Siemens: internet mobilně, doma a snadno

Cebit již sice dávno skončil a mnozí z nás již zapomněli. Jen vzpomínky a prospekty zbyly. Někomu možná přišlo trochu divné, že o Siemensu bylo řečeno až tak málo. Zde platí - příjemná překvapení na konec. A Siemens svojí nabídkou a představenými exponáty překvapil opravdu velmi, ale velmi příjemně. Snad jen škoda, že velká část byly záležitosti, které na trh přijdou za delší dobu. Takže co Siemens představil kromě mobilních telefonů C25 a S25, s nimiž jsme se již seznámili?

Zdá se, že firma Siemens začíná více zabývat DECT systémy a integrací DECT modulů do užitečných zařízení, jako je například "bezdrátový sériový kabel" M101, který máme právě na testování. Po úspěšné řadě Gigaset nyní přichází celá řada doplňků vystavěných kolem DECTu.

První novinkou, o které již psal Patrick Zandl, je představení ověřovacího systému, pracujícího s otisky prstů. Firma představila prototyp mobilního telefonu, který místo hesla požaduje správný otisk prstu. Je použit stejný design jako u SL10. Nový křemíkový senzor s nízkou spotřebou energie lze použít nejen v mobilních telefonech, ale i kdekoliv jinde a bude používán například na ověřovacích platebních terminálech či u startéru u auta. Opět záleží na představivosti výrobců. Telefon měl pouze demonstrovat široké možnosti použití technologie.

Dalším produktem v oblasti komunikací je Siemens e-mail phone. Toto zařízení umožňuje posílat e-mail bez nutnosti používat počítač. Jednoduše napíšete mail na klávesnici a přístroj po připojení na internet okamžitě odešle. Pokud adresát nemá možnost přístupu k e-mailu nebo nemá schránku vůbec, odešle se e-mail na faxové zařízení. Kromě těchto nadstandardních funkcí má zařízení i klasické telefonní funkce, jako je například hlasitý odposlech, předávání hovorů, čekání hovorů, konference a jiné - celý přístroj vypadá jako klasický telefon z řady Siemens, takže i nový uživatel se nevyleká potenciálně složitých funkcí.

Modular Smartphone je název kapesní komunikační centrály. Jinak ani tento organizér snad nazvat. Na rozdíl od některých jiných kapesních počítačů má klávesnici namísto rozpoznávání písma. Tento přístroj slouží k posílání a přijímání dat a faxů přes mobilní telefon a pomocí docking station dokonce i přes analogovou linku. Je v něm vestavěn webový prohlížeč. Lze s ním odesílat e-mailové zprávy i SMS. K tomu se ovšem potřebuje přes infraport nebo kabel napojit na mobilní telefon. Zprávy jsou autorizovány elektronickým podpisem, takže se Smartphone můžete bez problémů i nakupovat přes internet.

Můžete jej rozšiřovat o Smart, Java a multimediální karty. Na těch se dodávají do organizéru například databáze s telefonními seznami, či jinými informacemi.

Podobným zařízením je i Personal Intelligent Communicator (PIC). PIC pracuje s Windows CE a integruje v sobě mobilní kancelář (Word, Excel, Powerpoint - vše Pocket verze), GSM telefon, e-mail, data a fax. Jako u většiny nových přístrojů i zde je možnost rychlé a snadné synchronizace dat s počítačem. S tímto drobkem nepotřebujete již dále nosit notebook, PC karty pro připojení na internet pomocí mobilu nebo analogové linky, mobilní telefon, či diář. Malá krabička obsahuje všechny tyto funkce a přidává příjemnou vlastnost, jíž je snadná dostupnost všeho potřebného. Chcete se podívat na internet? Potřebujete poslat e-mail, či fax? Potřebujete telefonovat, či rychle vytvořit prezentaci? Nyní vám stačí pouze Personal Intelligent Communicator. Neříkám, že můžete prodat svůj počítač doma, který má jistě pořád své kouzlo komfortu, ale na druhou stranu je tento kapesní počítač/telefon krokem k budoucím komunikačním přístrojům a operačním systémem WinCE je blíže reálnému použití, než Nokia 9110. Na druhou stranu rozměry PIC jsou podstatně větší, než u Nokia 9110...

ANICA je pěkné jméno, nemyslíte? Ještě lepší je ovšem skutečnost, že Anica je interaktivní internetová audio služba. Můžete jí používat jak z mobilního telefonu, tak z normálního telefonu. Slouží k audio předávání informací z internetu nebo i firemního intranetu. Hlasy předávající informace si můžete vybrat podle vašeho vkusu. Systém se ovládá hlasovým ovládáním.

MPC je zkratka pro Mobile Picture Communication. Toto téma se týká spíše oblasti vizuální a multimediální, ale provázanost s komunikačními technologiemi se projevuje všude. MPC nabízí způsob, jak odeslat fotografie nebo dokonce i zvuky přes internet bez použití počítače. Mobile Picture Communication poskytuje mnoho praktických výhod. Jednou z nich je například snadná přenositelnost dat přes internet bez závislosti na platformě.

Jedete na dovolenou a na letišti zjistíte, že jste zapomněli vypnut doma elektrický vařič, či jiný spotřebič? Řešení by mohlo přinést Siemens Residential Gateway společně s Home Telematics. Umožní vám využívat standardně vybavený telefon se specielním rozšířením pro dálkové řízení domácích spotřebičů. Nápad, o kterém nedávno psali spisovatele sci-fi se pomalu uskutečňuje. S pomocí nového systému můžete dávat příkazy pomocí klávesnice telefonu nebo použít předem naprogramovaných instrukcí, které se spouští jedním příkazem - rovněž prostřednictvím telefonu.

Siemens DECT Engine je dalším pomocníkem například v domácnosti - ideově navazuje na Siemens Residential Gateway. Zařízení ve vaší domácnosti se na tento systém jednoduše napojí a vy je budete schopni pomocí telefonu ovláda. Veškeré pokyny, které dostane Gateway přes telefon, jdou DECT sítí až do patřičného spotřebiče, kde se vykonají.

Ještě větší lahůdkou je ovšem DECT Engine dock pro Palm III, který se po zapojení rázem stává terminálem, s nímž lze dále komfortně ovládat domácí zařízení. Toto je prakticky komfortnější a lacinější (celý systém je totiž lokální) verze předchozího systému. (lacinější ve smyslu provozu - ne vybavení), ovšem je omezen pouze dosahem DECT základny. Díky speciální aplikaci v Pilotovi byste si mohli naprogramovat video, případně nechat uvařit kávu.

Vadí vám telefonní poplatky za připojení k internetu a za hovorné vůbec? Pravděpodobně to ještě nějaký ten rok vadit bude, ale je docela dobře možné že k nám tato technologie zavítá brzy alespoň ve zkušebním provozu. Již mnoho firem přišlo s rozvody internetu v elektrorozvodné síti, ale Siemens prezentuje svůj způsob komplexního využití rozvodné elektrické sítě pro přenos dat i hlasu. Mimochodem jistě má v pojetí komunikace pomocí elektrických zásuvek započítaný i prvek, že se k DECT Engine, Residential Gateway a Home Telematics přiřadí i Powerline Communication.

Z komunikačních novinek představila firma Siemens také novou technologii HQI, která má být řešením pro komunikaci, konkrétně telefonii a videokonference, v lokálních sítích. Technologie HQI má být údajně tak dokonalá, že se vám bude zdát, že dotyčný(á) je s vámi v místnosti. Je velká škoda, že takových kvalit zvuku se dosahuje většinou pouze v digitálním světě počítačů, jelikož všichni jistě známe přeslechy na telefonních linkách a na nějaké to šumění jsme již zvyklí.

Pathfinder představila již NASA, ale nyní ho představila také společnost Siemens, která ho více přibližuje široké veřejnosti, než armádním kruhům. Systém je ovšem trošku pozměněn a přizpůsoben prostředí internetu. Jedná se o dálkově řízeného robota, který má v sobě zabudovanou kameru a přenáší k vám data. Firma Siemens by ho podle prospektů používala k hlídání dětí. V jejich příkladu jste na den, či dva pryč a jelikož máte přístup k internetu, podíváte se, co se děje doma. Přisednete k počítači a aktivujete doma robotka s kamerou. Postupně s ním projíždíte byt a pátráte po ratolestech. Druhý příklad se týká monitorování nebezpečných oblastí, kde by byl člověk jakkoliv ohrožen, což docela dobře splývá s předchozím příkladem, v němž jste potenciálně ohroženi dětmi. Systém je propracován a datový tok přenášeného obrazu je přizpůsoben přenosovým možnostem internetu, takže je v praxi docela dobře použitelný. Toliko slibují prospekty a předvaděči na CeBITu. Jak se všechny tyto technologie prosadí mimo laboratoře, to se ukáže. Ale je na co se těšit, Siemens velmi výrazně posunul sci-fi žánr na prahy našich domovů.