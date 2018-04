Siemens Gigaset 4000 Comfort + Micro - nejblíž k mobilu(recenze)

Kombinace zajímavých nových funkcí, vylepšení těch starých, a navíc ještě velmi pěkné a dobře přenosné sluchátko Micro dělají z DECT výrobků firmy Siemens špičku na trhu. Kombinace základny Gigaset 4000 Comfort a dalšího malého sluchátka Micro je vhodná domů i do konceláře.

Sluchátko

Sluchátka Comfort a Micro si jsou velice podobná. Comfort je větší a je vybarvené různými odstíny stříbrné barvy. Micro je vyvedeno v modré metalíze a nabízí navíc vibrační vyzvánění a podsvícená tlačítka. V horní části obou sluchátek naleznete červenou kontrolku, která signalizuje probíhající hovor nebo vyzvánění. Pětiřádkový displej, který je zeleně podsvícen, v horním řádku zobrazuje symbol spojení a stav akumulátorů. Spodní linka je určena k zobrazení funkcí kolébkových kláves pod displejem. V klidovém stavu je na displeji jméno sluchátka, které uživatel může změnit. Pokud nastavíte datum a čas, bude také vidět, a je-li k základně přihlášeno více sluchátek, tyto údaje se automaticky ukáží i na nich.

Kruhová klávesa navigátor umožní pohodlné a jednoduché ovládání jedním prstem. Touto klávesou lze vstoupit do menu, pohybovat se v něm, pracovat s telefonním seznamem nebo provádět interní hovory. Tlačítko se zeleným sluchátkem umožní přijmout hovor nebo vytočit zadané číslo. Červené tlačítko hovor telefonát ukončí nebo vrátí sluchátko do klidového stavu. Při delším stisku se sluchátko vypne. Pokud by někdo přecházel z řady 3000, určitě si všimne, že červené a zelené tlačítko je prohozené. Ze začátku to může vést k několika hloupým omylům.

Průhledné tlačítko umožní aktivovat hlasité handsfree a obálka zařídí vstup do seznamu volajících. Protože je tato vlastnost vázána na funkci CLIP, nebude ji v ČR možné využít. Telecom ji zatím poskytuje pouze na linkách ISDN. Tlačítko s číslem jedna při delším stisku volá hlasovou schránku. Hvězdička při delším stisku zapíná tichý režim, který je signalizován symbolem přeškrtnutého zvonku na displeji. V takovém případě jsou veškeré zvuky potlačeny. Dlouhý stisk klávesy křížek zamyká tlačítka. Jak už se u Gigasetů stalo zvykem, naleznete zde i tlačítko pro vstup do seznamu provozovatelů sítí. Skoro celou zadní část zabírá kryt akumulátorů. Boky sluchátka jsou drsné, aby neklouzalo v ruce. V horní časti naleznete i otvory pro uchycení opaskové spony.

Telefonování

Příchozí hovor lze přijmout sejmutím ze základny nebo stiskem zeleného tlačítka. Ukončení hovoru provedete odložením do základny nebo stisknete červené tlačítko. Pokud by byla podporována funkce CLIP, ukázalo by se na displeji číslo nebo jméno volajícího.

Odchozí hovor uskutečníte buď přímým vytočením, nebo lze volit volbu s opravou. V průběhu odchozího i příchozího hovoru je zobrazen na displeji hovorový čas. Má-li volající obsazeno, můžete aktivovat opakované vytáčení.

V průběhu hovoru je na displeji ostatních sluchátek zobrazen text Linka obsazena. Pokud máte aktivní funkci příposlech, můžete se na probíhající hovor napojit a hovořit konferenčně. Několikrát se nám však stalo, že při konferenci poklesla slyšitelnost.

Funkce

Co se vyzvánění týče, lze vybrat jednu z deseti melodií v pěti hlasitostech. Zvonění lze vypnout nebo nastavit zesilující (crescendo). Velice dobře působí i tzv. noční vyzvánění. V časovém intervalu (od do), který si můžete nastavit, lze navolit jinou hlasitost vyzvánění. Stejně jako u sluchátka Classic nechybí ragtime ani hudba ze hry Manic Miner.

Jak už bývá zvykem, naleznete zde širokou podporu pobočkových ústředen, tarifikaci nebo blokování hovorů. Pokud jsou zablokovány odchozí hovory, je dostupné číslo tísňového volání. Velice zajímavá novinka je skryta pod jménem walkie-talkie. V jednoduchosti by se dalo říci, že sluchátka fungují jako vysílačky, bez nutnosti být v kontaktu se základnou. Pokud jste už mimo dosah základny, zvolte režim w-t a můžete hovořit dál.

Samostatný odstavec si zasluhuje telefonní seznam. Je do něho možné uložit dvě stě čísel a ke každému číslu přiřadit i jméno. To by nebylo nic neobvyklého, protože tuto vlastnost nabízela i předchozí sluchátka Comfort, i když s poloviční kapacitou. Mile však překvapí možnost zadat ke každé položce datum a čas. Pokud toto učiníte, v telefonním seznamu se zobrazí ikona dortu se svíčkami. Jedná se o signalizaci výročí. Telefonní seznam je řazen abecedně. První písmeno jména je automaticky velké, ostatní malá. Stiskem klávesy hvězdička můžete velikost písmen změnit. V manuálu jsou popsány funkce, které sice přístroj podporuje, ale nejsou přístupné. Jedná se o podporu sítě a krátké textové zprávy. Co se týká SMS, vše je v jednání, tak se možná dočkáme jejich využití i na pevných linkách.

Kompatibilita

Výrobce zaručuje zpětnou kompatibilitu s celou řadou Gigasetů (1000, 2000, 3000). Testování jsme prováděli se základnou Gigaset 3000. Pokud napojíte sluchátko řady 4000 na základnu 3000, vše funguje bez problémů. Volání interní, externí i přeposílání položek telefonního seznamu. Jsou dostupné i funkce základny, bohužel jenom pod číslem funkce. Popisek není zobrazen. Pokud na základnu 4000 připojíte sluchátka z řady 3000, funkce základny už dostupné nejsou. V manuálu přístroje naleznete podrobnou tabulku, která popisuje kompatibilitu základen a sluchátek. Testování jsme provedli také s přístrojem Panasonic KX-TCD705.

Akumulátory

Sluchátko Comfort vydrží v pohotovostním režimu až 250 hodin a hovořit můžete až sedmnáct hodin. Nabíjení na maximální kapacitu trvá přibližně devět hodin. Sluchátko Micro má pohotovostní dobu stejnou, ale hovořit můžete o dvě hodiny méně. Je nutno poznamenat, že režim walkie-talkie akumulátory mnohem více vyčerpává. V jakém stavu jsou akumulátory, poznáte podle symbolu na displeji. Jsou-li již na konci svých sil, ozve se výstražný tón.

Velice zajímavou funkci využijete v okamžiku, kdy baterie dochází a probíhá hovor. Odložením sluchátka do základny by se hovor přerušil. Stačí ale v okamžiku, kdy odkládáte sluchátko do základny, podržet průhledné tlačítko pro aktivaci HF a hovor bude pokračovat.

Dosah

Výrobce udává ve volném terénu dosah do tří set metrů a v zastavěné oblasti kolem padesáti metrů. Signál lze rozšířit instalací dalších základen (maximálně 4) nebo pomocí opakovačů. Použití opakovače je nutno nastavit v menu. Na hranici dosahu kvalita hovoru prudce klesá, proto je dobré sledovat sílu signálu na displeji. Pokud jste už mimo dosah, ozve se výstražný tón a probíhající hovor bude ukončen. Nový se již nepodaří uskutečnit. Ale to není konec telefonování. Můžete aktivovat režim walkie-talkie a s ostatními sluchátky být dále v kontaktu.

Manuál

Manuál je velice podrobný. Na téměř sto stránek se vešlo vše důležité. Na začátku je přístroj vyobrazen a jsou popsány všechny ovládací prvky. Následuje přehledná tabulka, kde najdete přehledné vysvětlení všech základních postupů. V závěru je již zmíněná tabulku kompatibility, seznam závad a doporučení, jak je odstranit. Na několika stránkách je rozepsáno i menu.

Tabulka parametrů

Standard DECT/GAP Počet kanálů 120 duplexních kanálů Rozsah rádiové frekvence 1880 - 1900 MHz Duplexní metoda časový multiplex, délka rámců 10 ms Kanálový rastr 1728 kHz Přenosová rychlost 1152 kb/s Modulace GFSK Kódování hlasu 32 kb/s Vysílací výkon 10 mW, střední výkon na jeden kanál Dosah až 300 m na volném prostranství, až 50 m v budovách Napájecí napětí základna 220/230 V~ / 50 Hz (síťový napáječ C39280-Z4-C373) Spotřeba energie základny v pohotovosti cca 3 W, během hovoru cca 5 W Provozní podmínky 5-45 C, 20-75 % relativní vlhkost vzduchu Druh volby Tónova/pulsní Délka signálu 100 ms Rozměry základny 136,6x149x64,2 mm (DxŠxV) Rozměry přenosné části 155x53,6x36,2 mm (DxŠxV) Hmotnost základna 350 g, přenosná část s akumulátory 150 g Délka propojovacích kabelů telefonní cca 3 m, síťový cca 3 m Cena 6490 Kč s DPH

Rozměry 112 x 45 x 25 mm (d x š x h) hmotnost 100g vč. NiMH akumulátoru; nabíječ 81 x 87 x 26 mm (d x š x v)

Hodnocení

Sluchátko Micro

Siemens opět předvedl, že v oblasti bezšňůrových telefonů je možno přijít s řadou novinek a stávající vlastnosti dovést k dokonalosti. Snad každý využije alespoň některé ze zajímavých funkcí, například walkie-talkie, jmenný seznam s definicí výročí, noční vyzvánění, konferenční hovor, HF a v neposlední řadě babyphone. Datum, čas a budík jistě také využijete beze zbytku a snad se jednou dočkáme ze strany Telecomu podpory funkce CLIP. Přístroj, jehož cena je 6490 Kč s DPH, nabízí opravdu vše, co si uživatel může přát. Do sluchátka Micro se na první pohled zamilujete, a protože je čas Vánoc, mohl by to být velice dobrý dárek pod stromeček.

Přístroj zapůjčila firma Siemens . Děkujeme.