Siemens Gigaset 100 - bezdrátový, ale hlavně levný

Základna

Telefon je balený v menší žluté krabici, ve které najdete základnu, která současně slouží jako nabíječka, sluchátko a telefonní a napájecí kabel. Manuál je pouze ve stylu skládačky, a to už naznačuje, že se jedná o telefon, který neoplývá velkým množstvím funkcí. Přístroj je homologován a záruka platí po dobu jednoho roku. Jedná se o telefon DECT a k základně lze připojit pouze jedno sluchátko. GAP není podporován, takže připojení k základnám jiných výrobců není možné.

Jak už jsme zmínili, jedná se o jednoduchý přístroj a to je patrné i na základně. Ta je podlouhlá a neobsahuje vůbec žádné ovládací prvky. Nehledejme žádné tlačítko pro paging nebo něco podobného. Na levé straně se nachází pouze prostor pro uložení sluchátka po dobu nabíjení. V zadní části je výstupek, který slouží jako podpěra celé základny. V jeho spodní části naleznete konektor pro telefonní kabel a na boku vstup pro nabíjecí kabel a kanálky jejich uchycení.

Sluchátko

Protože jsme před nedávnem testovali sluchátko Micro (také od firmy Siemens), připadala nám "stovka" poněkud velká a široká. V horní části je umístěn dvouřádkový displej, na který se vejde 10 znaků. Maxilmální délka čísla je 22 a znaky při naplněném displeji odrolují vlevo. Druhý řádek obsahuje několik symbolů, které ukazují, v jakém stavu se sluchátko nachází. Displej je poměrně velký a dobře se čte. Pod ním nalezneme tlačítka, která jsou gumová a při jejich stisku se ozve pípnutí, i když jen tiché. Celému sluchátku vévodí velké kruhové tlačítko se symbolem telefonu, kterým lze hovor přijmout, ukončit nebo spojit. Dále zde nalezneme tlačítko se dvěma šipkami. Jak už znalci telefonování tuší, po jeho stisku se objeví naposledy volané číslo. Bohužel jen jedno. Nechybí ani tlačítko pro volbu uložených čísel (10 pozic). To má dvě použití. Buď volíte z paměti, nebo do ní ukládáte. Běžná tlačítka, bez kterých by telefon nebyl telefonem (0-9,*,#) jsou oválná. Na mřížce nalezneme také symbol klíče. To znamená, že klávesnici může delším stiskem uzamknout.

Nesmíme zapomenout na klávesu R, která umožňuje využití služeb telefonních ústředen a při delším stisku vkládá do čísla pauzu, která je na displeji zobrazena jako znak P. Klávesu se šipkou použijeme při nastavování přístroje.

V základním postavení je na displeji zobrazen symbol základny (kroužek). Pokud svítí, jste k základně přihlášení, pokud bliká, přihlášení neproběhlo nebo jste od základny moc daleko. Při probíhajícím hovoru je na displeji zobrazen symbol sluchátka a během nastavování vidíme symbol se šipkou. Nastavovací a R tlačítko je umístěno ve výstupku, abychom je nechtěně nestiskli. Mezi nimi je umístěn mikrofon. Ve spodní části jsou dva nabíjecí kontakty. Zadní část je zaoblená a obsahuje prostor pro baterii. Sluchátko připomíná tvarem lodičku.

Před prvním použitím je nutno sluchátko přihlásit. Vložíme ho do základny, tu zapneme a asi po devadesáti sekundách se sluchátko samo přihlásí.

Nastavení

I tady je patrná jednoduchost. Můžeme nastavit tři hlasitosti ve sluchátku. Stejně tak hlasitost vyzvánění má tři stupně a na výběr jsou dvě melodie. Do deseti paměťových pozic můžeme uložit pouze čísla. Jména bohužel ne, takže si musíme pamatovat, pod kterou klávesou máme jaké číslo. Pěkná věc, která s pamětí souvisí, je její řetězení. Bylo by možné část pamětí použít jako kódy pro přístup do jiných sítí, ale na tom Siemens teprve pracuje. Pokud paměťové tlačítko podržíme déle, automaticky se aktivuje číslo, které je uloženo pod nulou.

Telefonování

Jak tomu už bývá, lze odchozí hovory uskutečnit dvojím způsobem. Buď nejdříve vstoupíme na linku stiskem velkého tlačítka a pak zadáváme číslo, které se ihned vytáčí. Je zde i druhá možnost. Nejdříve číslo zadat a pak vytočit okamžitě. Chybí zde ale opravná klávesa, takže musíme hovor potvrdit a okamžitě zrušit dvojitým stiskem velkého tlačítka.

Příchozí hovor přijmeme stiskem velkého tlačítka a stejným způsobem ho také ukončíme. Lze to také provést pouhým odložení sluchátka do základny. Škoda, že nefunguje i opačná možnost pro příjem hovorů.

Manuál

Je to pouhá skládačka, ve které je ale podrobně popsáno vše, co přístroj nabízí. Na začátku jsou popsány ovládací prvky. Dále jsou rozepsány postupy ovládání s tím, že jsou uvedeny i stisky kláves. V zadní části je tabulka, která popisuje běžné závady a doporučení, jak je odstranit. Je pochopitelné, že to nezahrnuje rozebírání přístroje. To by znamenalo ztrátu záruky.

Dosah

Ve volném terénu do tří set metrů, v zastavěné oblasti kolem padesáti metrů, ale to se může lišit podle typu zástavby. Když jste mimo dosah, symbol na displeji se rozbliká a už není možné uskutečnit hovor. Když jste na hranici dosahu, hovor je silně rušen a může dojít k jeho ukončení. V tom okamžiku se vyplatí zůstat stát na jednom místě, abyste se náhodou nedostali do místa bez signálu.

Baterie

Před prvním použitím výrobce doporučuje sluchátko v základně nabíjet alespoň šestnáct hodin. Do sluchátka se vkládá akumulátor NiCd s označením V30145-K1310-X147 a kapacitou 300 mAh. V pohotovostní době sluchátko vydrží až sto hodin a hovořit lze až deset hodin, což jsou poměrně dobré hodnoty. Výrobce jednoznačně doporučuje použití originální nabíječky a pouze schválených typů akumulátorů.

Tabulka parametrů

Váha sluchátka 155 g včetně akumulátorů Pohotovostní doba 100 hodin Provozní doba 10 hodin Paměti 10

Závěr

Z celého článku je zřejmé, že se jedná o telefon kategorie low-end. To ale neznamená, že by to bylo něco špatného. Pro některé uživatele, kteří potřebují pouze telefonovat a nevyžadují složitější ovládání a mnoho funkcí, je to přístroj naprosto ideální. I jeho cena tomu odpovídá - 3490 korun včetně daně. To, co telefon nabízí, zvládá perfektně. Firma Siemens přišla na trh s přístrojem pro nejširší vrstvy obyvatelstva.

Přístroj zapůjčila firma Siemens . Děkujeme.