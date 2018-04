Siemens Gigaset C100 a SMS na pevné lince (recenze)

Jak vypadá nový bezšňůrový telefon Siemens Gigaset C100? Máme se na co těšit?

Základna

Oranžovo žlutá krabice. Uvnitř naleznete základnu, sluchátko, nabíječku, telefonní kabel, akumulátor a manuál. Základna, stejně jako sluchátko, je černá. Do prohlubně uprostřed základny odkládáte sluchátko a zde také probíhá nabíjení. Při vložení se ozve oznamovací tón. Na pravé straně základny naleznete tlačítko. Krátkým stiskem aktivujete paging na připojená sluchátka, dlouhým stiskem aktivujete přihlašovací dialog. Do konektorů na spodní straně základny zasunete telefonní a napájecí kabely. Oba mají odlišné koncovky, takže prohození, a špatné zapojení nehrozí.

Sluchátko

Displej sluchátka je poměrné veliký a dobře čitelný. V horním řádku naleznete symboly, které signalizují stav přístroje. V klidovém stavu zde svítí číslo sluchátka a stav akumulátorů. Další dva řádky zobrazují datum a čas. Zde se také zobrazují čísla, jména a nabídky. Poslední řádek je kontextový a má návaznost na dvě kolébková tlačítka pod displejem. Tato tlačítka bývají mnohdy zatracována, ale uživatelé telefonů Siemens si pravděpodobně zvykli. Jen bych chtěl upozornit, že model S100 (a v řadě 4000 Comfort) již používá kruhové ovládací tlačítko, které je mnohem příjemnější. Popíšeme si tedy zbývající tlačítka. Průhledné aktivuje hlasité handsfree. Při druhém stisku nastavuje hlasitost. Zelené tlačítko, které je spojenou s knihou, má dvě funkce. Horní část přijímá hovor a provádí vytáčení, spodní vstupuje do jmenného telefonního seznamu na padesát záznamů. Červené tlačítko hovor ukončuje, případně vypíná sluchátko, pokud jej podržíme déle. Tlačítko s obálkou má několik funkcí. Jestliže se na displeji, v řádku symbolů, objeví obálka, lze stiskem tlačítka vstoupit do seznamu. Zde si můžete prohlédnout vzkazy ze záznamníku (hlasová pošta), seznam nepřijatých hovorů a konečně seznam krátkých textových zpráv (SMS). Na ty si ale budeme muset ještě chvíli počkat.

Tlačítko s hvězdičkou při dlouhém stisku aktivuje tzv. tichý režim. Mřížka uzamyká klávesnici. Tichý režim je označen symbolem přeškrtnutého zvonku v řádku symbolů, uzamknutá tlačítka zase klíčkem. Poslední tlačítko se třemi tečkami vstupuje do dalšího seznamu, který umožní zadat například předvolby, pokud využíváte více operátorů. Zde si také můžete vybrat záznamy, které si přiřadíte pod klávesy 0,2-9. Jedničku nelze použít, je vyhrazena pro hlasovou schránku. Toto je opět novinka a velice příjemná. Sluchátko může stát na podložce a to je velice užitečná vlastnost, zvláště když využíváte hlasité handsfree.

Telefonování

Telefonování není nic složitého, co by běžný uživatel nezvládl. Příchozí hovor lze přijmout stiskem zeleného tlačítka nebo pouhým sejmutím ze základny. Stisknout můžete také průhledné tlačítko. Návrat z hlasitého hovoru se děje stiskem zeleného tlačítka. Červené tlačítko hovor ukončí. Může nastat situace, že hovoříte a právě dochází baterie. Odložením do základny by byl hovor samozřejmě ukončen. V takovém případě odložte sluchátko do základny a zároveň podržte tlačítko HF.

V průběhu příchozího hovoru je zobrazen hovorový čas. Tato funkce nebyla v předchozích modelových řadách přímo dostupná. Přístroj rozlišuje externí a interní hovory, které mohou mít odlišné vyzvánění. Protože je již kompletně podporována funkce CLIP (identifikace volajícího), bude zobrazeno číslo, případně i jeho jméno, pokud je uloženo v telefonním seznamu. Odchozí hovory lze uskutečnit dvěma způsoby. Buď zvolit klasické vytáčení, kdy zeleným tlačítkem vstoupíme na linku a číslo hned vytáčíme. Druhý způsob je pohodlnější. Nejdříve číslo zadáte a pak vytočíte najednou. Lze také číslo vybrat z telefonních seznamů nebo použít volbu redial.

Funkce

Stiskem pravého kolébkového tlačítka vstoupíte do systému nabídek. Hned první volba nabízí práci s textovými zprávami. Bohužel jsme neměli možnost tuto funkci otestovat. Tiskové oddělení Telecomu se vyjádřilo následovně: „O této službě silně uvažujeme, ale kdy bude spuštěna, není ještě rozhodnuto.“ To tedy znamená, že už není otázka jestli vůbec, ale kdy. Můj odhad by byl asi takový, že na začátku příštího roku bude již služba dostupná. Pokud se tak stane, okamžitě vás budeme informovat.

Druhá volba se jmenuje „služby sítě“. Zde můžete nastavit přesměrování hovoru nebo druhé volání. Tyto funkce jsou dostupné pomocí kódů, ale pro běžného uživatele jistě přijde vhod možnost nastavit pomocí nabídek. O hodinách jsme se již zmínili. Jen bych chtěl upozornit na jednu zajímavost: pokud nastavíte datum a čas, je trvale zobrazen na displeji. Pokud sluchátko vypnete, při dalším zapnutí se tyto hodnoty aktualizují ze základny, a to i opačně. Pokud nastane výpadek proudu a základna nefunguje, datum a čas se aktualizuje ze sluchátka.

Dále můžete nastavit hlasitost a melodii vyzvánění. Melodií je deset v pěti stupních hlasitosti a je možno nastavit vyzvánění zesilující (crescendo). Melodie může být nastavena jak pro interní, tak pro externí hovory. Dále můžete zapnout tóny, které se ozývají při stisku tlačítek, vybití akumulátorů a potvrzení v nabídkách. Můžete také nastavit a změnit kód PIN, vrátit sluchátko i základnu do továrního nastavení, nastavit volbu (tónová, pulzní), délku pausy (80-800 ms), případně zvolit podporu opakovačů.

Další vlastnosti

Přístroj pracuje v systému DECT. Z toho vyplývá i dosah. Ve volném terénu se můžete vzdálit od základny až na tři sta metrů. V budovách dosah klesá až na padesát metrů, ale může se lišit podle typu zástavby. Pokud budete potřebovat dosah prodloužit, lze použít opakovače. Tuto skutečnost ale musíte nastavit v menu.

Manuál, jak již bývá zvykem, je podrobný a přehledný. Na začátku příručky je přístroj vyobrazen, popsány ovládací prvky a každý úkon je pečlivé rozepsán. V závěru najdete přehledný popis nabídek a soupis problémů, které uživatel může vyřešit sám.

Akumulátory (Ni-MH, 700 mAh) vydrží v pohotovostním režimu asi jeden týden, hovořit můžete asi třináct hodin. Nabíjení na plnou kapacitu trvá přibližně pět hodin. Podporován je režim GAP. Otestovali jsme s přístrojem Siemens Gigaset 3000. Je ale nutno zdůraznit následující: pokud připojíte sluchátko k základně jiného výrobce, nebude dostupný CLIP, ani vlastnosti základny.

Tabulka parametrů

Standard DECT/GAP Počet kanálů 60 duplexních Rozsah radiové frekvence 1880-1900 HMz Dosah 300/50 metrů Druh volby tónová/pulzní Flash 100 ms Rozměr základny 129x114x63 mm Rozměr sluchátka 151x55x27 mm Hmotnost sluchátka 127 g Hmotnost základny 148 g

Závěr

Přístroj Gigaset C100 patří do nižší střední třídy bezšňůrových telefonů. Pořídit si ho můžete za 3 490 Kč s DPH a samotné sluchátko (označení C1) za 3 190 Kč s DPH. Pokud bychom se podívali po konkurenci, narazíme na Sagem WP 12-33, který také nabízí SMS a jmenný seznam na padesát pozic. Se svojí troškou do mlýna jistě přijde i Panasonic a také Alcatel ohlásil na podzim tohoto roku nové modely. Všude se mluví o SMS, takže je jen otázkou času, kdy Telecom tuto službu nabídne.