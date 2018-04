Siemens Gigaset 3010 Comfort a Micro 3000, to stojí za to

Před nedávnem jsem o podobném telefonu (Gigaset 3015) psal. V čem se tento liší? Asi v tom, že 3010 nemá digitální záznamník a místo sluchátka Classic je v základní sadě dodáváno sluchátko Comfort. To jsou dva hlavní rozdíly. Takže už k vlastnímu telefonu. V oranžové krabici, ve které je využito každé místečko, jsem našel základnu, sluchátko, opaskovou sponu, napájecí a telefonní kabel. Nechyběl ani manuál, ve kterém bylo ještě vloženo rozhodnutí telekomunikačního úřadu a ohlašovací list. Základna je celá v černé barvě (nebo je to půlnoční modř?). Na levé straně je prohlubeň pro odkládání a nabíjení sluchátka. Na pravé straně nalezneme pouze zakulacenou anténku a tlačítko, kterým aktivujeme paging na připojená sluchátka. Při delším stisku zahájíme přihlašování nového sluchátka k základně. Na spodní straně najdeme štítek s typovým označením a zásuvky pro telefonní a napájecí kabel. Zásuvka a koncovka napájecího kabelu jsou v červené barvě, takže se nespleteme. Navíc je není možno zaměnit, protože jsou klíčované. Nechybí ani kanálky na zapuštění kablíků.

Sluchátko

Comfort je opravdu komfortní. V horní části má kruhový reproduktor. Pod ním nalezneme velký, čtyřřádkový displej, který je podsvícen příjemným zeleným světlem. Sluchátko se dobře drží v ruce a tlačítka jsou vystouplá, takže se dobře mačkají. Zadní část obsahuje kryt akumulátorů a další reproduktor. Už z toho je patrné, že sluchátko má rozšířený spodek, aby se dalo postavit do svislé polohy. Má totiž hlasité handsfree. Pod displejem jsou dvě kolébková tlačítka, která mají kontextový význam. Vlastníci mobilů Siemens vědí o co kráčí.

V základním stavu je nabízena funkce interního volání a seznam posledně volaných čísel (redial). Jinak se zde objevují šipky pro pohyb v nabídkách či seznamu. Můžeme mazat naposledy zadaný znak, vracet se do předchozí nabídky nebo potvrzovat. Pod každým tlačítkem se pak objevují symboly, podle kterých určíme, co tlačítko provádí. Velice pěkně vyřešeno.

Telefonování

Jak je už zvykem, odchozí hovor můžeme uskutečnit dvěma způsoby. Číslo nejdříve zadáme, můžeme opravit případné překlepy a pak vytočit stiskem zeleného tlačítka. Druhý způsob je klasický a méně výhodný. Stiskneme zelené tlačítko, tím pádem vstoupíme na linku, začneme zadávat číslo, které se okamžitě vytáčí. To má ale jeden nedostatek. Pokud se překlepneme, musíme vytáčení ukončit a celou operaci opakovat od začátku. Je také možno využít telefonní seznam nebo funkci redial.

Příchozí hovor lze přijmout několika způsoby. Pokud je sluchátko uloženo v základně, stačí ho pouze sejmout. Jinak hovor přijmeme stiskem zeleného tlačítka. Když chceme použít hlasité handsfree, stiskneme průhledné tlačítko. Aktivitu HF poznáme podle toho, že průhledné tlačítko svítí výraznou červenou barvou. V průběhu hovoru můžeme na displeji sledovat hovorový čas jen u hovorů odchozích. Dále zde může být zobrazena provolaná částka. Je ale nezbytné aktivovat zasílání tarifikačních impulzů. V průběhu hovoru můžeme regulovat hlasitost. Tři stupně pro sluchátko a pět stupňů pro HF.

Telefonní seznam je dokonale propracován. Je takový, jak ho známe z mobilních telefonů. Nabízí sto pozic na uložení čísla, ke kterému můžeme zadat i jméno. To nebývá zvykem u běžných bezdrátů. A to ještě není vše. Pokud máme více sluchátek, lze mezi nimi posílat jednotlivé položky telefonního seznamu nebo celý seznam. Vynikající vlastnost. Tuto funkci ale neumožňuje sluchátko Standard, které má jen deset pozic bez možnosti uložit jméno.

Programování a funkce

Jak už bylo zřejmé u předchozích řad firmy Siemens, jejich DECTy mají snad veškeré myslitelné funkce. Deset vyzváněcích melodií v pěti hlasitostech (+crescendo). Nechybí zablokování hovorů (5 předčíslí) a priorita vyzvánění, pokud máme více sluchátek. Samozřejmostí je velká podpora pobočkových ústředen.

Rád bych se zaměřil na funkci babyphon. Jedno sluchátko vyhradíme jako odposlechové a umístíme na patřičné místo. Může to být dětský či nemocniční pokoj. Dále je nezbytné nastavit citlivost (3 stupně) a číslo sluchátka, které začne vyzvánět. Když na daném místě dosáhne hluk daného stupně, druhé sluchátko začne zvonit. Přijmeme interní hovor a posloucháme, co se děje. Že by se dítě probudilo? Nebo jde někdo v noci do lednice? Využití už nechám na uživateli.

Pokud máme více sluchátek, tak teprve můžeme systém pořádně využít. První sluchátko, které jsme obdrželi se základnou, je již přihlášeno. Ostatní sluchátka musíme už přihlásit sami. Postup je následující. Stiskneme na deset sekund tlačítko na základně, až se ozve pípnutí. Pak už musíme postupovat rychle, protože celé přihlášení musíme zvládnout do jedné minuty. Na sluchátku zvolíme v menu volbu přihlášení, zadáme systémový PIN a vybereme číslo sluchátka. Když toto provedeme, objeví se na displeji jméno základny. To si můžeme změnit. No a opačná operace umožní sluchátko ze systému odhlásit. Mezi sluchátky lze provozovat vnitřní volání, které se neplatí. Jen si musíme pamatovat, která osoba má sluchátko s daným číslem. K jedné základně můžeme připojit až šest sluchátek. Vnější hovor lze předat na jiné sluchátko, případně umožnit příposlech. Samozřejmostí je i zablokování několika předvoleb. Ty potom není možno vytočit.

Další zajímavostí jsou makra. Složitější příkazy na ovládání celého systému si můžeme zaznamenat a pak je provádět pouze výběrem z nabídek. Pěkně provedeno. Makra mají podobnou vlastnosti jako telefonní seznam. Můžeme odeslat jedno nebo všechna na jiné sluchátko.

Zabezpečení je dotaženo. Rozeznáváme bezpečnostní kód PIN pro celý systém a pro jednotlivá sluchátka. Některé nebezpečné a důležité funkce jsou chráněny tímto kódem. Je vhodné hned po instalaci přístroje PINy změnit, aby nikdo nepovolaný nemohl s telefonem manipulovat.

Manuál

Propracovaný tak, jak tomu bývá u Siemensu zvykem. Každý postup je rozepsán tak, aby bylo zřejmé co uživatel stiskne, jak bude systém reagovat a co zobrazí displej. Nemůžu vytknout ani to nejmenší. V závěru nalezneme tabulku, která popisuje, jak svépomocí odstranit jednoduché závady. Nechybí ani přehled nabídek, programování sluchátek a základny.

Baterie

Pod krytem v zadní části jsou umístěny dva články AA Ni-Cd Sanyo N-3U 700 mAh. V pohotovostním režimu vydrží až sto hodin, hovořit můžeme deset hodin a nabíjení z minima na plný stav trvá přibližně pět hodin. První nabíjení by mělo probíhat alespoň šestnáct hodin, bez ohledu na signalizaci. Je doporučeno čistit nabíjecí kontakty a jednou za čas nechat akumulátory úplně vybít. Manuál obsahuje tabulku zástupných typů akumulátorů. Signalizace na displeji je podobná jako na mobilech. Symbol baterie je složen ze tří částí.

Dosah

Je zřejmé, že dosah u DECT přístrojů je více méně stabilní veličina. Ve volném terénu to je až tři sta metrů a v zastavěné oblasti kolem padesáti. Tam ovšem záleží na konstrukci budov. Symbol na displeji ukazuje, jak jsme na tom se signálem. Čím větší je vzdálenost sluchátka od základny, tím klesá počet dílků, a když už jsme mimo dosah, symbol úplně zmizí. V tom okamžiku se na displeji rozbliká jméno základny, ke které jsme přihlášeni.

Další příslušenství

Tady bych se chtěl zastavit. Siemens nabízí vždy něco navíc. Pokud budeme potřebovat připojit další zařízení jako jsou faxy nebo modemy, lze dokoupit bezšňůrovou zásuvku Gigaset 1000 TAE. A to ještě není všechno. K testování jsem obdržel dvě krabice. V jedné bylo již zmíněné zařízení, ve druhé bylo něco, co mě opravdu překvapilo. Jmenuje se to Micro 3000. Tak mrňavé sluchátko je mezi DECTy rarita. Prcek, o kterém ani nevíte, že ho máte v kapse. Nedá se popsat, to musíte vidět. Od Comfortu se liší pouze tím, že nemá hlasité handsfree. Když jsem ho přinesl do kanceláře, první reakce byla následující: "Siemens má nový mobil? Kde se dá koupit? Já ho chci!"

Tabulka parametrů

Standard DECT Počet sluchátek 6 Počet základen 4 Dosah ve volném terénu do 300 m Dosah v budovách do 50 m Cena Gigaset 3010 Comfort 6690,-Kč vč.DPH Cena Gigaset 3000 Micro Bundle 6790,-Kč vč.DPH přenosná část Gigaset 3000 Comfort V- 160mm, Š- 55, H- 28,váha 165g vč.akum. přenosná část Gigaset 3000 Micro V- 123, Š- 43, H-17, váha 98g rozměry samotné základny 146x117x70.

Závěr

DECTy od firmy Siemens se vyznačují tím, že jsou nadupané funkcemi a také tím, že uživatel může dokoupit širokou škálu příslušenství. Vadí mi snad jen to, že hovorový čas není zobrazen při příchozím hovoru. Ostatní funkce a schopnosti jsou takové, jaké bych u Gigastu předpokládal. Menu a ovládací prvky jsou kompletně počeštěny. Musím se ještě na závěr zmínit o funkci babyphon, jmenném seznamu na sto pozic a o podsvětleném displeji. Pokud budeme častěji programovat, určitě využijeme makra. Cena je vyšší (6690 Kč s DPH), ale je zřejmé, že dostaneme jednu z nejlepších věcí ve třídě DECT na našem trhu. Rozhodně to stojí za úvahu. Sluchátko Micro (6790 Kč vč.nabíječe s DPH), které si můžeme samostatně přikoupit, opravdu budí zvláštní dojem. Já jsem byl nadšený.

Přístroje zapůjčila firma Siemens . Děkujeme