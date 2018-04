Siemens kombinuje mobil s kapesním počítačem

Kapesní počítač s vestavěným mobilním telefonem – tzv. chytrý telefon (z anglického smartphone) – představil na CeBITu Siemens. Říká mu MultiMobile a zatím ještě netuší, kdy jej začne prodávat. Tento chytrý telefon je výsledkem spolupráce firem Siemens a Casio, která byla ohlášena na loňském CeBITu a kde byl koncept tohoto počítače poprvé představen.

Základem MultiMobile je kapesní počítač s operačním systémem Microsoft Pocket PC (dříve Windows CE). Obsahuje paměť RAM o kapacitě 32 MB a podporuje i paměťové karty Compact Flash a MultimeMediaCard (standard Siemensu).

Prostřednictvím slotů pro tyto karty je možné k MultiMobile připojovat i další zařízení, jako jsou např. modemy, síťové karty nebo digitální fotoaparáty. Displej je barevný, s rozlišením 240 x 160 bodů a schopností zobrazit až 65 tisíc barev. Displej je aktivní (TFT), díky tomu je čitelný a dobře podsvícený i za přímého slunečního světla (nevýhodou pasivních displejů je právě nečitelnost na slunečním světle).

MultiMobile se ovládá dotykovým displejem nebo hlasovými povely. Telefonní část je samozřejmě duální. V době uvedení na trh by měla být do MultiMobile implementována technologie datových přenosů GPRS. Zatím se však ještě neví, v jaké konfiguraci – tedy jak rychle půjdou data přes GPRS přenášet. Z vestavěného wapového i internetového prohlížeče se dá přistupovat k internetu přes klasické datové přenosy nebo přes GPRS. E-mailový klient dokáže pracovat také s textovými zprávami.

V MultiMobile jsou vestavěny standardní aplikace dostupné pro počítače Pocket PC. Tedy adresář (z něj lze přímo vytáčet telefonní čísla), seznam úkolů, kalendář, textový editor, tabulkový kalkulátor a záznamník. Data z těchto aplikací je možné synchronizovat se stolním počítačem. Podporována je synchronizace dat s Microsoft Outlookem i Lotus Notesy.

Peter Zapf, prezident divize Mobile Phones společnosti Siemens, nám řekl: „Představení MultiMobile demonstrovalo schopnost Siemensu integrovat hlasová a datová zařízení. “ Zapf také naznačil, že MultiMobile by se mohl v prodeji objevit už v tomto roce.

Více nejasný je osud další žhavé novinky Siemensu předvedené na CeBITu. Mobil v hodinkách se dosud žádné firmě nepodařilo dotáhnout až do konce – tedy zahájit sériovou výrobu a prodej koncovým zákazníkům. Siemens zatím představil svůj koncept hodinek WristPhone. Zatím zveřejnil jen to, že vestavěný mobil by měl být triální, bude umět textovky a většinu standardních funkcí telefonů GSM. To, jestli se bude tento mobil-hodinky vyrábět a případně kdy, zatím není vůbec jasné. Nápad je to však pěkný a využití by rozhodně našel i u jiných zákazníků, než u fanoušků Jamese Bonda.