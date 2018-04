Siemens je v západní Evropě korunním princem mobilních telefonů

Co nedávná celosvětová čísla o prodeji mobilních telefonů naznačila, to statistiky ze západní Evropy ještě podtrhly. V podílu na trhu mobilů se německý Siemens dere vpřed. Podařilo se mu nejen předehnat do té doby unikající Motorolu i velkého evropského rivala, francouzský Alcatel, ale také se odpoutat od klesajícího Ericssonu. Jediným výrobcem, jehož pozice na špici zatím zůstává neotřesitelná, tak zůstává Nokia.

Čísla ukazující tržní podíl v západní Evropě uveřejnila společnost Gartner Dataquest, která se zabývá průzkumy trhu. Týkají se prodeje za třetí čtvrtletí roku 2000. Podobně jako v celosvětových číslech si nejvíce polepšily Siemens a Nokia, a to o celých 4,6 procenta na 16,7 respektive, 31,3 procenta. Akcie Siemensu po uveřejnění výsledků stouply o 0,57%. Od začátku roku tak šly akcie německého koncernu nahoru již o plných 13,5 procenta. Výsledky za poslední čtvrtletí růst Siemensu nejspíš potvrdí, neboť jen za listopad se mu podařilo prodat čtyři milióny mobilních telefonů.

Thomas Lange, analytik společnosti WestLB, odhaduje, že situace Siemensu bude i v následujících měsících dobrá. „Předpokládám, že si Siemens udrží svou pozici před Ericssonem a Motorolou, alespoň na evropském trhu jistě. Nokia je ovšem velmi silná po celém světě a na ní si Siemens těžko může brousit zuby,“ dodává Lange.

Nokia a Siemens posílily na úkor ostatních dvou velkých světových výrobců mobilních telefonů, Ericssonu a Motoroly. Ty v Evropě klesly dokonce až za francouzský Alcatel, přestože ten oproti druhému čtvrtletí také lehce ztratil. Největší propad podílu na trhu v Evropě utrpěla Motorola, která klesla z druhé pozice (s 13,2%) ve druhém čtvrtletí roku 2000 až na pátou pozici, když sestoupila až pod hranici deseti procent.

Společnost 2Q 2000 - Evropa 3Q 2000 - Evropa 2Q 2000 - Svět 3Q 2000 - Svět Nokia 26,7 31,3 27,5 30,6 Siemens 12,1 16,7 5,5 8,6 Alcatel 12,4 11,3 5,6 5,6 Ericsson 11,2 10,4 10,3 9,7 Motorola 13,2 9,9 15,6 13,3

Čísla o prodeji v západní Evropě tak jen potvrzují změny, které v boji mezi výrobci mobilních telefonů probíhají. Nakolik se situace změní v důsledku ozdravných kroků Ericssonu (Ericsson došel na konec cesty - výrobu mobilů předal Asijcům) a Motoroly (Motorola musí šetřit) lze těžko odhadnout, ovšem v nejbližší době se mnohem spíš projeví dobrý tah Siemensu a Nokie. Teprve za rok bude možné posoudit, zda se bývalí nedostižní giganti poučí ze svých chyb a jestli se jim podaří zachytit nástup ctižádostivých výrobců z Německa a Francie.