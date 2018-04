Siemens Gigaset C200 - vyšší třída za cenu nižší (recenze)

Dnes již není problém sehnat bezšňůrový telefon se spoustou funkcí za cenu, která dřív byla obvyklá pro méně vybavené telefony střední třídy. Typickým příkladem je i Siemens Gigaset C200, který by měl z hlediska funkcí i uživatelského komfortu splnit většinu vašich požadavků.

Základna

Základna, která je celá v barvě „safari“, má uprostřed prohlubeň, kam uživatel odkládá sluchátko (typové označení C2) a kde také probíhá nabíjení. Napravo od prohlubně najdete pouze jeden ovládací prvek. Kruhové tlačítko, které při krátkém stisku aktivuje funkci paging. Majitelé starších modelových řad (Gigaset 1000,...4000) vědí, že toto tlačítko je použito pro přihlašování dalších sluchátek k základně. Ano, to je sice pravda, ale pouze tehdy, pokud přihlašujete jiná sluchátka. Typ C2 stačí pouze vložit do základny a během jedné minuty je sluchátko k základně přihlášeno. Ostatní sluchátka je nutno přihlašovat klasickým způsobem, tedy tak, že stisknete dlouze (cca 3 sekundy) tlačítko a na sluchátku vyvoláte přihlašovací dialog. Snad jednu malou připomínku k manuálnímu přihlašování. Základny předchozích modelový řad, v okamžiku přihlašování, vydávaly informační tón, aby uživatel věděl, že je tato funkce aktivní.

V zadní části naleznete otvory pro telefonní a napájecí kabel. Koncovky mají různý tvar, takže nesprávné zapojení nehrozí. Kabely je vhodné zaklesnout do kanálků, aby nenadzvedávaly základnu. Výrobce doporučuje umístit základnu tak, aby nebyla v blízkosti dalších elektronických přístrojů.

Sluchátko

Sluchátko je vyvedeno ve stejné barvě jako základna. Na velkém a dobře čitelném displeji naleznete čtyři řádky. V prvním je trvale zobrazen stav akumulátorů a pořadové číslo sluchátka. K základně může být přihlášeno až šest přenosných částí. První úkon, který by měl uživatel provést při prvním použití, je nastavení časových údajů. Datum a čas pak bude zobrazen na displeji. Ve druhém a třetím řádku se objevuje vytáčené číslo. Jeho délka je maximálně 32 znaků. Poslední řádek má návaznost na dvě kolébková tlačítka pod displejem. V klidovém stavu je možno aktivovat menu, nastavit budík, vstoupit do „redial“ seznamu, případně uskutečnit interní hovory. Ovšem podle stavu se vlastnosti kolébkových tlačítek mění.

Kolébková tlačítka již byla zmíněna. Nyní se podíváme dál. Tlačítko se zeleným sluchátkem přijímá hovor (stačí i vyjmout ze základny) nebo vytáčí zadané číslo. Tlačítko s červeným sluchátkem má funkcí víc. Ukončuje hovor, vypíná sluchátko, vrací o úroveň zpět (v menu) nebo při delším stisku vrací do klidového stavu. Průhledné sluchátko s obálkou umožní pracovat se seznamem SMS, ale také zobrazí seznam volajících.

Můžete také ovládat hlasovou schránku „memobox“. Tlačítko s knihou umožní práci s telefonním seznamem, do kterého může uživatel vložit až sto záznamů. Záznamy je možno zadávat, opravovat, smazat, nebo odstranit celý seznam. Kdo z uživatelů používal mobilní telefony Siemens, ví, že je možno vybrání čísla označit jako VIP, která pak mají odlišné vyzvánění. Pokud máte k základně přihlášeno více sluchátek, lze položky v seznamu, případně celý seznam poslat na jinou přenosnou část.

Nesmím zapomenout na tlačítko, které je vlastně spojené se „zeleným sluchátkem“. Pokud ho stisknete, je aktivováno hlasité handsfree. Číselná tlačítka není nutné popisovat. Snad jen hvězdičku, která vypíná všechny zvuky a mřížka uzamkne klávesy. Tyto stavy jsou na prvním řádku indikovány přeškrtnutým zvonkem a klíčkem. „R“ vkládá pauzu a tři tečky vstupují do seznamu pro rychlou volbu. Na zadní straně najdete kryt akumulátorů a na bocích prohlubně pro opaskovou sponu. Sluchátko můžete postavit na vodorovnou podložku a tak výhodně využít hlasité handsfree.

Funkce

Pravým kolébkovým tlačítkem vstoupíme do menu, které je poměrné široké. Jako první se nám nabídnou krátké textové zprávy (SMS). Uživatel se může rozhodnout, jestli zvolí pouze jednu schránku nebo celkem čtyři, které budou chráněné kódem PIN, aby si jednotliví uživatelé vzájemně „nelezli do zelí“. Je ale nutné zadat také číslo SMS centra. Český Telecom se na uvedení této služby připravuje, ale přesný termín není ještě znám.

Dále můžete nastavit sledování zvuku. Tato funkce je známá více pod pojmem „elektronická chůvička“. Pokud chcete sledovat zvuky na určitých místech, třeba v dětském pokoji, je nutno mít k základně přihlášena alespoň dvě sluchátka. Pokud hlasitost dosáhne určité úrovně, dojte k volání na interní, případně externí číslo. Druhá strana pak může poslouchat, co se děje.

Už typ 4000 Comfort nabízel zajímavou funkci „Walkie-Talkie“. Režim, kdy můžete sluchátka využít jako vysílačky a základna není vůbec potřebná. Dosah vysílaček je dán terénem (300/50 metrů).

Jedna velká skupina v nabídkách je určena pro vyzvánění a hlasitosti. Nastavit můžeme hlasitost ve sluchátku, hlasitost vyzvánění a mnoho melodií. Pro externí a interní volání, budík i termín. Aktivita budíku i termínu je signalizována v prvním řádku displeje. Dále je možno nastavit tón tlačítek. Je dobré, alespoň ze začátku, než si uživatel zvykne, mít tento tón zapnutý. Tlačítka mají delší stisk a ne vždy je jasné, jestli byla skutečně stisknuta. Dále můžeme být upozorněni na vybité akumulátory nebo potvrzení voleb v menu.

Gigaset C200 dokáže také sledovat poplatky. Jak již bylo zmíněno na začátku, sluchátka je možno k základně přihlašovat (celkem 6), odhlašovat, měnit jejich jména, nebo určit základnu, se kterou budou v kontaktu. Buď vybrat jednu ze základen, nebo zvolit automatický režim, kdy si sluchátko samo vybere tu základnu, se kterou má nejlepší příjem. Sluchátko můžete také vrátit do továrního nastavení. Protože je podporován GAP, lze do systému přihlásit i sluchátka jiných výrobců. V takovém případě ale nemusí být dostupné některé funkce základny.

Nastavit můžete také základnu. Nejdůležitější bude asi bezpečnostní kód PIN, kterým jsou chráněny některé důležité funkce. Nastavit můžete také volbu (tónová, pulzní), flash (80-800 ms), použití opakovače (repeater), pokud bychom potřebovali prodloužit dosah.

Dosah

Standart DECT ve volném terénu umožní až 300 metrů, v budovách dosah klesá na padesát metrů, možná i méně, podle typu zástavby. Pokud jsme již mimo dosah, rozbliká se na displeji sluchátka jméno základny a další hovor již není možno uskutečnit. Probíhající hovor bude přerušen. Jen bych upozornil na zpětnou synchronizaci časových údajů. Pokud není základna napájena, datum a čas se udržuje na sluchátku a při zapojení základny se přenese zpět. Tento postup probíhá i opačně. Pokud jsou sluchátka i základny vypnuty současně, musíte při zapnutí datum a čas nastavit znovu.

Manuál

Přehledný a jednoduchý, tak, jak je u firmy Siemens zvykem. Všechny ovládací postupy jsou vysvětleny podrobně. Uživatel víc co stisknout a jak bude sluchátko reagovat. Ovládání je ale kompletně v českém jazyce, takže manuál můžete odložit. V závěru jsou popsány některé závady, které může uživatel odstranit sám. Nechybí ani podrobný popis nabídek, do kterých je možno přistupovat i pomocí číselných kódu.

Tabulka parametrů

Standard DECT/GAP Frekvence 1880-1900 Mhz modulace GFSK Dosah 300/50 metrů Akumulátory Ni-MH 650 mAH Pohotovostní čas 170 hodin Hovorový čas 13 hodin rozměr základny 129x114x63 mm hmotnost základny 148 g rozměr sluchátka 151x55x27 mm hmotnost sluchátka 129 g CLIP ano SMS ano

Hodnocení

Gigaset C200 patří do vyšší střední třídy bezšňůrových telefonů. Vyzdvihl bych jmenný telefonní seznam na sto pozic, „elektronickou chůvičku“, režim „walkie-talkie“a hlasité handsfree. V neposlední řadě také SMS, které sice ještě nemůžeme využívat, ale okamžik kdy ČT uvede službu do provozu, se blíží. Ovšem kdo by chtěl „esemeskovat“ již nyní, může využít nabídky firmy Fincom. Pokud bych hledal nějaký nedostatek, musel bych dlouho přemýšlet. Po čtrnácti dnech testování jsem na nic nepříjemného nenarazil. Za 4490 Kč s DPH je C200 opravdu zajímavý přístroj.