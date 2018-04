Siemens Gigaset SL740 - Fotky z kuchyně (dojmy)

Siemens na letošním CeBITu představil i několik novinek mezi domácími telefony. Nejvíce nás zaujala jedna z nich. Jedná se o první domácí telefon, který má integrovaný fotoaparát a umí přijímat a odesílat multimediální zprávy. Telefon se jmenuje Siemens Gigaset SL74. Alespoň tak byl označen vzorek na CeBITu. Podle tiskových materiálů by se ale mělo jednat o model SL740. To je ale nakonec jedno, později označení telefonu upřesníme. Existují dvě verze telefonu. Jedna pro běžnou telefonní linku, to je ta s označením SL a druhá, která je určena pro ISDN linku. Ta je označena SLX. Koncové číslo zůstává, buď 74, nebo 740 - vyberte si. Oba modely pracují ve standardu DECT.

Multimédia hýbou světem a tak se není čemu divit, že se někdo pustil i do domácího telefonu s jejich podporou. V dnešním světe s nadvládou mobilů je to sice poněkud zvláštní, ale třeba se předpokládá, že MMS z pevné linky budou mnohem levnější, než z mobilu. Jinak je asi jednodušší použít mobil, který asi využije zákazník častěji a nejen doma v kuchyni. Popřípadě výrobce předpokládá, že stále existují zarytí odpůrci mobilů, kteří ale nechtějí být o MMS ošizeni.

Siemens svojí domácí novinku s fotoaparátem a MMS na CeBITu představoval v boxu s modely, kteří předstírali, že právě malují byt a kteří se o svůj výtvor musí podělit s přáteli. Škoda, že si Siemens nevybral pro prezentaci ložnici, pak asi byl před stánkem ještě větší nával.

Siemens Gigaset SL740 je poměrně kompaktní telefon, alespoň co se sluchátka týče. Nepatří ale mezi kolibříky, spíš se jedná o solidní přístroj (132 x 52 x 32 mm; 100 gramů). Design je konzervativní, trochu připomíná stařší mobil SL45, ale již s integrovanou anténou. Jeho výbava je ale na domácí telefon velmi dobrá.

Běžným funkcím se věnovat nebudeme, podíváme se na ty výjimečné. Začneme u integrovaného fotoaparátu, který je umístěn na zadní straně telefonu. Jeho rozlišení neznáme, Siemens se o něm nikde nezmiňuje. Pravděpodobně bude VGA, nebo menší. Pod objektivem je i hodně velké zrcátko pro autoprtréty. Obraz z fotoaparátu lze kontrolovat na barevném pasivním displeji, který zobrazí 4 096 barev a má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Displej není žádný zázrak, ale ani není nejhorší - obrázek je na něm docela dobře vidět. Ono také dávat nějaký kvalitní TFT do domácího telefonu by bylo asi zbytečné.

Jedna MMS může mít až 100 KB, což stačí i na fotografii v VGA rozlišení, nebo může obsahovat až deset stránek s menšími obrázky, nebo melodiemi. Telefon umí MMS i přijímat a poradí si i s SMS. Takových domácích telefonů už ale je více. Jedna SMS může mít až 640 znaků a k dispozici jsou tři samostatné schránky na ukládání zpráv. Telefon umí přes textové zprávy přijmout i obrázek, který lze použít na displej jako tapetu. Lze přijmout i vyzváněcí melodii ve formátu i-tunes. Škoda, že u nás ještě nefunguje MMS z domácí pevné linky...

Nový Gigaset se příliš neliší svou výbavou od běžného low-endového mobilu. Má jednu vestavěnou hru - sestřelování balonů, má kalendář a i budík. Nechybí ani hlasový zápisník na 30 sekund. Vyzváněcí melodie jsou šestnáctihlasé polyfonní. Gifaset SL(X)740 dokonce lze připojit k osobnímu počítači a synchronizovat tak telefonní seznam (má kapacitu 200 záznamů) a kalendář. Synchronizace je možná s MS Outlook.

Nový Siemens Gigaset SL(X)740 se začne prodávat již tento měsíc, jeho cenu ale neznáme. Pravděpodobně bude k dostání i u nás, ale v této chvíli nevíme, jestli již nyní v dubnu, nebo později. V redakci jsme se shodli, že takto vybavený domácí telefon nepotřebujeme. Své zákazníky si ale jistě najde. Vám by se takto vybavený domácí telefon hodil?