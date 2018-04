siemens gigaset m101 data

Dne 13.4. jsme vám v reportáži o nových produktech na CeBit99 přinesli informace o zařízení firmy Siemens pro bezdrátovou DECT komunikaci přes sériové rozhraní. Měli jsme tento produkt zapůjčen na testování a dnes vám přinášíme praktické informace o tomto zařízení. Pro podrobnější informace o systému, na kterém pracuje a podpoře protokolů se podívejte zde.

Pro lehčí zopakování uvedu to, že se jedná o zařízení, které je velmi jednoduše řečeno jakousi prodlužovačkou sériového portu, či sériového kabelu na delší vzdálenosti v řádu až stovek metrů. Jedná se totiž o datové moduly, které mají sériové rozhraní a lze je použít například k propojení PC s jiným PC nebo s modemem. Ovšem lze jej použít jakkoliv jinak a s jinými zařízeními - v každém případě ale pro připojení zařízení vybavených RS-232.

Již předem musím upozornit, že toto řešení nepatří pro běžné uživatele mezi nejlevnější. Pokud se totiž rozhodnete zakoupit tento balík, který obsahuje dvě stanice M101 data, zaplatíte za něj přibližně 9500 Kč. V mnoha případech je to ale jediné možné řešení. Touto dobou by se měl Gigaset již objevit na trhu i s homologačním certifikátem pro provoz v České republice.

Zařízení jsme dostali ve dvou krabicích, ale v době uvedení na náš trh se bude z důvodu dodávky dvou kusů zřejmě balit jako jeden celek. Důležitý je však obsah a ne forma dodávky. Po rozbalení bychom měli najít v balení CD s ovladači. Ty by se měly dodávat ve více jazycích - minimálně v němčině a angličtině, tyto dva jsme totiž měli k testovacím účelům. Jejich instalace je velmi snadná a popíšeme ji dále.

Homologační certifikát by tento produkt nemohl získat bez českého návodu, takže kromě původního originálního návodu v němčině zde máme i velmi slušně napsaný návod v naší rodné řeči. Je psán tak, aby s jeho pomocí nainstaloval zařízení i začátečník. Jen jednu chybu jsem našel, se kterou výrobci nepočítali. Jednoduše řečeno, pokud máte vadný port na vašem počítači (jako jsem to měl já) a nevíte o této chybce, tak vám neporadí příručka a ani reinstalace driverů. Na chybu v notebooku, kde jsem testoval jednu polovinu gigasetu jsem přišel posléze, ale do té doby jsem zkoušel programátorské pravidlo, které se nechá vyložit také takto: pokud to nejde, vypni to a zkus to po druhé. V mém případě nastalo ještě po třetí, po čtvrté a po páté jsem to již vzdal a zkusil jsem si připojit externí modem. Po dlouhém bádání jsem zjistil, že gigaset je vskutku inteligentní zařízení, které odmítá pracovat s portem, jenž nepřijímá data a jen je posílá.

Po změně počítače bylo již vše v pořádku. Instalační soubory pro Gigaset se vejdou na jednu 3.5" disketu a celý proces instalace proběhne během několika vteřin. V nabídce programy se vám objeví nová skupina programů pro konfiguraci stanice.

Nejprve jsem testoval připojení počítače k modemu, který byl asi o 10 metrů jinde a mezi stanicemi byla zeď. Propojení stanic je velmi jednoduché. Na straně, kam se připojujete stisknete a podržíte po dobu jediné tlačítko, které naleznete na přístroji, dokud dvě diody vedle něj nezačnou střídavě blikat. Poté u počítače, odkud chcete zařízení ovládat spustíte ovládací program a zaregistrujete si vzdálený adaptér. Po té se na obou zařízeních rozsvítí levá dioda stálým světlem, což indikuje, že jsou spojené.

Konfigurační software obsahuje v prvním okně i indikaci síly signálu a jeho kvalitu. Také si zde můžete nastavit, který COM port má na sobě připojený komunikační zařízení, ale to si program umí detekovat sám. V dalším poli si v první kolonce nastavíte operační mód, který se liší podle druhu připojeného zařízení. (PC, modem, atd…) V dalším nastavení si zvolíte komunikační podmínky, jako jsou rychlost spojení, datové bity, parita, stop bits a dataflow control. V dalším menu si zvolíme jméno lokální stanice (pro identifikaci) a také si můžeme zvolit PIN, který by měl zabránit nalogování cizích účastníků do naší soukromé sítě. Poslední položka menu obsahuje konfiguraci pro vzdálenou stanici, kde můžeme také změnit PIN kód.

Jak M101 data funguje v praxi?

M101 se v reálném provozu osvědčil velice dobře. Nejen, že v rámci prostor v panelovém domě dokázal komunikovat počítač s modemem, který byl na druhé straně bytu, ale také jsem se s tímto zařízením spojil s jiným počítačem, vzdáleným kolem 200 metrů vzdušnou čarou. Signál i s kvalitou vyhovovaly bezporuchovému přenosu dat i přes to, že mezi oběma zařízeními byly 2 zdi a 200 metrů vzdálenost.

Na obrázku vidíme dva konektory pro sériový kabel - vstup a výstup. Ta telefonní zástrčka je konektor pro napájení.

V případě modemu je komunikace bezchybná a dokonce se ani nestane, že pokud se odpojíte od internetu, tak nezůstane spojení aktivní, díky špatné zpětné vazbě bezdrátových bodů, jak varují v manuálu. Propojení s modemem pomocí M101 bych viděl jako velmi příhodné ve větších prostorách, kde je téměř nemožné prodlužovat telefonní linku k počítači a tak se musí modem umístit k telefonu. A s tím je spojený i přesun celého počítače. Toho jsme nyní ušetřeni.

Pokud se jedná o komunikaci s jiným počítačem, vyplatí se zařízení opravdu na propojení mimo dům, jelikož po domě lze rozvést síťové kabely, které pořád vyjdou levněji, než toto zařízení. Pokud se ovšem dohodnou fandové počítačových her, kteří bydlí přes ulici od sebe, je toto řešení vcelku vyhovující, co se rychlosti a kompatibility týká. Jediný problém pro "domácí hráče" bych viděl v ceně.

Naopak pro firmu, která potřebuje takovéto spojení do vzdálenosti 50 metrů v zástavbě (300 metrů na volném prostranství) a stačí jim přenosová rychlost 115kbps, je toto ideálním řešením, jak po stránce dostupnosti, tak z cenového hlediska.