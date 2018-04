Siemens HomeStation - mobilní a domácí telefon v jednom

Jak často se vám stane, že přijdete domů, mobil sundáte z opasku a položíte ho na stůl, kde zůstane ležet s nastaveným tichým profilem, který nakonec znamená několik promeškaných hovorů? Nebo snad doma zažíváte onen pocit, kdy si nejste jisti, který telefon vám právě zvoní – domácí pevná linka nebo snad mobil? Když však spojíte oba komunikační kanály do jednoho, nebudete mít v telefonech zmatek a všechny hovory, příchozí i odchozí, odbudete z jediného sluchátka. Právě touto myšlenkou miniaturní domácí GSM brány se inspiroval Siemens při výrobě své HomeStation.

Pochopitelně by celé zařízení bylo celkem nevhodné, kdybychom stejně při volání do mobilní sítě museli vstát a svůj mobil hledat, nebo volat přes pevnou linku draze. To se však nestane, protože díky HomeStation můžete také vytáčet přes mobilní telefon, který je k přístroji připojen, a to za použití svého domácího telefonu. Pochopitelně má-li mít celý systém smysl, je dobré vlastnit doma bezdrátový telefon, jinak se hlavní výhody HomeStation vytrácejí.

Zapojení Siemens HomeStation je jednoduché a měl by ho zvládnout snad každý. Stačí stanici připojit k zásuvce pevné linky a do elektrické sítě. Teprve k HomeStation připojíte svůj pevný telefon a když přijdete domu, svůj mobil vložíte do připravené prohlubně se systémovým konektorem. Tím se ze stanice stane jakási GSM brána. Přístroj je kompatibilní s mobilními telefony značky Siemens číselných řad 35 a 45 (C35i, M35i, S35i, SL45 a S45) a lze připojit na analogovou i ISDN linku.

Kromě tohoto prostého nastavení lze HomeStation využívat ještě komplexněji. Lze dokoupit rozšiřující moduly, které umožní připojení více než jednoho mobilního telefonu. Také je snadné do celého systému zapojit klasický záznamník, který pak může sloužit k nahrávaní vzkazů přicházejících z pevné i mobilní linky.

Siemens HomeStation by se měl na trh dostat již velmi záhy, zřejmě nejpozději v průběhu podzimu 2001. Jeho cena je již zhruba známá a měla by se pohybovat okolo 130 eur, tedy asi 4500 korun. A pokud se vám ani jedna ze zatím představených výhod nezdá být pro vás dost zajímavou, pak vás možná zaujme, že díky tomuto přístroji můžete mít i doma vždy ten nejlepší příjem GSM sítě. Stačí mít HomeStation v místě s nejlepším signálem a domácím telefonem již můžete hovořit odkudkoliv. A tak zřejmě jediné, co vás může odradit, je cena zařízení, potřeba vlastnit domácí bezdrátový telefon a mobil Siemens.