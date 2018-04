Siemens Gigaset C340 – bezšňůrák střední třídy

Hnědá základna má jeden ovládací prvek. Tlačítko na pravé straně základny aktivuje paging a při delším stisku spustí přihlašovací dialog. V zadní části zasouváte telefonní a napájecí kabely, které je možno zaklesnout do kanálků. Prohlubeň uprostřed základny má podobu vajíčka a stejně tak vypadá spodní část sluchátka. Při uvedení do provozu bychom měli zadat datum a čas, protože tyto údaje jsou zobrazeny na displeji a jsou důležité i pro správnou funkci přístroje.



Velké utržené sluchátko

Sluchátko je poměrně veliké. Na druhou stranu tlačítka jsou docela malá. Podsvícený displej zobrazí čtyři řádky textu. V klidovém stavu je horní řádek vyhrazen pro piktogramy. Je zobrazen stav akumulátorů a dále se zde může objevit klíč (uzamknutá tlačítka) nebo zvonek (vypnuté vyzvánění). Kdo by hledal anténku pro sílu signálu, nenajde. Ve druhém řádku svítí název sluchátka (uživatel může změnit) a třetí řádek zobrazuje datum a čas.

Ovládání se děje pomocí kruhové klávesy, které říkejme „navigátor“. Kdo by hledal kontextová tlačítka, nebude úspěšný. Siemens je nyní přesunul do navigátoru (levý a pravý stisk). Dolní stisk vstupuje do telefonního seznamu na sto pozic a horní stisk nastavuje hlasitost vyzvánění.

Vlevo od navigátoru najdete tlačítko se symbolem hodin. Jeho stiskem zapínáte odpočet času. Ten je zobrazen na druhém řádku displeje a po jeho vypršení se ozve akustický signál. Vpravo od navigátoru je tlačítko s obálkou. Po jeho stisku se zobrazí seznam zmeškaných hovorů a také seznam SMS zpráv. Tlačítka s červeným a zeleným sluchátkem není třeba popisovat, jejich funkce jsou dostatečně známé. Tlačítko s reproduktorem aktivuje hlasité handsfree a slouží také pro příjem hovoru. Dlouhý stisk „hvězdičky“ vypíná vyzvánění (nelze nastavit jen pípnutí) a dlouhý stisk „mřížky“ uzamyká klávesy.

Telefonování je klasika

Jak už bývá zvykem u většiny bezdrátových telefonů, lze příchozí hovor přijmout stiskem zeleného tlačítka nebo sejmutím ze základny. Externí a interní hovor je odlišen vyzváněcí melodií. Při interním hovoru je na displeji zobrazeno jméno volajícího sluchátka, při externím záleží na okolnostech.

Pokud máte aktivovanou funkci CLIP (identifikace volajícího), zobrazí se číslo případně i jméno volajícího, pokud jej máme uloženo v telefonním seznamu. Pokud CLIP aktivní není, objeví se pouze text „Externí volání“. V průběhu hovoru je zobrazena jeho délka. Probíhající externí hovor může být přepojen na jiné sluchátko, nebo spojen do konferenčního hovoru.

Odchozí hovor lze uskutečnit několika způsoby. Buď číslo volaného přímo zadat, nebo ho zvolit ze seznamů. Těch je zde hned několik. Hlavní, odchozí hovory (redial) nebo zmeškané hovory. Do redial seznamu se uživatel dostane stiskem zeleného tlačítka v klidovém stavu.

Hlavní telefonní seznam umožňuje zadat až sto telefonních čísel. K číslu můžete zadat také jméno. Jak už je u Siemense zvykem, lze záznam zařadit do kategorie V.I.P. a nastavit jinou vyzváněcí melodii. A to není vše. Můžete také vyplnit položku „narozeniny“.

V daný den a hodinu se ozve buď akustický, případně jen optický signál a my budeme vědět, že je třeba někomu pogratulovat nebo vyrazit na obchodní schůzku. Záznamy z hlavního seznamu je možné přeposílat na jiná sluchátka. Můžete také nejčastěji volaná čísla přiřadit číselným klávesám. Kromě „jedničky“, ta je vyhrazena pro memobox a „nuly“.

Funkce střední třídy – co to znamená

Pravým stiskem navigátoru vstoupíte do „menu“. To je samozřejmě počeštěné. Na displeji se vždy zobrazuje jedna položka (první úroveň i s obrázky). Pro rychlejší ovládání může uživatel, pokud si pamatuje, použít i číselné klávesy pro přímý přístup do jednotlivých položek.

Funkcí není mnoho, ale nic extra ani očekávat nemůžeme, protože telefon patří do střední třídy. Melodií je patnáct, z toho dvanáct polyfonních v pěti hlasitostech (+ crescendo). Dále je zde zajímavá funkce „monitorování“. K tomu jsou zapotřebí alespoň dvě sluchátka (při externím stačí jedno) Na jednom aktivujete „monitor“, nastavíte citlivost a číslo, kam se bude volat (interní, externí). Pak už stačí jen monitorující sluchátko umístit třeba do dětského pokoje (1 – 2 metry od zdroje zvuku) a monitorování může začít.

Dále si uživatel může na displeji aktivovat logo. Buď standardní s nápisem „Gigaset“ nebo stažené, které přišlo jako součást SMS zprávy. Na druhou stranu, pokud máte logo zapnuté, nebude zobrazen datum a čas.

Samozřejmostí jsou funkce jako druh volby (tónovám pulzní), délka flash (100, 120, 180, 250, 300, 600, 800 ms) a podpora opakovačů na prodloužení dosahu. Určité funkce jsou chráněny bezpečnostním kódem PIN, který je dobré změnit a neponechávat ho na původní hodnotě. Sluchátko i základnu můžeme uvést do továrního nastavení.

Odesílání a příjem krátkých textových zpráv je podmíněno zadáním SMS centra. Zprávy se dělí do složek „příchozí“ a „koncepty“. Při psaní není zobrazen počet napsaných znaků. Pro pohodlnější a rychlejší psaní lze použit textového asistenta.

Psaní zpráv pak probíhá následovně: Každé tlačítko se stiskne pouze jednou a asistent nabízí další znak. Pokud nabídne nesprávný znak, použijeme „mřížku“. Do zprávy lze vložit melodie i obrázky (kačeři), bohužel zprávy v tomto tvaru nedojdou, protože SMS centrum není na EMS připraveno. Taktéž nedojdou dlouhé textovky. Chyba opět není na vašem přijímači. Ale jak hovoří poslední informace, na zlepšení stavu se u Telecomu pracuje.



Další vlastnosti

Dosah je dán standardem DECT. Ve volném terénu kolem tří set metrů, v budovách do padesáti metrů. Pokud jsme mimo dosah, rozbliká se na displeji jméno základny a v tom okamžiku není možno uskutečnit žádný hovor. Pokud hovor právě probíhá, bude jeho kvalita klesat a pak bude ukončen. To samé se stane, pokud není základna napájena s elektrické sítě.

Akumulátory Ni-MH (680 mAh) vydrží v pohotovostním stavu asi 150 hodin a telefonovat můžete až 10 hodin. Nabití z nuly na maximální kapacitu trvá přibližně šest hodin. Stav akumulátorů je zobrazen na displeji symbolem baterie (3 proužky). Pokud je sluchátko vloženo do základny, ozve se informativní pípnutí a my víme, že k nabíjení skutečně došlo. Čas od času je dobré očistit nabíjecí kontakty na základně i sluchátku.

Originální sluchátko se přihlašuje tak, že jej na dobu jedné minuty vložíte do

Parametry Standard - DECT/GAP

Počet kanálů - 60 duplexních kanálů

Rozsah rádiové frekvence - 1880–1900 MHz

Kanálový rastr - 1728 kHz

Přenosová rychlost - 1152 kb/s

Modulace - GFSK

Kódování hlasu - 32 kb/s

Vysílací výkon - 10 mW, střední výkon na jeden kanál

Dosah - až 300 m na volném prostranství, až 50 m v budovách

Příkon základny - 230 V ~/50 Hz

Rozměry základny - 109 x 115 x 90 mm (d × š × v)

Rozměry přenosné části - 158 x 59 x 32 mm (d × š × v)

Hmotnost základny - 124 g

Hmotnost přenosné části s akumulátorem - 128 g



základny. Ostatní sluchátka se již automaticky nepřihlásí a je třeba spustit přihlašovací proceduru. Na základně stiskněte dlouze kruhové tlačítko a sluchátku aktivujte přihlašovací dialog. Pokud vše probíhá správně, budete požádáni o PIN základny. Zadejte, potvrďte a sluchátko se přihlásí k základně pod dalším pořadovým číslem.

Celkem je možno k základně přihlásit šest sluchátek. Protože je podporován GAP, lze k základně přihlásit i sluchátka jiných výrobců. Testovali jsme s přístrojem Panasonic KX-TCD440 a KX-TCD545. Pokud použijete zařízení Gigaset M34 USB, lze provozovat i VoIP. Na toto téma se rozepíšeme v jednom z následujících článků.

Závěrečné shrnutí

Za 3290 korun tak dostanete zajímavý telefon, který neoplývá velkým množstvím funkcí, ale to, co nabízí, zvládá dokonale. Jmenný seznam na sto pozic s možností VIP a narozenin, SMS, monitoring místnosti a v neposlední řadě podpora VoIP dělají z C340 zajímavý a cenově dostupný bezdrát. Co se ale cen týká, konkurence nespí a ve střední třídě se dere do popředí například Avena 135 a nebo Aldiana B116. Přístroj je dodáván ve dvou barevných provedeních (Ruby a Dune).