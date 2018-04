Siemens Gigaset 3015 (nejen půlnoční DECT)

Nákup

Firma Siemens zaútočila na náš trh další modelovou řadou. Jejich vlajková loď připlouvá a jmenuje se Gigaset 3015. Přístroj DECT/GAP s digitálním záznamníkem. Předchozí dvacet desítka byla na trhu už delší dobu, tak jsem netrpělivě očekával, čím nás Siemens překvapí. Oranžová krabice, ve které je využito každé místečko, obsahovala základnu, sluchátko, opaskový klip, napájecí a telefonní kabel, manuál, rozhodnutí o schválení a ohlašovací list. Záruka je poskytnuta v délce jeden rok. Dva kusy akumulátorů vložíme do sluchátka a nabíjíme pět hodin.

Základna

Je celá v barvě půlnoční modř, ač jsem si nejdříve myslel, že je černá. Pouze anténka je o něco světlejší. Na levé straně se nachází prohlubeň, kam vkládáme sluchátko. Vkládá se pouze jednostranně a na stojáka. Nad prohlubní nalezneme kruhový reproduktor a ještě výše logo firmy a typové označení. Pravá strana nabízí ovládací prvky digitálního záznamníku. Můžeme nahrát ohlášení, přehrávat, zastavit, přetáčet nebo vymazat vzkazy, případně nahrát svůj vzkaz. Tlačítka s popisem + a - umožní regulovat hlasitost při přehrávání. Tlačítko, které slouží pro zapnutí záznamníku, se rozsvítí červeně , když někdo zanechá vzkaz začne blikat. Nechybí ani tlačítko pro paging. V zadní části nalezneme konektory, pro kabely. Koncovky kabelů výrobce barevně odlišil (napájecí kabel je červený) a navíc použité klíčování zabrání zasunutí telefonního kabelu do zásuvky pro napájení. Nezbytné jsou kanálky pro založení kabelů.

Sluchátko

Opět půlnoční modrá. V horní části se nachází kruhový reproduktor a pod ním velký, dobře čitelný displej. Ten má dva řádky. Horní pro čísla, druhý pro symboly. Číselný řádek pojme šestnáct znaků a při delším zápisu začne rolovat. Celková délka čísla je dvacet dva pozic. Klávesy se dobře mačkají a při stisku vydávají tón. Ve spodní části, která je rozšířená a může stát na rovné podložce, najdeme dva nabíjecí kontakty. Zadní část obsahuje prostor pro akumulátory. Pokud chceme odejmout kryt, musíme pořádně zabrat. Jde to poměrné těžko.

Telefonování

-pokud svítí, je spojení se základnou. Bliká tehdy, když jsme mimo dosah základny, nebo ta není napájena-stav baterie. Tři části podle stupně nabití, při nabíjení blikásluchátko-aktivní spojení se základnou-externí volání-interní volání-klávesnice je zablokovaná, nebo jsou zakázány odchozí hovory-nové vzkazy na záznamníku-vstup do režimu programování. Šipka nahoru-vstup do telefonního seznamu (deset pozic). Šipka dolů-seznam redial (pět pozic). Potvrzení (OK)-ukončení hovoru. Návrat do výchozího stavu. Při delším stisku vypne nebo zapne sluchátko-Interní volání. Při hovoru vypne mikrofon (mute). Druhá strana slyší hudbu-příjem hovoru-tlačítko zpětného dotazu. Odložení hovoru, druhá strana slyší hudbu. Při delším stisku vkládá pauzu do zadávaného čísla. Je-li zapnuta funkce mute, vypne ji.-opravná klávesa. Smaže posledně zadaný znak-při delším stisku zablokuje klávesnici. Hovory lze pouze přijímat. (klíč na displeji)-klávesy pro zadávání čísel a pro obsluhu záznamníku. Tady bych měl jednu poznámku. Chybí druhotný popis, takže si klávesy na ovládání záznamníku musíme pamatovat, nebo použít štítek, který je přiložen v manuálu

Tady není nic, co by vybočovalo ze standardu. Odchozí hovor uskutečníme dvěma způsoby. Stiskneme zelené tlačítko a zadáváme číslo, které se okamžitě vytáčí. Druhý způsob umožní nejdříve číslo zadat, případně opravit a vytočit najednou. Hovor přijmeme stiskem zeleného tlačítka, nebo sejmutím ze základny (lze nastavit). V průběhu hovoru je zobrazen hovorový čas. Ale pouze tehdy, pokud se jedná o hovor odchozí.

Programování

Hned na začátek musím podotknout, že každá funkce má své číselné vyjádření, takže manuál bychom měli mít stále při ruce. Stiskem zelené klávesy se šipkou vstoupíme do režimu programování a pak zadáváme kód funkce, případně parametry. Při pohledu na sluchátko je zřejmé, že číslo pět (symbol zvonek) slouží k nastavení hlasitosti. Je nám nabízeno šest hlasitostí, z toho jedna zesilující (crescendo). Ta nejhlasitější se hodí skutečně do hlučných míst a není možné ji přeslechnout. Nechtěně jsem si to ověřil, když jsem měl sluchátko u ucha. Ještě hodinu poté jsem si to pamatoval. Melodie se nastavují klávesou šest (symbol nota). Z deseti možností si určitě vybereme. Dále můžeme nastavit hlasitost ve sluchátku (3 stupně). Sluchátko může vydávat varovné a upozorňující tóny. Při stisku kláves nebo při vybitém akumulátoru. Dále je možno sluchátko přihlásit k základně a nastavit zpět tovární hodnoty.

Další nastavení se už týká základnové stanice. I zde můžeme nastavit melodii a hlasitost vyzvánění. Je-li hovor odložen (funkce hold), může zaznít ve sluchátku hudba. Je možno nastavit také prodlevu, po které se začne zadané číslo vytáčet. I základnu můžeme vrátit do továrního nastavení. Jak základna tak i sluchátko je chráněno bezpečnostním kódem PIN. Snad už ani nemusím připomínat, že je vhodné tyto hodnoty změnit. Už se stalo standardem, že přístroje zvládají tzv. tísňové volání nebo přímou volbu. Tyto funkce tady samozřejmě nalezneme a jsou výhodné pro malé děti nebo pro starší občany, kteří tím pádem nemusí znát obsluhu přístroje.

Odchozí hovory lze zablokovat úplně, nebo pomocí filtru. Buď na některých sluchátkách nebo všech. To je velice dobrá vlastnost. Nesmím také zapomenout na nastavení vyzvánění. Mohou vyzvánět všechna sluchátka. Lze také nadefinovat zpoždění zvonění nebo určitá sluchátka nebudou vyzvánět vůbec. S prioritou vyzvánění souvisí funkce provolba. Externí volající může začít vyzvánět na určité sluchátko. Je dobré nahrát ohlas asi tohoto znění: ("Pro sekretariát volte 1, obchodní oddělení 2, servis 3, ...."). Vynikající. Chválím.

Velká část manuálu je určena napojení na pobočkové ústředny. Pokud bychom chtěli využívat služeb jiného poskytovatele, i na tohle systém pamatuje. Nenašel jsem podporu tarifikace, ale tady se asi předpokládá napojení na pobočkovou ústřednu, která tuto funkci zvládá.

Záznamník

Hned na úvod tohoto odstavce poznamenám, že je možno koupit i odlehčenou variantu s názvem Gigaset 3010, která je bez záznamníku. Jaké vlastnosti má záznamník? Je zde vše co u záznamníku má být. Ovládat můžeme ze sluchátka, ze základny, ale i pomocí jiného přístroje s tónovou volbou. Pokud tónovou volbu nemá, musíme použít tónový volič.

Při instalaci přístroje se doporučuje nastavit datum a čas, který je zobrazen u každé přijmuté zprávy. Nové zprávy na záznamníku poznáme podle symbolu pásky na sluchátku. (Comfort má obálku). Zprávy můžeme přehrávat, převinout vpřed i vzad, zastavit, smazat. Systém umožňuje použít dva ohlasy, které bychom si měli hned při instalaci nahrát, ale jde to i bez nich. První ohlas umožní zanechat vzkaz, druhý už ne. Dále můžeme namluvit třetí informační ohlas, který volajícímu sdělí, že již vypršela doba pro vzkaz. (překročení limitu). Vzkaz může být dlouhý od třiceti sekund do dvou minut, nebo neomezený. Samozřejmostí je i funkce spoření poplatků.

Pokud ovládáme záznamník dálkově, můžeme použít funkci "přímé oslovení". Potom je možno ze základny oslovit osoby, které se nacházejí v její blízkosti. Vzkazy můžeme přehrávat na sluchátku, nebo i hlasitě na základně. Hovory můžeme nahrávat.

Maximální kapacita záznamníku je patnáct minut. Můžeme si zvolit, v jakém režimu má záznamník nahrávat. Buď budeme preferovat kvalitu nebo delší dobu záznamu. Pokud nastavíme automat, systém při nedostatku prostoru sám přepne z kvalitního režimu na dlouhodobý. Automaticky je prováděna komprimace dat. V tomto okamžiku záznamník nereaguje na povely. To ale není chyba. V případě výpadku proudu se vynuluje pouze čas, vzkazy zůstanou netknuté. Záznamník má tzv. poradce, který k nám promlouvá v angličtině. Informuje nás o počtu vzkazů (celkem, nové), o použitém ohlasu, nenastaveném času, případně o významu ovládacích tlačítek (0-9). Už jsem jednou zalitoval, že popis není na sluchátku, ale v manuálu je přiložen štítek s popisem. Při častém ovládání si ovládání velice rychle zapamatujeme.

Manuál

Tak jak už to bývá u firmy Siemens zvykem. Přehledný názorný a bez chyb. Na začátku jsou popsány všechny ovládací prvky základny i sluchátka. Najdeme tabulku nejužívanějších klávesových povelů, popis běžných závad a doporučení jak je odstranit. V závěru nechybí ani místo pro poznámky a popis programovacích nabídek. Je zde zmíněno i příslušenství, které můžeme zakoupit. Jedná se o sluchátka (Classic, Comfort), nabíječky, opakovače na prodloužení dosahu a velice příjemná je bezšňůrová zásuvka Gigaset 1000 TAE, která umožní připojení faxu či modemu. V příslušenství je Siemens opravdu jednička.

Dosah

Sluchátko Comfort

Není co dodat, protože DECT má své limity. Ve volném terénu je to tři sta metrů, v zastavěné oblasti do padesáti metrů. Ověřil jsem si ale, že v místech, kde jiné přístroje už byly mimo hru, Gigaset byl ještě v obraze, i když se silným zarušením. Prodloužit dosah můžeme zakoupením dalších základen nebo opakovačů (7990 Kč cena s DPH). Cena opakovače je poměrně vysoká a už bychom měli zvážit, jestli nebude lepší koupit raději další základnu. Maximální rozsah systému jsou čtyři základny a šest sluchátek. Systém umožní připojit i předchozí řady (Gigaset 1000 a 2000). Protože se jedná o GAP, mělo by být možno připojit i přístroje jiných výrobců.

Firma Siemens zapůjčila také sluchátko Comfort. Jako hlavní výhody bych viděl jmenný seznam na sto pozic, podsvětlený displej a možnost programování (makra). Kdo zná mobilní telefony firmy Siemens, bude mu ovládání komfortního sluchátka velice známé. Pod velkým displejem najdeme dvě kolébková tlačítka, která jsou kontextově závislá. A co je opravdu výborné, je možnost nastavení jazyka, ve kterém k nám bude sluchátko promlouvat. Je tam i čeština. Velice se mi líbilo přeposílání čísel z jednoho sluchátka do druhého (jen Comfort). K ovládání není manuál vůbec třeba, protože menu je dostatečně jasné. Při psaní čísel se používají dva řádky. Líbí se mi zmenšování číslic, když už se nevejdou na displej. Celkem se jich tam vejde 32. Síla signálu a stav baterie je znázorněn ve stejném duchu jako u mobilů. A nesmím zapomenout ani na hlasité handsfree. Snad jen jedna připomínka. Stejně jako u sluchátka Classic je hovorový čas zobrazen jen při odchozím hovoru. Sluchátko stojí 4990 Kč s DPH.

Baterie

V dodávce jsou dva články NiCd Sanyo N-3U (700 mAh). Jejich výdrž je udávána až sto hodin v pohotovostním stavu a hovorový režim až deset hodin. Lze dokoupit akumulátory s vyšší kapacitou, tam jsou hodnoty dvojnásobné. V manuálu je tabulka, která popisuje, které akumulátory lze použít. Stav akumulátoru je signalizován symbolem na displeji, takže máme představu, jak na tom jsme. Pokud máme nastaveno, ozve se i varovné pípání, pokud už meleme z posledního. Výrobce doporučuje čas od času čistit kontakty na základně i sluchátku a akumulátory nechat vybít.

Tabulka parametrů

standard DECT/GAP dosah volný terén až 300 m dosah v budovách až 50 m pohotovostní režim 100 hodin hovorový režim 10 hodin

Hodnocení

Telefon je jeden z nejdražších na našem trhu 7490 Kč s DPH. Podle vyjádření firmy Siemens se jedná o ceny zaváděcí a lze tedy očekávat jejich snížení. Pro méně majetné uživatele to asi nebude, ale do firem, kde se telefony netrhnou, to může být ta správná volba. Cena komfortního sluchátka je také poměrně vysoká. Není to tedy telefon pro každého, ale za tyto peníze dostaneme špičkový přístroj, který může směle kandidovat až na místo nejvyšší. Zmínil jsem se o chybějících popiskách na sluchátku a o hovorovém času, který je zobrazen jen při odchozím volání. Obsluha je ovšem ve většině případů věcí zvyku, takže už bude záležet na každém uživateli. Já bych dlouho neváhal.

Přístroj zapůjčila firma Siemens . Děkujeme