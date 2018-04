Siemens dává konkurenci pořádně zabrat

Jste-li fanoušky německého koncernu Siemens, jste na správném místě. Zde přinášíme poslední novinky tohoto výrobce v oblasti GSM a multimediální techniky. A na co že se můžeme v blízké budoucnosti těšit? Rozhodně toho není málo. Považte sami: dva nové mobilní přístroje, jeden sice starší, ale v novém kabátě, instalační sada do auta ovládaná hlasem, nové bezdrátové digitální telefony Gigaset, smartphone, novinky v oblasti bezdrátových modulů, MP3 přehrávač, bluetooth adaptér s nezvykle velkým dosahem a jedna perlička v podobě kombinace mobilního telefonu a náramkových hodinek. To už rozhodně stojí za uznání, nemyslíte?

Včera jsme během dne vydali krátkou zprávu o právě uvedených výrobcích. Nyní si je všechny přibližme trochu podrobněji.

Siemens A40

Siemens S35i

Car Kit Profesional Voice II

MultiMobile SX45

Nový low–endový přístroj, který je podle slov výrobce určen úplným nováčkům v oblasti GSM telefonů. Siemens A40 je nástupcem modelu A36 a vyznačuje se především jednoduchým ovládáním. Váha přístroje je 122 g, objem 106 cm. Na jedno nabití vydrží baterie až 150 hodin v pohotovostním stavu nebo 240 minut hovoru. K dispozici budou údaje o posledních 10 volaných / přijatých hovorech a pěti hovorech zmeškaných. Zákazníky jistě potěší 4 vyměnitelné CLIPitTM folie (v okolí displeje). Model A40 bude dostupný v sedmi barvách. Očekávat jej můžeme během června 2001 v některé z předplacených sad. Podrobnější informace najdete zde Ne, nespletli jsme se. Tento typ rozhodně není žádnou žhavou novinkou. V něčem je však přeci jen nový.Nyní bude S35i k dostání také v novém barevném provedení - v polárně stříbrném, což ještě zvýší prestiž přístroje. Také displej se změnil - na jantarovou barvu. Mobilní telefon Siemens S35i patří mezi manažerské aparáty, o čemž svědčí vlastnosti jako wapový prohlížeč (verze 1.1), IrDA port, integrovaný modem, přítomnost organizéru apod.Tato novinka udělá radost samozřejmě hlavně řidičům. Jedná se o klasickou instalační hands–free sadu do automobilu, která kromě pohodlného telefonování nabídne uživatelům také pár zajímavých funkcí. Předně s touto sadou můžete pohodně využívat hlasové ovládání. Telefonní čísla lze vytáčet nadiktováním čísla nebo pomocí jmen / hesel uložených v paměti. Car Kit Profesional Voice II je první sadou, jenž dokáže oznámit jméno nebo číslo volajícího či odesílatele SMS zprávy. Mezi další funkce patří telefonní záznamník (o kapacitě 480 sekund), telefonní seznam (150 pozic) a automatická regulace hlasitosti, která nastavuje hlasitost reproduktoru podle hladiny okolního hluku.SX45 je kombinací mobilního telefonu a kapesního počítače (PDA), neboli dalším zařízením, které známe pod označením smartphone (výrobce jej však pojmenoval "MultiMobile").MultiMobile je založen na operačním systému PC Pocket Microsoft, komunikuje s jazykem Java. Největší přednost přístroje spočívá v jeho univerzálním použití - umožní faxovat, přenášet data, e-mailové zprávy, hlasové hovory a pochopitelně neustálý přístup na internet. V základním vybavení nechybí Compact Flash a MultiMedial Card (o kapacitě RAM 32 MB). Display je barevný s TFT podsvícením, dokáže zobrazit až 65 000 barev. Kromě obvyklých funkcí disponuje nadstandardními nastaveními – zobrazení e-books, obrázků, her. MultiMobile podporuje GPRS technologii, stahovat data můžete nejen přes WAP browser, ale také prostřednictvím http (Pocket PC), kromě tohoto lze použít konfigurace sítě LAN. Operační systém Pocket PC zahrnuje programy Pocket Word, Pocket Excel, Outlook, Media MP3 přehrávač, kalkulačku a doručenou poštu. Díky Sync Station lze SX45 připojit pomosí USB portu k PC a synchronizovat jej tak s MS Outlookem nebo Lotus Organizérem.

Smartphone SX45 představuje zajímavou novinku ve své třídě. Společnosti Siemens a Kodak se na CeBITu společně prezentují softwarovým produktem Wireless Imaging Network Application (WINA™), díky němuž mohou uživatelé uchovávat nafocené obrázky přímo v MultiMobilu.

Siemens SIMpad SL4

WristPhone

SIMpad SL4 je elegantní, chytrý a snadno ovladatelný přístroj s neomezeným přístupem k internetu. Je založen na operačním systému Windows CE 3.0TM. Zařízení disponuje výkonným browserem, barevným dotykový displejem, pamětí o kapacitě až 64 MB. Rozměry SL4 jsou 260 x 180 x 30 mm a hmotnost 980g.Co si představíte pod tímto názvem? Možná ledacos. Ve skutečnosti však jde o náramkové hodinky, které obsahují tribandový GSM přístroj (tzv. WristPhone), který můžete použít v GSM sítích 900 / 1800 / 1900 MHz. K dispozici máte hlasové funkce, akumulátor o kapacitě 550 mAh, slot na plug-in SIM kartu. Anténa je pochopitelně integrovaná, hmotnost WristPhonu je 36 g.

Z dalších novinek, o nichž jste se však již mohli na stránkách Mobil.cz dočíst, nám Siemens představil ještě následující výrobky:

Siemens S45 - mobilní přístroj z manažerské řady mobilů, který je jakýmsi kompromisem mezi typy SL45 a S35i. Telefon disponuje wapovým prohlížečem (verze 2.1), podporou technologie GPRS a hlasitým odposlechem. S45 můžete synchronizovat s Outlookem. Baterie by měla nabídnout až 300 hodin pohotovostního stavu.

Gigaset řady 4000 představuje novou řadu bezdrátových digitálních telefonů, které mají integrovaný záznamník či možnost posílání a přijímání SMS mezi jednotlivými moduly.

TC35, MC35 - Bezdrátové moduly. První z nich (TC35) je malý, duální (GSM 900 MHz/ 1800 MHz) bezdrátový modul, který právě přichází na trh i v České republice. Tento modul má široké využití v oblastech telefonie, telemetrie, telematiky, logistice, automobilovém průmyslu apod. Spolu s ním Siemens poprvé představuje také modul MC35 s podporou GPRS.

Bluetooth TM USB Adapter - adaptér, fungující na bázi bluetooth, který připojíte k PC přes USB port. Jeho zvláštností je možnost komunikace do vzdálenosti až 100 m. Toto zařízení uskuteční bezdrátové přenosy dat mezi elektronickými zařízeními.

Mobile MP3 Player - modul, díky němuž můžete v kombinaci s mobilním telefonem poslouchat hudební soubory ve formátu MP3. Zařízení je kompatibilní s modely M35. C35, S35i, displej telefonu zobrazuje informace o přehrávaných skladbách. Rozměry a hmotnost přehrávače - 45 x 45 x 15 mm a 20 g. Jako paměťové médium slouží MMC karta (MultiMediaCards TM), dodávaná ve třech kapacitách - 32MB, 64MB a 128MB.

Siemens také představil vizi budoucích komunikací a řadu návrhů na produkty budoucnosti. Hlavním cílem společnosti je mobilita a miniaturizace, o čemž svědčí například třípásmový mobilní telefon v náramkových hodinkách - Wristphone. Siemens se vydal správným směrem, doufejme tedy, že nesejde z cesty.