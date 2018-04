Siemens: divize mobilů se chystá na prodej. Kdo ji koupí?

Siemens ve středu zveřejnil hospodářské výsledky koncernu za druhý fiskální kvartál, ten odpovídá prvnímu čtvrtletí běžného roku. Námi ostře sledované jsou výsledky divize Communications (Com), do které patří i divize mobilních telefonů. Divize Com za sledované období prodělala 19 milionů Eur (loni zisk 146 milionů Eur – přepočteno pro srovnání), což sice není na první pohled tolik, ale jen samotná divize mobilních telefonů prodělala 138 milionů Eur. To je již na pováženou a odpovídá to předpovědím, že tato divize denně prodělává přes 1 milion Euro. Loni přitom za stejné období skončila v zisku 13 milionů Eur. Ještě horší je srovnání s konkurenty. Nokia letos za stejné období vydělala na mobilech (operační zisk) 1,01 miliardy Eur a Motorola vydělala 440 milionů USD (v přepočtu asi 341 milionů Eur).

Divize Com zahrnuje od začátku tohoto fiskálního období (září 2004) bývalé složky ICN (Information and Communication Networks) a ICM (Information and Communication Mobile), tedy sítě a divizi mobilů, bezdrátových telefonů a dalších komunikačních zařízení. Jenže díky tristním výsledkům divize mobilních telefonů bude zanedlouho vše jinak.

Mobily půjdou vlastní cestou

Prvním restrukturalizačním krokem, o kterém Siemens aktuálně rozhodl, je oddělení divize mobilních telefonů od nadřazené složky Com a tedy i od mateřského koncernu Siemens. Vznikne samostatná společnost s vlastní právní subjektivitou, samozřejmě ale stále úzce navázána na mateřský koncern. Obchodní známkou nadále bude značka Siemens, některé organizační složky se ale oddělí od mateřského koncernu a budou na něm působit nezávisle. Tento krok má napomoci k restrukturalizaci divize a jejímu návratu do černých čísel. V žádném případě to neznamená, že by Siemens chtěl s mobily skončit, jen by na nich rád začal vydělávat.

Neosamostatní se celá divize Communications (Com), ale jen divize mobilních telefonů, divize vyrábějící bezdrátové telefony (analogové a DECT) a část společnosti produkující modemy. Ostatní součásti současné divize Com, tedy především divize sítí zůstanou v této divizi Com a tedy pod křídly mateřského koncernu.

Prezident společnosti Klaus Kleinfeld, se vyjádřil, že nová samostatná společnost se musí zaměřit na snižování nákladů, zvýšení produktivity, rychlejší uvádění nových produktů na trh a změn dozná i marketingová struktura společnosti a na změny se mohou těšit i regionální zastoupení.

Mobily Siemens z trhu nezmizí

Klaus Kleinfeld také veřejnost ubezpečil, že ukončení produkce mobilních telefonů není na pořadu dne, neboť by byla škoda zahodit dosažené hodnoty a výsledky. Současné portfolio značky je podle něj hodnotné, což platí i o patentech a licencích. Značka mobilních telefonů Siemens zůstane zachována a zákazníci se s ní budou setkávat i nadále. Kleinfeld tímto všechny ujistil, že obchodní činnost divize mobilních telefonů je stabilizována.

Kleinfeld připustil, že se nadále hledá partner pro divizi mobilních telefonů. Jestli se ale bude jednat o partnerství, nebo o odprodej divize, nebylo uvedeno. To koresponduje s událostmi předchozích dnů, kdy se o možném partneru Siemensu spekulovalo, výrobce ale naznačil, že na rozhodnutí je ještě brzo.

Mobil.cz komentuje:

Z výše uvedeného se může zdát, že největší krize je zažehnána a Siemens se vydal správným směrem. To je pravda, ale jen částečná. Siemens ví co má dělat, ale to zase nebylo tak těžké vymyslet. Siemens teď čeká druhá fáze – realizace předsevzetí. To už tak snadné nebude, protože protivníkem není jen konkurence na trhu, ale především německé odbory. Ty se budou snažit zachránit pracovní místa v Německu, kde Siemens stále produkuje velkou část mobilních telefonů. Vyjednávání nebudou snadná, míra nezaměstnanosti totiž v Německu se v dubnu dostala na 11,8 procenta (bez práce je 4,89 milionu osob) a odbory nyní chrání každé pracovní místo. Pracovní síla je v Německu drahá, úprk na východ hlásí mnohé firmy a Siemens pokud chce uspět, nemůže být výjimkou.

Bude novým partnerem Motorola?

Kdo by se měl stát novým partnerem divize mobilů Siemensu? Nevíme a je otázkou, jestli v tom má jasno už i samotný Siemens. Médii proběhla řada spekulací, každá z nich mohla mít pravdivý základ, ale také nemusela. V zákulisí se hovoří o zájmu Motoroly, ta také jako jediná spekulace nevyvrátila, spíš je všeříkajícím prohlášením dále živí. Možná to je logický krok Motoroly jak se dotáhnout na Nokii, některé zdroje z odvětví se ale této úvaze podivují. Ve hře je ale jistě mnohem víc nápadníků.

Nyní je tedy jasné, že mobily značky Siemens z trhu nezmizí, budou se prodávat nadále a možná se naopak zvýší tempo inovací a Siemens na trh vypustí další nové produkty. Ty současné nejsou špatné, ale něco jim oproti konkurenci chybí. Ne po stránce technické, možná jim spíš schází víc image. Důkazem je aktuální informace ze serveru Digitimes.com, podle které Siemens jedná s tchajwanskými dodavateli na dodávce (výrobě na zakázku) až 500 000 mobilů nejnižší třídy s cenou okolo 30 USD.

Siemens si oddělením ztrátové divize mobilních telefonů vylepší celkové výsledky, akcionáři budou spokojeni, i když je jasné, že mateřský koncern bude s novou společností nadále velmi úzce spolupracovat a pravděpodobně ho to bude stát i nějaké peníze.