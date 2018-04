Siemens hodlá letos prodat 750 000 telefonů

Prodat 750 až 770 tisíc kusů mobilních telefonů hodlá v letošním roce divize Siemens mobile na českém trhu. Za loňský fiskální rok (ke konci září 2003) firma přitom vykázala prodeje v objemu přes 755 tisíc kusů mobilů. Podle agentury GfK tak v roce 2003 obsadila 39,1 procent trhu mobilních telefonů v ČR.

Podíl značky Siemens na českém trhu prodaných mobilních telefonů tak od roku 2001 vzrostl o více než 16 procent. Jak pro ČIA uvedl ředitel divize Siemens mobile Jan Svoboda, cílem firmy pro letošek je minimálně tento tržní podíl udržet.

Podle Svobody se firma hodlá v letošním roce zaměřit na zákazníky, kteří se chystají pořídit nový typ mobilního telefonu s novými funkcemi. Zároveň se soustředí na posílení prodeje přes distributory, přičemž jejich podíl na celkových prodejích divize Siemens Mobile by měl činit zhruba 30 procent.

Mezi čtyři autorizované distributory značky Siemens, které firma uvádí na svých internetových stránkách, patří 2P Commercial Agency, Agora Plus, GSMobil Group a Setos. Na celosvětovém trhu měl Siemens ke konci loňského roku podíl 8,2 procenta a v polovině letošního roku 8,8 procenta. V roce 2003 bylo ve světě prodáno celkem 483 milionů mobilních telefonů, z toho 322 milionů telefonů standardu GSM.

Podle odhadů společnosti Dataquest by se nárůst počtu prodaných mobilů měl letos pohybovat kolem 10 procent, prodat by se tedy mělo 532 milionů kusů mobilů. V následujícím roce by pak dynamika růstu celosvětového trhu měla zpomalit na šest procent (564 milionů) a v roce 2006 pak na pět procent (590 milionů).

Divize Mobilní informace a komunikace (Siemens mobile) nabízí kompletní portfolio řešení pro mobilní sítě. Ve fiskálním roce 2003 (končícím 30. září) zaznamenala skupina Siemens mobile tržby ve výši 10 miliard eur.