivých článků a není známo, zda je k dispozici v rámci originálního příslušenství baterie o jiné kapacitě či s jinou technologií výroby, například Li-Ion.

Displej

Displej je alfa a omega tohoto telefonu. Na jednu stranu šokuje svým oválným tvarem a nezvyklou barvou podsvícení, ale na druhou stranu není displej grafický a disponuje pouze dvěma řádky textu a jedním pro systémové údaje. Negrafický displej má v současnosti již jen velmi málo telefonů. Z těch, co se prodávají na našem trhu, jsou to jen Motorola T180 a Siemensy A35/36. Nepříjemným efektem negrafického displeje je nepřehlednost a malá obsažnost údajů, které musí rolovat i při naprosto základních režimech, jako je přehled záznamů v telefonním seznamu. Před pár lety se nad tím nikdo nepozastavoval, ale dnes se jedná o anachronismus, který alespoň podle toho, co nabízí v low-endech konkurence, již nemá na trhu místo. Možnosti displeje jsou velmi omezené, na animace a grafické ikony zapomeňte, základní údaje se z něj ovšem dočtete.

Dva hlavní řádky pojmou údaje o délce dvanácti znaků, spodní řádka popisuje aktuální možnosti obou kontextových kláves a směrového tlačítka. Na horním řádku se zobrazují informace o síle signálu, stavu nabití baterie a hovorové ikony. Oba krajní řádky jsou znatelně užší než ty prostřední, což je způsobeno oválným tvarem celého displeje. Ikona informující o stavu baterie má netradiční tvar a i díky své miniaturní velikosti je velmi obtížné zjistit, kolik energie ještě telefonu zbývá.

Ovládání

Ovládání Siemense M30 je relativně snadné. Všechna tlačítka se vešla na čelní panel a i jejich počet nesvádí k nepřehlednosti. Mimo tlačítek alfanumerické klávesnice jsou na telefonu již jen dvě klávesy pro příjem a ukončení hovoru, které mají i funkci kontextových kláves, a dvojsměrná kurzorová klávesa pro pohyb v menu přístroje. Klávesnice je gumová, přesto tlačítka z těla přístroje nevyčnívají a i jejich zdvih je přiměřený. Šampión v psaní SMS zpráv se z „em třicítky“ nestane, na druhou stranu jsou na trhu telefony s horší klávesnicí. Ovládání hlasitosti během hovoru je možné pouze směrovou klávesou, která je ale přesně uprostřed čelní strany telefonu, takže manipulace s ní je dost krkolomná.

V pohotovostním režimu směrová klávesa umožňuje směrem dolů vstup do telefonního seznamu a směrem nahoru do menu hovorů a SMS zpráv. Pravá kontextová klávesa nabízí vstup do menu nastavení přístroje. Levá nabízí jen vypnutí telefonu. Z přehledu vyplývá, že menu telefonu je rozdělené na dvě části. Položky důležité pro běžné používaní telefonu jsou pod horní směrovou klávesou, ostatní funkce a nastavení přístroje najdete pod pravou kontextovou klávesou. Klávesnice se zamyká kombinací stisku pravé kontextové klávesy a tlačítka s mřížkou.

Telefonování a práce s SMS

Co na low-endovém telefonu překvapí, je vysoká kvalita reprodukce. Zvuk z reproduktoru je dostatečně hlasitý a naprosto čistý. V této disciplíně má M30 oproti konkurenci navrch a mohly by jí závidět i mnohem dražší telefony. Telefonní seznam je k dispozici pouze na vaší SIM kartě, další paměť v telefonu se nekoná. Přístup do telefonního seznamu pro základní vyhledávání údajů je možný po zmáčknutí směrové klávesy směrem dolů, ovšem další funkce se seznamem spjaté, tedy editování, mazání či přidávání záznamů jsou aktivní jen v hovorovém menu. V tomto menu, do kterého se vstupuje směrovou klávesou směrem nahoru, je i seznam přijatých, zmeškaných a uskutečněných hovorů a menu zpráv. U přehledu hovorů chybí časové údaje (!), jinak je jejich kapacita standardní, po deseti záznamech u každé položky. Na příchozí hovor budete u Siemense M30 upozorněni pouze zvukovým signálem, vibrace přístroj nemá. Na výběr je pouze 10 vyzváněcích tónů a i regulace hlasitosti je velmi omezená. Buď neuslyšíte vůbec nic, nebo si budete moci vybrat ze tří úrovní. K dispozici je i rychlé vytáčení čísel na pozici 1 až 9 telefonního seznamu.

Práce s SMS zprávami je komplikovaná především s ohledem na displej telefonu. Čtení zpráv není nikterak pohodlnou záležitostí. O trochu lépe je na tom editace vlastní zprávy, kdy vcelku slušně provedená klávesnice umožňuje rychlé psaní bez nepatřičných překlepů. Kdo napíše jednu či dvě zprávy denně a zhruba stejný počet jich za den obdrží, si nemusí stěžovat. Ovšem mládež píšící desítky zpráv denně, pro kterou je telefon především určený, si jej v tomto směru asi neoblíbí.

Další funkce

Kdo očekává předlouhý výčet nadstandardních funkcí, bude zklamán. Siemens M30 neumí WAP a datové přenosy, což by nemuselo tolik vadit, ale absence informací o datu je dnes již zarážející. K dispozici jsou pouze hodiny, a to v dvanáctihodinovém nebo čtyřiadvacetihodinovém režimu. K časovým funkcím je ještě potřeba zmínit vestavěné stopky včetně mezičasu, které mohou běžet i na pozadí, třeba během hovoru. Překvapujícím zjištěním jsou tři hry, které tento Siemens umí i s negrafickým displejem. Hry s názvy Šerif McAllen, Echo Man a Black Jack mohou ukrátit nejednu dlouhou chvíli, ale s konkurencí se rozhodně měřit nemohou. Hry jsou velmi jednoduché, ale s ohledem na displej telefonu je jejich hraní nepřehledné. Šerif je klasická střílečka na vykukující osoby, když jen některá z nich je nebezpečný zločinec. Ve hře Echo Man opakujete po telefonu tóny nebo čísla na displeji a karetní hra Black Jack je asi všeobecně známá. Bohužel budíkem, kalendářem a dalšími dnes již naprosto samozřejmými funkcemi mobilních telefonů tento přístroj nedisponuje. Naštěstí Sim Toolkit, funkce sítě a počítadla hovorů v menu přístroje najdete.

Zhodnocení

Siemens M30 (C30) je velmi jednoduchý telefon, který za současnou konkurencí zaostává téměř ve všech vlastnostech. Výčet funkcí je velmi chudý a negrafický displej je vyložený anachronismus. Naopak vzhled přístroje je velmi zajímavý a může mnoho potenciálních zákazníků nalákat. Jaké pak ovšem bude jejich zklamání z vlastností telefonu, je otázkou pro věštkyni. Jasně rudé podsvícení může někoho zaujmout, na jiné ale může působit jako rudý hadr na býka. Reakce na námi testovaný telefon byly velmi rozporuplné. Někomu se Siemens M30 vyloženě líbil, jiní jej považovali za úlet designerů, kteří ztratili veškerou soudnost.

Podle všech dostupných informací se Siemens M30 v České republice prodávat nebude. Jeho bratříček model C30 by měl být zanedlouho dostupný v předplacené sadě jednoho nezávislého distributora mobilních telefonů. Předpokládaná cena okolo 3000 Kč by určité spektrum zákazníků mohla zaujmout. Konkurenci by telefonu měli dělat podobně vybavení konkurenti jako Motorola T180 nebo „stájoví“ bratříčci A35/36. Naneštěstí pro tyto telefony je na trhu několik dalších hráčů, kteří za podobné peníze nabídnou mnohem více. Příkladem budiž Motorola T2288R v ceně hluboko pod 3000 Kč, která nabízí daleko širší výběr funkcí a navíc ještě WAPový prohlížeč. Kdo by si chtěl Siemense M30/C30 přivézt ze zahraničí jako suvenýr, tak jej můžeme potěšit, že oba modely lze odblokovat, existuje pro ně česká jazyková verze a na internetu je k dispozici i originální český manuál.