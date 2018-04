Siemens lapil ptáčka: bude spolupracovat s Birdem!

Čína - země mobilům zaslíbená.Tato věta nyní asi zní v mnoha uších manažerů velkých evropských výrobců mobilních telefonů. U Alcatelu se již začali učit základy čínštiny, minulý týden je totiž "koupila" čínská společnost TCL. A hned o několik dní později tu máme další čínskou akvizici. Siemens oznámil, že podepsal Memorandum o porozumění s čínskou společností Ningbo Bird Co. Ltd., známou pod zkráceným názvem Bird. Memorandum zakládá dlouhodobý vzájemný vztah strategického partnerství.

Spojení Alcatelu s TCL se předpokládalo, Alcatel hledal partnera delší dobu, tedy žádné překvapení. Ovšem spolupráce Birdu s Siemensem překvapením je. A to především s ohledem, že Bird již dlouhodobě spolupracuje s Sagemem. Odebírá od něj komponenty telefonů a na oplátku dodává pro Sagem celé telefony. Ve většině modelů Birdu tak najdeme menu dobře známé z telefonů Sagem a naopak pod značkou Sagem lze i u nás koupit telefon vyrobený Birdem. Jedná se například o model C-2 a další by měly následovat (C3b, C3s).

Siemens se s Birdem, spojovat nebude, jak tomu je v případě Alcatelu a TCL. Na to je Siemens příliš velký a úspěšný, narozdíl od dlouhodobě tápajícího Alcatelu. Siemens potřebuje Bird pro svou expanzi na čínském trhu. Ne že by tam Siemens nepůsobil, ale jak sám přiznává, jen ve velkých městech. Naopak Bird má v Číně největší prodejní síť, má přes 30 000 prodejních míst. Neznáme aktuální podíly výrobců na čínském trhu, ale v těch posledních z loňského roku, byl Siemens třetí největší prodejce na čínském trhu z celosvětově působících firem. První byla Motorola, která se čínskému trhu věnuje dlouhodobě i na úkor trhů jiných. Druhá pak byla Nokia. V absolutním pořadí se ale do první pětky dostal právě i Bird a TCL.

Vedle dostupnosti prodejní sítě Birdu pro Siemens, by měl Siemens Birdu dodávat komponenty mobilních telefonů a na základě těchto součástí vyvíjet spolu s Siemenem nové modely. Ty by se měly prodávat pod značkou Bird, ale v dlouhodobém horizontu je pravděpodobné, že některý z plodů spolupráce se objeví i pod značkou Siemens. Siemens tedy dodá techniku, Bird design. A v neposlední řadě by měl Siemens pomoci Birdu při vstupu na mimočínské trhy. Možná se bude jednat o Evropu, možná o Ameriku. Kdo ví...

Spolupráce Siemensu s Birdem je logická. Siemens je světová čtyřka, zatím se slušným náskokem před pátým a šestým Sony Ericssonem a LG. Samsung na třetí pozici mu ale dlouhodobě utíká. Siemens si asi dobře spočítal, že na současných trzích moc nových zákazníků už pobrat nemůže a tak se vcelku logicky poohlédnul do Číny, kde je nyní přes 280 milionů lidí využívajících mobilní telefony a během čtyř let by se jejich počet měl téměř zdvojnásobit. S prodejní sítí Birdu by se mu to mohlo podařit a ještě by mohl získat náskok před konkurenty na čínském venkově, kde bude v následujících letech hlad po mobilech největší.

Bird může, vedle prodejní sítě, nabídnout Siemensu zkušenosti při výrobě véček, kterých zatím Siemens nabízí jen pár. Možná se s výtvory vycházejícími ze spolupráce Birdu s Siemensem objeví i na našem trhu. Pikantní však je, že jeden Bird přejmenovaný na Sagem se u nás již prodává a další na evropské trhy míří. Vyřešení této tajenky ještě bude velmi zajímavé.