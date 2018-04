Siemens CX75 živě – nadupaná střední třída

Poslední pátou novinkou Siemensu představenou na letošním CeBITu je model CX75. Telefon střední třídy nahradí na trhu populární model CX65, který ale svou výbavou překonává minimálně rozdílem třídy. Spíš je tedy na místě srovnání s modelem S65, který ale novinka svou výbavou také překonává. Telefon se začne prodávat v létě a cena by se měla pohybovat zhruba okolo 7 000 Kč.

Siemens, který se snaží překonat problémy své divize mobilních telefonů, chystá pro letošní rok velké množství novinek. Vedle drobně pozměněných modelů nejnižší třídy Siemens na letošním CeBITu představil pět modelů. Další novinky přijdou na řadu později v průběhu letošního roku. Dnešní novinka zaujme všechny zájemce o dobře vybavený mobil za přiměřenou cenu. Kdo má zálusk na ještě lepší telefony, bude si muset počkat na ještě nepředstaveného nástupce modelu S65, nebo doufat, že top model SGX75 se bude prodávat i u nás, dříve než těsně před koncem roku to ale stejně nebude.

Siemens CX75 nás překvapil hned na první pohled. Siemens si vzal k srdci poučku, že vzhled prodává. A tak oblékl svou novinku do atraktivního kabátu, který vypadá mnohem honosněji, než u předchozího modelu CX65. Přední stranu zdobí hodně chromovaných detailů, zadní je tmavě šedivá. Telefon je celý plastový, ale jeho zpracování je velmi dobré a i použité materiály jsou kvalitní. Tvar nijak nevybočuje z designérské tradice výrobce, je ale elegantní. Na fotografii pak můžete vedle sebe srovnat novinku se současným modelem S65.

Klávesnice nabízí velká tlačítka tvořící jednolitý blok. Hlavním ovládacím prvkem je čtyřsměrný joystick s potvrzovací funkcí. Ten šel u testovaného předprodejního vzorku poněkud ztuha a nezdál se nám příliš přesný. Na konečné hodnocení si ale budeme muset počkat, až budeme testovat prodejní vzorek. Naopak bezproblémové jsou kontextové klávesy, sice nepříliš velké, ale dobře umístěné a s optimálním zdvihem.

Displej Siemensu CX75 je aktivní a má rozlišení 132 x 176 obrazových bodů. To jsou stejné parametry, jako u Siemensu S65, jeho displej je ale větší. Naopak umí zobrazit jen 65 000 barev, novinka až 262 000. Displej je kvalitní, má dobrý jas a kontrast, jen rastr by mohl být jemnější. Ikonky v menu jsou poměrně dobře vyhlazené, rozhodně lépe, než u některých současných modelů výrobce. Výhrady máme k rychlosti menu telefonu. Je velmi pomalé, snad se to do uvedení telefonu do prodeje zlepší. Struktura menu se pak nikterak výrazně neodlišuje od ostatních modelů výrobce. Kdo již s telefony této značky zkušenosti má, bude se v menu novinky cítit jako doma.

Výbavu telefonu nemá cenu srovnávat s předchozím modelem CX65 – je minimálně o třídu lepší. Hodnověrnější je srovnání s modelem S65, kterého ale novinka také překonává. Má totiž také 1,3 megapixelový fotoaparát, stejně tak podporuje paměťové karty (RS-MMC), ale navíc funguje i jako MP3 přehrávač se stereofonním výstupem na sluchátka. Novinkou je podpora Push to Talk a oproti modelu CX65 je ve výbavě navíc i Bluetooth. Kompletní přehled parametrů telefonu najdete v tomto článku.

Z výše uvedeného je patrné, že tato novinka se výrobci povedla. Na telefon střední třídy je výbava velmi dobrá, chybí jen EDGE, s kterým má výrobce pravděpodobně problémy a zatím ho do žádného modelu nepřidal. Ale i bez něj bude poměr výkonu a ceny u tohoto telefonu velmi dobrý. Navíc telefon vypadá dražší, než ve skutečnosti bude, ačkoliv mnoho pochromovaných detailů a poměrně strohý design se každému nebude muset líbit.