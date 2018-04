Siemens E10D (recenze)

Firma Siemens na CeBitu vyrukovala se širokou paletou mobilních telefonů - fascinoval její kolibřík SL10, příjemně překvapil Siemens S10 Active, dobrou naději vlévaly do žil cestujících duální telefony. Až potud jsme hovořily o té vyšší cenové kategorii - ale Siemens nezapomněl ani na potenciální dotované telefony případně na chudší z nás. Telefon Siemens S6 byl ve své době fenomén - právem si získal vašimi hlasy cenu Mobil roku 97 - ale na letošní titul by již přeci jenom nestačil. Jeho zásadní vadou totiž je výdrž. Siemens si řekl, že to zlepší - a zlepšil. Od modelu Siemens S6 odvodil několik jeho následovníků - Siemens S6D ale i Siemens E10D. Oproti modelu Siemens S6 se změnila váha na 164 gramů, maličko se změnil vzhled - to zejména pro odlišení před Siemens S6D. A co je hlavní - výdrž vzrostla na téměř 90 hodin stand-by či více než čtyři hodiny hovoru. Oproti S6 další podstatná změna - možnost datových a faxových přenosů pomocí SoftDataLink kabelu. Ten sice funguje jen pod Windows 95 a sám není bez chyby (bude v testu v brzké době), zato jeho cena okolo 6000 Kč hovoří oproti PCMCIA kartám lákavě. Další příjemnosti: filtrování příchozích hovorů (dovolají se vám jen lidé uvedení na SIM kartě) a hlavně kódování řeči i halfrate - obdobně jako Siemens S6D. Ale jsou i věci, které chybí. Především se opakuje nepříjemná chyba Siemense S6 - pokud vám někdo zavolá a vy zavěsíte, nemáte šanci zjistit jeho telefonní číslo! Chyba nejchybovatější... Náročnější zamrzí výběr z pouhých pěti zvonění, nemluvě o vyzvánění vibračním. Také v paměti telefonu se nedostalo prostoru pro možnost uložení čísel či SMS mimo SIM kartu. Pokud se týká samotné práce s telefonem, lze kritizovat jen málo. Pokud máte rádi placatý design pro kapsu u džínů, je E10D to pravé pro vás. Na druhou stranu hrubé prsty nepotěší maličkaté až prťavé klávesy a pro dámské prstíky je E10D přeci jen příliš velká - komu se nelíbila klávesnice na S6, tomu se tuplem nebude líbit klávesnice modelu E10. Ovládání telefonu je u Siemensu na tradičně vysoké úrovní - vyhrazená klávesa pro telefonní seznam, vyhrazená pro nápovědu. Tři kontextové klávesy a jednu z nich je možno naprogramovat pro rychlou volbu. Zámek klávesnice podržením křížku je dobrá a u Siemensu stabilní vymoženost. Displej na mne působil poněkud přeplněně - zobrazuje se na něm toho mnoho a fonty bývají tučné - na druhou stranu jsou škálovatelné ve třech velikostech, takže jsou ochotny se smrsknout při psaní čísel a někdy je lepší mít na displeji prostor, než se jako u Motoroly d160 nebo Ericssonu spokojovat s jedním řádkem pro SMS zprávy. U displeje potěší výborný kontrast, jímž jsou modely Siemensu pověstné - ačkoliv kontrast displeje Siemens S3com v barvě trávové zelně a ebenové černi jen tak něco nepřekoná. Jaký tedy je Siemens E10D? Především cena - Setos jej nabízí za cenu pod 10 000 Kč bez DPH - tedy jako model nižší cenové kategorie a bez dotace. Staví se tedy na roveň modelům typu Panasonic G450, Ericsson GA628 nebo Nokia 5110. Staví se do velmi vyrovnané řady - telefony nabízejí obdobný výkon, obdobné vlastnosti a podle mne bude záležet na zalíbení v designu těchto telefonů každého jednoho z nás. Nicméně, pokud sáhnete po Siemensu E10D, rozhodně si koupíte výborný telefon za poměrně málo peněz - a pokud kalkulujete s možností datových přenosů pod Windows, E10D vás potěší SoftData linkem.

Siemens E 10 D

přehled funkcí a vlastností rozměry 148 x 54 x 15 mm hmotnost 164 g (se SIM) baterie - typ LiIont 1Ah 3,6V pohotovostní čas (stand-by) 87:05 h hovorový čas (talk-time) 4:15 h velikost SIM karty malá displej počet řádků/počet znaků (režim psaní SMS) zobrazitelných najednou 4 / 64 počet řádků/počet znaků (řežim psaní tel. čísla) zobraz. najednou 2/32 velikosti písmen 3 velikosti datum / čas / paměti paměť telefonu na čísla paměť telefonu na SMS délka seznamu posledně volaných 5 délka seznamu přijatých hovorů délka seznamu nerealizovaných hovorů 5 automatický redial (opakované vytáčení čísla) informace o volání zobrazení délky posledního hovoru zobrazení délky všech hovorů zobrazení délky jen odchozích hovorů hovorový čas během hovoru z menu tarifikace dle GSM phase 2 (indikace provolané částky) pípnutí po určité době hovoru 1 min. SMS a data předdefinované SMS zprávy v paměti dle kapacity SIM. potvrzení doručení SMS jako položka v menu adresát SMS z telefonního seznamu cell broadcast datové a faxové přenosy softmodem - Siemens SoftDataLink nadstandardní funkce filtrování příchozích hovorů omezení jen na SIM čísla telekonferenční hovor zablokování před cizí SIM kartou blokování odchozích volání volání jen na přednastavená čísla (fixed dialing) SIM toolkit fullrate / halfrate kodování hovoru / vyzvánění počet druhů zvonění 5 vibrační vyzvánění zesilované vyzvánění (crescendo) tiché vyzvánění inteligentní vibrační vyzvánění (nejdříve vibruje pak zvoní) možnost vlastního zvonění ostatní příslušenství v ceně cestovní nabíječka, klip na opasek zvláštnosti vyhrazená klávesa tel. seznamu a nápovědy technické parametry maximální vysílací výkon (watt) 1,6 frekvenční odchylka (Hz) 13 fázová chyba (deg) 5,6 citlivost (dBm) -109,5 potlačení sousedního kanálu (dBc) 11,6 potlačení vlastního kanálu (dBc) -6,9 reprodukce zvuku vysílaného/přijatého

(známka jako ve škole) 3/4