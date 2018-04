Siemens IC35 – sjednotitel

Siemens představil na Telecom 99 svůj nový organizér/komunikátor, který hrdě nazývá „sjednotitel“. Nyní se na tohoto sjednotitele podíváme a v krátkosti si řekneme, co umí a neumí. Uvidíme, jak obstojí v konkurenci Psionů, Palmů a jiných počítačů PDA, které si již své jméno udělali a mají již širokou zákaznickou obec.

Jak jistě víte, příchodem nového produktu nastává první váhání. Produkt je sice dobrý, ale dokud nemá dostatečnou podporu, nebo pokud vlastníte jeden kus pouze vy a nikdo jiný z vašeho okolí, postrádá toto byť dobré zařízení smysl existence.

Důvody váhání jsou různé. Pokud přijde něco nového a je to přiměřeně drahé, tak se to i přesto může zdát potenciálnímu kupci moc drahé, protože je to nové a není na to teoreticky žádná podpora SW a HW. Nyní si řekneme, co nám přináší tento malý počítáček nového.

Na reklamním letáku je na první straně vyzdviženo toto: inteligentní messaging, mobilní přístup k internetu, komplexní služby organizéru a snadná rozšiřitelnost o přepisovatelná média (paměť).

Smart messaging

Unifikované komunikační rozhraní vám dává možnost psát v jednom programu FAX, email, či SMS. To vám dává možnost kontroly nad odesílanými zprávami v jednom programu, potažmo přímo v jednom inboxu a outboxu. To již ale známe z Psiona, či jiných PDA. Nuže, pojďme dále.

Textový vstup – rychlý a snadný

I přes malou velikost (108x86,5x20,5 mm při hmotnosti 163 gramů) se prý na klávesnici píše vcelku dobře. Klávesnice mi na pohled tedy připomíná klávesnici z diářů, na které se mi bohužel moc dobře nepsalo, ale znám lidi, kteří si je nemohou vynachválit. Já jsem totiž tak trošku zhýčkaný Psionem, na kterém jsem si zvyknul poměrně rychle psát.

Propojení s databáze adresáre s jinými programy

Díky unifikovanému a provázanému prostředí lze okamžitě z adrdress booku odeslat SMS, vytočit číslo, či odeslat fax. Stačí nastavit správnou konfiguraci propojení s externím zařízením, v ideálním případě s GSM telefonem s IrDA portem a HW modemem.

Mobilní prístup na internet

Dnešní PDA a handheldy neobstojí v konkurenci, pokud se s nimi nedostanete na interet. Ani IC35 není vyjímkou. Tedy ne doslova, jelikož IC35 má integrovaný WAP browser namísto klasického. Ten samozřejmě splňuje podmínky, které jsou stanoveny ve standardu WAP 1.1. To je na jednu stranu plus a na druhou minus. Každopádně máte jistotu, že vás nebudou zahlcovat zbytečné informace a přístup k datům bude velmi rychlý.

Intuitivní ovládání

Díky velkému displeji si prý udržíte přehled o všem potřebném, co chcete vědět a navigace přes menu je vcelku jednoduchá, takže ji zvládne snad každý.

Organizacní funkce IC35

Přístroj je vybaven aplikací organizátor, která obsahuje schůzky, kalendář, adresář a výpis úloh, které je třeba vykonat. Všechny tyto úlohy lze samozřejmě synchronizovat s MS outlookem nebo s Lotus Notes. Krátce řečeno: IC35 má všechny funkce, které jsou zapotřebí pro každodenní použití a plánování svého času.

Univerzálnost

Zařízení disponuje programy, které jej vyzdvihují na výsluní mezi ostatní. Patří mezi ně i textový editor, pocket calculator, Euro Converter, pak je zde vestavěno několik her pro volné chvíle. Další programy mohou být nahrány přes internet, Smartboard a nebo přes MultiMediaCards (MMC).

Telefonní manažer

Telefonní manažer vám umožní spravovat telefonní seznam vašeho mobilního telefonu, vytáčet čísla na vašem mobilním telefonu, což je vcelku příjemná funkce.

Rozširitelnost

IC35 má vestavěny dva MMC sloty s jejichž pomocí lze stroj rozšířit o další paměť, či programy. IC35 dále podporuje velké množství mobilních telefonů se kterými komunikuje přes standardní IrDA a nebo přes sériový kabel.

Dále je zde jedna zvláštnost, která se poslední dobou stává trendem, kterým se ubírá většina nových zařízení. Do Siemens IC35 je zabudován slot na Smar Cards, které umožní například bezpečné obchodování přes internet, či bezdrátové sítě.

Přístroj se mi zdá vcelku povedený, ale přeci jen mi svým vzhledem trochu připomíná databanky, kterým jsem nikdy moc nevěřil a používal jsem raději lepící papírky na monitoru. Myslím, že IC35 má slibnou budoucnost, ale uvidíme, jak zareagují ostatní výrobci PDA a handheldů na nastupující trend Smart Cards.

Ale do doby, než se u nás začnou tyto technologie používat budu pracovat stále s Psionem, který se pro mě zdá zatím slušným řešením něčeho malého s klávesnicí do kapsy. Ale je to jen můj subjektivní názor.