Siemens dodává průmyslové DECT moduly

Přenos dat pomocí DECT přináší nové možnosti do světa mobilních komunikací. Například v POS systémech nebo v platebních systémech, kde mohou být moduly umístěny nezávisle na základových stanicích. V restauracích může být například platební terminálek přinesen až ke stolu, ale data se budou zpracovávat někde v centrální stanici, ke které se dostanou radiovou cestou. Nebo například v nemocnicích, kde mohou být pacienti monitorováni bez složité změti kabelů, která někdy působí stresujícím dojmem, dále se mohou tyto systémy uplatnit při ovládání robotů nebo ve výrobě při kontrole. Jejich možnosti jsou velmi široké.

Všechny tyto možnosti nejsou zdaleka využity a šikovný výrobce se toho jistě chopí, jelikož Siemens právě takový průmyslový modul dává na trh. Ten si pak můžete vmontovat do vlastních zařízení a dál je vyrábět. To není ale vše. Moduly jsou vybaveny poslední Gigaset technologií pro bezpečný a nepřetržitý přenos dat.

Dále přinášíme technické specifikace tohoto modulu.

Deska má možnost komunikace přes DECT air I/F, RS232 a 4 drátovou analogovou linku.

Podporuje standardy DECT/GAP a DECT/LU 10.

Tento produkt je OEM produkt bez krytu, aby se mohl lépe integrovat do zařízení. Má různé operační módy. Lze jej použít buď jako přenosný terminál, nebo jako základní stanice, či dokonce jako server. Další možnost je použití dvou zařízení MD32 místo null modem kabelu.

Přidáním mikrofonu, speakeru, klávesnice, displeje a "vyzváněče" k tomuto modulu se z něj stává přenosný bezdrátový telefon.

Pro napájení mu stačí 5V zdroj. Spotřeba energie je následující. V aktivním módu s jedním aktivním spojením má spotřebu 500mW a na každé další spojení se zvyšuje spotřeba o dalších 100mW.

Přenosná zařízení - standby mód - spotřebují 25mW.

Rozměry modulu jsou 65x37x5 mm a má již vestavěnou anténu. Dále má dva 50W konektory pro externí antény. Modul se může přihlásit až k šesti základnám. Automaticky nastavuje linku a uvolňuje ji v závislosti na zatížení.

Podporuje také přenos hlasových/modemových signálů. Deska je kompatibilní s GAP standardem a obsahuje veškeré specifikace týkající se GAP protokolu. Pro specifické konfigurování zařízení lze opužít i AT příkazů. Sériové rozhraní RS232 (3V-TTL) má plnou kompatibilitu s V.24.

Tento modul je opravdu univerzální elektronickou součástkou, kterou lze namontovat do jakéhokoliv zařízení. S jeho pomocí se dostává mobilní a vůbec veškerá komunikace do dalších dimenzí. Šikovní výrobci a obchodníci by jistě uvítali, kdyby toto mohli montovat například do bezdrátových průmyslových kamer, či jakýchkoliv jiných zařízení. Stačí mít jen velkou představivost.